Aplican mantenimiento integral en las instalaciones de la Univa PV

Puerto Vallarta, Jal.- Aplica la Universidad del Valle de Atemajac, plantel Puerto Vallarta mantenimiento general óptima a sus instalaciones, destacan: pintura y resane de pasillos, aulas, laboratorios oficinas administrativas, reparación de sanitarios, laboratorios, talleres, campos de fútbol, voleibol y básquetbol; estacionamiento y los sitios en los que se detecte deterioro.

Estos trabajos se aplican una vez que las aulas permiten el desempeño coordinado de los encargados de realizar este tipo de actividades: “requerimos que las aulas queden solas, los pasillos sin tránsito intenso, esto para evitar cualquier imprevisto o percance.

Además –se dijo- se tiene el compromiso con nuestra población universitaria de mantener en óptimas condiciones de limpieza nuestras instalaciones. Se tiene proyectado desmontar tuberías y reparar lavabos y reforzar ventanas, plafones en los sanitarios, para lo cual interrumpimos su servicio. El objetivo es dejar funcionando en inmejorables condiciones las áreas de servicio de nuestra universidad.

Por su parte al ser entrevistado el Mtro. Luís Ignacio Zúñiga Bobadilla, director de esta institución anunció que se está por recibir equipo nuevo para acondicionamiento con tecnología de punta los recintos académicos como los salones de clase en los cuales e cuidan con esmero los equipos para proyección y cómputo de alta tecnología para facilitar el aprendizaje.

Además de lo anterior Zúñiga Bobadilla recordó que la Universidad del Valle de Atemajac Plantel Vallarta es una institución de excelencia académica, que siempre está al tanto de las necesidades de los que integran la comunidad universitaria, alumnos, docentes, personal administrativo y de servicios generales. Escuchamos sus inquietudes y damos respuesta de manera inmediata si dichos requerimientos están a nuestro alcance o realizamos los trámites necesarios para obtener respuesta para las peticiones, dijo el directivo.

Entrevistado en exclusiva el encargado del nuevo concepto de la Cafetería de la Univa local, maestro Adriel Romero Monterrosas fue directo a la explicación objetiva: “no es nada fácil la competencia con alimentos de óptima calidad a precios sumamente competitivos; me explico: nuestros costos y concepto es, en estos momentos, de muy alto rango, aunque respetamos la economía de nuestros clientes”.

¿De dónde se derivan esos altos niveles de aceptación, no existía un concepto igual al que ustedes proponen ahora?

El experimentado Adriel Romero Chef con reconocimiento internacional y catedrático investigador de la Univa, Campus Puerto Vallarta, dispara la respuesta con una serie de fundamentos irrebatibles.

Agregó: tenemos licenciados en nutrición, técnicos en gastronomía, personas sumamente especializadas en la elaboración de bebidas energizantes, altamente proteicas y hasta medicinales, me refiero a la señora Ana Lilia Monterrosas; recibimos visitas semanales de auditores internos y externos para verificar la calidad de los insumos que utilizamos, todos de primerísima calidad; aquí no se recicla alimento alguno, no se guardan se desechan los que no se consumieron. El laboratorio de Bromatología recibe y emite normas de calidad que se han aplicado con esmero en este 2016 y mejorará en el 2017, concluyó.