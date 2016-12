En busca de nuestra gastronomía, de las cocinas tradicionales de méxico

Puerto Vallarta, Jal.- Me decían que el clima estaba muy frío, que inclusive había nevado en la periferia de la gran megalópolis, que llevara ropa de invierno y algunos remedios por si acaso. Sabemos que la gente que vive en el trópico siente más el frío que quienes han acostumbrado su organismo a bajas temperaturas. Allá vamos cargados hasta con abrigo prestado, viejas bufandas y ropa de lana.

Pero mi misión disimulada para acudir a la Ciudad de México fue bien planeada previo al viaje: visitar tantos restaurantes se pudiera, entre los muchos que ofrecen comida mexicana tradicional. Iría en busca de platos perdidos… o al menos olvidados.

Mi lista de lugares a visitar, comer y degustar incluyó a los siguientes: Nicos, (lugar 37 entre los 50 mejores de América Latina), Café de Tacuba: un clásico que no necesita estar en ninguna lista, además de El Cardenal, El Bajío y La Fonda del Refugio que están entre los 120 mejores restaurantes de México según Culinaria Mexicana. El Cardenal, fue designado restaurante del año 2017 por la misma organización.

Si algo caracteriza a los comederos mencionados es el cuidado que practican por lo único que nos quedó de las cocinas originarias: la tortilla. Todos ellos las manufacturan en sus instalaciones y saltan del comal al plato. Es impresionante la instalación que El Cardenal de Las Lomas tiene a la vista para producir no sólo su propio nixtamal, sino la masa y mecánicamente las tortillas, de manera que las más de 50 mesas reciben tortillas calientes arropadas en albas servilletas de algodón, en cualquier momento. Todas las regiones de México se identifican con una o varias salsas de las tantas que ofrecen nuestras cocinas regionales. En la gran ciudad las preferidas son la verde cruda de tomatillo de milpa y las elaboradas con chiles secos morita o pasilla. El comensal las encuentra en la mesa de todos los restaurantes reseñados.

LA COMIDA

Un primer desayuno fue en el Café de Tacuba (1912) con chocolate caliente y una cornucopia de panes mexicanos. Huevos A la Albañil, con una salsa bien equilibrada y unas Enchiladas de la Casa: delgadas tortillas rellenas con pollo guisado, cubiertas con una salsa cremosa, preparada con poblano y perejil, gratinadas con buen queso de Oaxaca. La buena comida exige un marco adecuado para disfrutarse y el local lo ofrece con creces: mosaicos, talavera, muebles antiguos de maderas preciosas, cuadros y un servicio discreto, silencioso y amable. Se antoja una caminata por las limpias calles del Centro Histórico y sorprende el numero de baños públicos para comodidad de los paseantes.

Comimos en El Cardenal de las Lomas (1969) en un local pleno de luz, decoración mexicana discreta y mesas elegantemente montadas. Ubicado en una zona rumbosa el restaurante luce adecuado a la clientela que atiende. Sobre la mesa: tres salsas de cocina y tostadas de comal. (los grasosos “totopos” están fuera de lugar en estos comederos). La salsa verde, exquisita con esa frescura que da el cilantro y la ligera acidez del tomatillo de milpa. Especita la de chile morita con el leve dulzor del piloncillo que atenúa el sabroso picor. Menos popular la salsa “mexicana” de cebolla, jitomate y chile verde en crudo, con ramitas de cilantro.

Compartimos dos parejas de comensales un Queso Ranchero con Salsa Verde y trocitos de aguacate, servido en un molcajete de bella cerámica. Mi esposa se inclinó por unas Tortitas de Bacalao, nuestro amigo y su esposa por unos Chiles Anchos Secos, Rellenos de Queso y este escribidor por un Mixiote de Chambarete de Ternera en salsa de chile pasilla.

La primera sorpresa fueron la “tortitas”. Se presentaron dos pequeños panes de forma ovoide hechos con una masa ligera y casi espumosa, cortados por el centro y a lo largo para rellenarlos con un delicado y sabroso guiso de bacalao. (Les llaman tortitas por ser tortas chiquitas). En el centro del plato una tostada de comal con chiles güeros picados, de manera que el comensal sazonara a su gusto el bacalao.

Mi mixiote que anunció su llegada desde que salió de la cocina, emanando ese glorioso aroma de una salsa bien hecha, fue despojado de parte de su túnica de piel de maguey para dejar descubierta la carne de ternera jugosa, sabrosa y bien salseada. No es propio ni bien visto “sopear” en un establecimiento elegante, así que con tortilla envuelta en la mano izquierda y tenedor en la derecha, di cuenta de tan glorioso platillo con fruición y gusto. Los chiles, perfectamente adobados en vinagre y piloncillo y rellenados con un queso tipo adobera, es decir oreado, se sirvieron ataviados con una ligera y aromática salsa de jitomate. Como dulce final un par de Arroz con Leche perfumado con canela en rama.

Disfrutamos una tarde templada con nuestros anfitriones en su casa de piedra y flores, por los rumbos boscosos de Huixquilucan recordando vivencias de nuestro acontecer profesional en Hoteles Camino Real y de nuestra amistad familiar de medio siglo. Pronto hará cuatro décadas de que juntos, el matrimonio Pérez-Montemayor y los novios Miguel y Doris, ahora de Espejel comimos juntos en la Plaza de Toros La Morena, convertida en restaurante, en la ciudad de Texcoco, entonces operada por Western International Hotels de México. ¡Qué tiempos aquellos señor don Simón¡

Acudimos a “merendar” a La Fonda del Refugio que esta ubicada desde hace 50 años en una vieja casona de la Colonia Juárez, en la mera Zona Rosa. Como tal tiene mesas en la planta baja y en algunas estancias del primer piso. Ha sido decorada con motivos mexicanos auténticos, pinturas con escenas antiguas, muebles de época y presume una carta de platillos regionales que sin pretender ser más que propios de una fonda, son extraordinarios. El secreto lo sabemos: materia prima fresca y de calidad, apego a las técnicas originales y detalles de buen gusto en su presentación. Pero sobre todo consistencia en el servicio: el menú permanece con solo cambios estacionales o por festividades y el empleo de una vajilla adecuada. Compartimos un plato de Queso Asado estilo Rubén Romero, que son cubos de queso tipo asadero asados y bañados con una salsa verde picosita. (El nombre se antoja un honor al novelista michoacano creador del personaje de Pito Pérez en su libro: Apuntes Lugareños). Las quesadillas de huitlacoche ¡estupendas¡ al igual que los tacos del mismo vegetal. La calidad de la tortillas y la frescura del hongo las hace diferentes. Probamos garnachas, pellizcadas y sopes. Todo una delicia.

Desayunamos en El Bajío (1970) con mi amigo René Martínez, ex colaborador de don Miguel Alemán en el Consejo Nacional de Turismo y Cofrade mayor de la Cofradía de gourmets de la Zona Rosa. Chocolate espumoso, buen pan dulce y chilaquiles oaxaqueños, salseados con un chile de aquellas tierras. Nos impresionó la maquina tortilladora a la vista y la variedad de su carta plena de antojos de la cocina veracruzana. La cabeza de este templo gastronómico ha sido la chef “Titina” Ramírez Degollado quien rinde tributo en sus recetas a las cocinas tradicionales de todo México. Míticas carnitas michoacanas, gorditas infladas veracruzanas, el maravilloso mole negro, y los caldos y guisos con las más variadas formulas. El Bajío tiene 10 sucursales en la gran megalópolis.

Fundado en 1957 Nicos, es otra dimensión. Ubicado desde hace décadas en un barrio ahora devenido industrial, hasta allá acudimos propios y foráneos a degustar una cocina única por su calidad y su creatividad, por su autenticidad y por su dignidad nacional. Ni la finca donde está ubicado, ni la fachada, ni las señas para llegar son indicativos de su calidad. Como ya apuntamos arriba, Nicos es uno de los mejores restaurantes de América Latina, no solo de México. Esta visita fue afortunada pues la primera vez que buscamos el restaurante para cenar nos enteremos que cierran a las siete de la tarde.

Nos hicimos acompañar de nuestro amigo Pepe Jové y el resultado fue memorable. Mi esposa se decidió por un solo plato de Salpicón de Pato ahumado, Pepe por una Sopa de Queso de Cabra y el suscrito por una Sopa de natas.

El Salpicón de Pato Ahumado: pechuga deshebrada sobre cogollos de lechuga y ensalada de verduras. Un plato refrescante y pleno de sabor a carne ahumada en leña. La sopa de Pepe semejaba una salsa aterciopelada probablemente preparada con un buen queso caprino emulsionado con caldo de ave. El aroma que emanaba el servirse desde una pequeña jarra se traducía en finura, elegancia y sabor. La sopa de natas es el mejor bocado que he disfrutado en mucho tiempo: un plato (no sopa) conformado como un “napoleón” de mil hojas hecho con finísimas crepes de nata alternando hebras de pechuga de pollo y salsa de jitomate aromatizado. Uno de esos platos que se comen pausadamente, degustando cada bocado y deseando que no se acaben. (Receta del Convento de Capuchinas Siglo XIX de Guadalajara).

Como platos principales Pepe fue servido con un Pato Orgánico con Mole de Xico, famoso mole veracruzano elaborado artesanalmente, digno de servirse en cualquier mesa. Sencillamente extraordinario. Por mi parte deguste otro plato supremo: Michmole con Jaibas Suaves empanizadas con amaranto, pepita y chia y servido con mole de de la zona lacustre del Valle de México. Sublime combinación de textura, sabor y gusto.

El secreto del éxito de Nicos es su relación de apoyo a pequeños agricultores y fabricantes de productos artesanales a cambio de calidad y frescura evitando artículos congelados o enlatados.

Quedamos invitados a realizar otro viaje en busca de nuestra cocina… o de platos casi olvidados, de las cocinas regionales de este insólito país.