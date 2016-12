Refrendo Vehicular 2017, con descuentos por pronto pago de 10 y 5%

Puerto Vallarta, Jal.- De acuerdo a la Ley de Ingresos del Estado de Jalisco para el 2017, aprobada por el Poder Legislativo de la Entidad, el costo del Refrendo Vehicular para el próximo año es de 507 pesos, con descuentos escalonados por pronto pago de 10 y 5 por ciento, es decir:



· En el mes de enero, la deducción es de 10 por ciento, por lo que el pago será de 456 pesos

· En febrero y marzo, el descuento es de 5 por ciento, quedando su costo en 481 pesos

· A partir del 1 de abril, a la cuota total de esta obligación, se incluirán gastos por actualizaciones y recargos (de actualización automática mensual) y, al recibir un requerimiento de pago, se sumará el costo de una multa fiscal y los gastos por la cobranza.



De acuerdo al histórico de la tarifa decretada para el Refrendo Vehicular, el crecimiento que éste manifiesta para el 2017 es el más bajo de los últimos cuatro años:



2013 2014 2015 2016 2017 Costo Costo Incremento Costo Incremento Costo Incremento Costo Incremento $ 435 $ 455 4.60% $ 476 4.62% $ 492 3.36% $ 507 3.05%



El costo del Refrendo de Motos para el próximo año será de 117 pesos.



Tal y como en años anteriores, los dueños de automotores con placas de Jalisco tienen a su disposición diversas opciones para realizar el pago del Refrendo de forma ágil y sencilla. Éstas son:



· Sucursales bancarias: Banamex, BanBajío, BBVA Bancomer, Banorte, HSBC, Santander y Scotiabank

· Centros Telecomm Telégrafos

· Tiendas de conveniencia: Comercial Mexicana, Chedraui, OXXO, 7 Eleven y Farmacias Guadalajara.



Un número considerable de estas alternativas ofrecen sus servicios los fines de semana, días festivos y/o las 24 horas. Para efectuarlo en cualquiera de estos establecimientos es necesario llevar impreso el formato de pago que se obtiene en la página sepaf.jalisco.gob.mx.



Otra de las opciones con la que cuentan los automovilistas son las institucionales:



· Servicioen línea, en la página electrónica sepaf.jalisco.gob.mx

· Aplicaciones(app): Android “Servicios en Línea Jalisco” y el iOS: “Servicios en Línea Gobierno de Jalisco”.

· 134 recaudadoras estatales, en ellas, la forma de pago es en efectivo o con tarjeta de crédito o débito, Visa o Master Card, excepto American Express (no aplica a meses sin intereses).



La atención en recaudadoras ubicadas en la Zona Metropolitana de Guadalajara es de lunes a viernes, de 8:30 a 15:30 horas. Y en las que se localizan en los municipios del resto del Estado, de 8:30 a 14:00 horas.



Quienes utilicen las opciones alternas no institucionales para cumplir con este pago fiscal, se les entregará un recibo, el cual sustituye a la tarjeta de circulación y holograma, en tanto estos documentos llegan al domicilio del automovilista.



Para ello, se recomienda a los automovilistas que hubieren cambiado de domicilio, acudan a la recaudadora que más les convenga a realizar el trámite “Actualización de Domicilio”, a fin de contar con las opciones alternas y aseguran la entrega en tiempo y forma de la documentación oficial.



La SEPAF estima que para el 2017 obtendrá una recaudación de 1 mil 100 millones de pesos por el pago del Refrendo Vehicular que realizarán los dueños de los aproximadamente 2 millones 847 mil automotores registrados en el Estado.



Nuevas disposiciones aprobadas para el 2017:

Junto con el Refrendo Vehicular, los automovilistas deberán sufragar la cuota adicional a este Derecho que es por 40 pesos, que serán destinados a las instituciones de beneficencia: Cruz Roja Mexicana (20 pesos) y Hogar Cabañas (20 pesos).



Las placas costarán 1 mil 130 pesos que significa un crecimiento de 3.01 por ciento con respecto a la tarifa establecida en el presente año por 1 mil 97 pesos. La licencia de conducir de automovilista incrementará su tarifa 2.95 por ciento al pasar de 542 pesos, que es su tarifa actual a 558 pesos para el 2017.



El Refrendo de Licencia de conducir aumentará 3.08 por ciento, es decir, de 455 pesos que es su precio en este 2016, a 469 pesos en el 2017. En cuanto al Holograma de verificación, éste pasará de 80 a 82 pesos para el siguiente ejercicio fiscal, es decir, crecerá 2.5 por ciento.



Entre las Reformas aprobadas para el 2017, se encuentran las siguientes:



Se modifica la tarifa para el cobro del Impuesto Sobre Adquisición de Vehículos Automotores Usados, a fin de corregir la vieja forma de cobrarla, la cual venía generando problemas de constitucionalidad y devoluciones crecientes, para ello se diseñó una tarifa en la que se procura otorgar mayor seguridad jurídica en el cobro de esta contribución.



En el Impuesto Sobre Negocios Jurídicos, se incrementa la cuota mínima para los actos o instrumentos notariales no establecidos o sin valor económico, de 290 pesos actuales a mil pesos para el próximo año.



La cuota mínima de los Derechos del Registro Público de la Propiedad pasa de 424 pesos a mil pesos.



Los vehículos eléctricos quedan exentos del pago del Refrendo Vehicular, así como de Dotación de Placas y del Impuesto Sobre Adquisición de Vehículos Usados –en caso de realizar estos trámites-, y a los híbridos se les cobrará sólo el 50 por ciento de la cuota tota establecida en estos tres conceptos.



Cabe recordar que la Ley de Ingresos para el 2017 estima ingresos por 98 mil 932 millones de pesos, de los que:



15 mil 848 millones de pesos de Ingresos propios

40 mil 449 millones de pesos de Participaciones federales

32 mil 449 millones de pesos de Aportaciones federales

10 mil 504 millones de pesos de Transferencias federales y subsidios



Para mayor información, la Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas pone a disposición de los jaliscienses su Coordinación de Asistencia al Contribuyente que se ubica en el segundo piso de su edificio central, de calle Pedro Moreno número 281, en el Centro Histórico de Guadalajara, Jalisco (a un costado de Palacio de Gobierno del Estado), con la línea telefónica 3668-1757 y 3668-1700, extensiones: 33219, 33221 y 33222, así como lada sin costo 01800