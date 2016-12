Todo listo para el Festival de Fin de Año en Puerto Vallarta

Puerto Vallarta, Jal.- Puerto Vallarta se encuentra listo para recibir el 2017 y pletórico de visitantes deseosos de disfrutar el Festival de Fin de Año, que el gobierno municipal tiene preparado a partir de este jueves 29 de diciembre.

El programa arrancará con la presentación de la Chepis Band a las 8 de la noche de este jueves, seguida de la banda Ojos de Agua y Soneros del Cuale a las 9:00 pm, y culminará con la versátil pareja de Cheko y Alex desde las 10 de la noche, quienes interpretan desde una balada, trova, rumba, salsa hasta un tema pop.

El viernes 30 se contará con la presentación de After the Night Fall a las 20 horas, seguido de Los Cancles y Jocker Trio Band, una banda que ofrece un buen show para auditorios diversos, con un concepto inigualable de rockabilly, rock and roll, surf y blues de los años 50’s y adecuando canciones contemporáneas con el mismo concepto.

El sábado 31, el festival llegará a su clímax con la actuación de Freddie Maguire con su oferta de diferentes ritmos a las 8 de la noche, quien se ha venido presentando en Los Arcos durante la presente semana.

A las 11 de la noche en forma simultánea se presentará el Acto Circense Prana, a un costado del árbol navideño monumental, y el internacional Mariachi Nuevo Continental de Sergio Cueva Ramos, en el kiosco de la Plaza de Armas.

Y justo a la medianoche iniciará un gran espectáculo de pirotecnia-musical de aproximadamente 30 minutos de duración para recibir el nuevo año. En esta ocasión además de los artificios que tradicionalmente se lanzan desde la zona del teatro al aire libre de Los Arcos, también se tendrán en menor escala en la parte norte del Malecón. Serán activados con un moderno sistema electrónico en coordinación con la música que se escuchará en la zona.

Después de los juegos pirotécnicos, se volverá a presentar el Acto Circense Prana y el Mariachi Nuevo Continental para que continúe la fiesta en el Malecón de Puerto Vallarta.