El vallartense Alfonso Marcial, de niño de la calle a destacado “pollero”

Puerto Vallarta, Jal.- Alfonso Marcial Santana, nacido en Puerto Vallarta hace 62 años y emigrado a Tijuana a los 15 de edad con el deseo de ver cumplido el sueño americano, pero él lo logró de este lado, ayudando a otros paisanos a que sí lo cumplieran allá, en el lado americano, aunque también a muchos no se les ha de haber logrado.

Él fue a eso, en busca de mejores oportunidades, las encontró, aunque fue en un oficio ilegal pero muy fructífero económicamente para quien lo practica, se hizo “pollero”, palabra con que se conoce a las personas que ayudan a cruzar la frontera a indocumentados.

Alfonso, antes de migrar a Tijuana fue un niño de la calle aquí en Puerto Vallarta -nos cuenta-, pues la situación económica de la familia no era nada buena. Aquí cursó la primaria en la escuela 20 de Noviembre. Él ya hace tiempo nos había comentado personalmente de su relación con el oficio de “pollero”, del cual ya está retirado y actualmente vive muy a gusto aquí en su natal Puerto Vallarta haciendo rendir su dinero invirtiendo en negocios muy productivos.

Antes de dejar Tijuana se hizo empresario como dueño de una fábrica que producía diferentes tipos de souvenirs adornados -como símbolo- con pétalos naturales de cuatro hojas, hacía vajillas, llaveros, cuadros, etcétera. También patentó una crema facial antiarrugas; y patentó más recientemente la elaboración de cápsulas de alpiste denominada Trébol de Cuatro Hojas, para mejorar algunos males relacionados con la presión, entre otros.

La composición musical es otra de las actividades que desarrolla este pintoresco personaje “patasalada”, lo cual le ha dado buenas satisfacciones como conocer y ser amigo personal del recientemente fallecido Juan Gabriel, tema del cual ya dimos a conocer detalles en anterior entrega. Hoy nos limitamos a hablar de su “carrera” como pollero, actividad de la cual la misma prensa internacional le ha dedicado especial atención.

ALFONSO MARCIAL, UN VALLARTENSE EN LA MIRA DE LA PRENSA INTERNACIONAL

La misma agencia Reuters se ha ocupado de él; cadenas televisivas de Nueva York, de Londres, lo han entrevistado; en fin, el vallartense Alfonso Marcial Santana ha sido una persona sumamente solicitado por la prensa internacional dada su amplia experiencia en su ex oficio de “pollero”.

Fue precisamente la agencia Reuters la que publicó a nivel internacional una entrevista que le hicieron el año 2002 en Tijuana al vallartense y donde, sin tapujos, “sin pelos en la lengua”, Alfonso habló de sus principios como “pollero”, hasta su más reciente actividad. Aquí reproducimos dicha entrevista.

“RELATA SUS EXPERIENCIAS ‘POLLERO’ NATIVO DE VALLARTA”

Reuters califica a Alfonso como “un hombre absolutamente desconfiado, de 47 años, esbelto y sus ojos escudriñan cada movimiento a su alrededor; originario de Puerto Vallarta, finalmente decide relatar sus experiencias como ‘pollero’”, -comienza diciendo la nota-.

Y se agrega: “Ufano, defiende su actividad y pondera los beneficios que tiene para Estados Unidos; pero critica también a sus colegas que sólo buscan ganancias económicas. Cuando el tema de la migración es centro de la polémica en la relación binacional entre México y Estados Unidos, Alfonso señala que también existen razones para preocuparse cuando el perfil de los ‘polleros’ se ha vuelto más violento e interesado por las ganancias económicas”.

Alfonso relató a la agencia Reuters que “con franqueza, hay que decirlo también, actualmente hay muchos ‘polleros’ irresponsables que abandonan a la gente en el desierto, ante temperaturas agobiantes, porque los jóvenes ‘polleros’ son ambiciosos y sólo les interesa el dinero”, dijo Alfonso cuando se decidió a hablar.

Y aclara: “esa es la tercera generación de ‘polleros’. Antes, la primera y segunda generaciones fuimos guías responsables con los migrantes, los tratábamos como gente y nos convertimos en amigos de muchos”.

Recalca la nota de Reuters que actualmente Alfonso tiene un pequeño negocio en Tijuana y que no pasa a Estados Unidos porque en ese país existe una orden de arresto en su contra por haber sido fichado en su época como ‘burro’ de narcotraficantes y productor de ‘crystal’, una droga sintética de gran consumo en esta frontera.

Prácticamente fuera de negocios ilícitos, Alfonso recuerda que trabajó para experimentados ‘polleros’, de quienes aprendió los detalles del contacto y del paso de los migrantes, así como las rutas y los métodos para escurrirse de la Patrulla Fronteriza. “A esos hombres yo les llamo las leyendas del ‘pollerismo’ en Tijuana: don ‘Beto’ Corona, ‘El Pollo’ o ‘El Kalimán’”, explicó Alfonso.

Y agregó: “Estos señores forman parte de la primera generación de ‘polleros’, que entonces se les llamaba ‘coyotes’, y cuya labor se acercaba más a dar un servicio para los migrantes, por el cual recibes dinero y punto”, relata.

Oriundo de Puerto Vallarta -prosigue la nota- Alfonso defiende la actividad que durante muchos años realizó: “Los gobiernos persiguen a los ‘polleros’, pero no se dan cuenta que nosotros cumplimos el sueño americano de cientos de miles de migrantes. Ellos (EU) necesitan mano de obra, y acá (México) la gente tiene hambre; entonces nosotros cumplimos con brincarlos a cambio de una tarifa”, explica.

“Existe mucho de hipocresía en todo esto, porque hay miles de empleadores que requieren de indocumentados, porque los explotan, pero el gobierno de Estados Unidos lanza discursos de que ahora sí van a poner controles más estrictos. En esto hay mucha gente coludida”, asegura Alfonso.

En Estados Unidos viven actualmente alrededor de 20 millones de mexicanos -once millones son hijos de mexicanos pero nacidos en ese país-. De los restantes 9 millones, 3.5 son indocumentados, según arroja el observatorio de flujos continuos que aplica el Colegio de la Frontera Norte (Colef).

En su recorrido por los puntos que utilizaba para pasar a los migrantes, Alfonso muestra cruceros que hoy son sumamente vigilados por la Patrulla Fronteriza, con reja metálica e iluminación, en puntos conocidos como Los Laureles, El Mirador, y El Bordo, en la frontera con San Ysidro, California. Actualmente son zonas muy vigiladas por la Patrulla Fronteriza. “Yo sí paso, porque sé las mañas, pero ahora aun a mí me costaría trabajo”, reconoce.

Continúa relatando el vallartense: “Empecé como ‘talonero’ o ‘enganchador’. Abordaba a los migrantes en las casetas telefónicas de la Calle 5a. y en la Central Camionera. Me pagaban 25 dólares por cada ‘pollo’ que acarreaba”, relata Alfonso.

“Era 1973. Cobrábamos de 200 a 225 dólares por ‘pollo’. Después me llevaban al cruce para vigilar a los migrantes, los manejábamos como si fueran un rebaño. Así me aprendí los caminos, y a los seis meses me hice guía”.

Alfonso supo qué hacía el “talonero”, el guía, el chofer y el “checador” -el que vigila los movimientos de la autoridad-, ya que poco a poco fue escalando y hacía todo lo que sus jefes le indicaban, para no cometer errores y saber los pormenores de su actividad.

Fue entonces que Alfonso decidió iniciar su propia ‘banda’, donde había menores de 10 años hasta personas de 30. Él los protegía, negociaba las cuotas de pasada, recibía el dinero y distribuía los pagos. “Pasábamos como 3 o 4 veces por semana y eran grupos de 10 a 16 personas. Yo sacaba 10 mil dólares libres para mí”.

Y finaliza la nota publicada por Reuters sobre este vallartense radicado desde hace más de 30 años en Tijuana: “Alfonso Marcial conduce su vehículo en una zona de festivos burdeles y cantinas de la calle Coahuila: -’aquí gastaba mi dinero’, recuerda- y por los puntos donde cruzaba furtivamente a Estados Unidos, Alfonso distingue que ‘hay de todo, ‘polleros’ buenos y ‘polleros’ cabrones”‘, finalizó.