Fiscalía del estado de Jalisco promueve el uso seguro del internet

Puerto Vallarta, Jal.- Como parte de las acciones encaminadas a la prevención de la comisión de delitos a través de herramientas tecnológicas, la FGE de Jalisco hace diversas recomendaciones a la ciudadanía en general, con las cuales se busca a su vez, generar una cultura de navegación segura.

Actualmente, el uso del internet a través de los diversos medios electrónicos nos sirve a las personas como una herramienta valiosa para comunicarnos, conocer y estudiar, entre otras cosas. No obstante, también es utilizado por personas con malas intenciones o delincuentes, para cometer diversos delitos.

TIPO DE DELITOS

Algunos de los ilícitos más comunes que se presentan por esta vía, son el Ciber Bullying, el cual consiste en mensajes con contenidos negativos o agresivos, con relación a una persona.

Otra forma que se ha estado registrando y a la cual le denomina Sexting, tiene qué ver con la publicación de imágenes, fotografías o videos de contenido sexual, enviadas a través de equipos móviles hacia la persona que es víctima de ello.

El Grooming ocurre cuando un adulto se hace pasar por un menor de edad en las redes sociales, para ganarse la confianza de otros niños o niñas, con el objetivo de obtener material de carácter sexual (como el citado anteriormente).

Asimismo, el Phishing bancario es un fraude, ya que tiene la finalidad de obtener información o números de cuentas de tarjetas de crédito.

Otros casos que también se pueden presentar es la pornografía o explotación infantil, extorsión, venta de sustancias prohibidas y armas, entre otros.

RECOMENDACIONES PARA EL USO DEL INTERNET Y REDES SOCIALES

La Fiscalía General del Estado de Jalisco invita a los usuarios de internet, a mantener siempre la privacidad de sus perfiles, no tenerlos públicos; generar contraseñas diferentes para cada servicio que se utilice en Internet. También se recomienda la combinación de números, letras mayúsculas, minúsculas y signos.

Evitar la publicación de los lugares que se visitan o va de vacaciones, sobre todo en tiempo real; esta actividad es muy frecuente sobre todo en jóvenes y se le conoce como Check In, o estado, que indica el lugar dónde se encuentra la persona en ese preciso momento.

Cuando se va a comprar en línea, es recomendable leer las condiciones del sitio de venta o subasta, para cerciorarse que en verdad sea seguro. Asimismo, evite el uso de Banca en línea en cibercafés y nunca envíe información personal financiera por medio de correo electrónico.

A LOS PADRES DE FAMILIA

La comunicación es una parte fundamental para la prevención de delitos; por ello, se invita a los padres, madres o jefas de familia, que conserven el equipo de cómputo en un espacio común de casa y protegerlo con antivirus por medio de su asesor o proveedor.

Hacer del conocimiento a menores de edad y adultos, que no proporcionen datos personales o familiares por estos medios, asimismo informarles de los peligros de conversar, entablar amistad o citarse con desconocidos, por medio del internet o redes sociales.

Asimismo, es fundamental que se establezcan reglas en casa del uso de internet, respecto a tiempos, además de motivar siempre a los niños, niñas, adolescentes y jóvenes, a expresar sus inquietudes o dudas sobre la información que encuentran en la red.

En los casos en donde el usuario no reconoce quién le envía un correo, desconoce quién le remitió esa información; no entró a ningún sorteo que refiere haber ganado un premio; la dirección tiene algún error ortográfico o es diferente por un punto, coma, acento o letra; el contenido es pornográfico, agresivo o de drogas, o bien, solicitan que descargue un archivo con música, juegos o imágenes “especiales”, lo recomendable es no abrirlo y borrarlo de inmediato.

DÓNDE DENUNCIAR CONDUCTAS ILÍCITAS EN LA RED

La Fiscalía General a través de la coordinación de Policía Cibernética brinda orientación a la ciudadanía respecto de los pasos que deberá seguir para presentar una denuncia en caso de ser víctima de un delito cometido a través del uso de las tecnologías de la información.

Además, esta área coadyuva con el Ministerio Publico de así requerirlo en las investigaciones; para mayores informes, los interesados pueden comunicarse al teléfono 3837-6000, extensión 15832 y al 3668-7900, extensión 18041, las 24 horas del día, todo el año. Asimismo, pueden contactar mediante el correo oficial policía.cibernetica@jalisco.gob.mx

La Fiscalía del Estado mantiene su compromiso de seguir llevando a cabo acciones que permitan velar por el bien de los jaliscienses.