Reconocen trayectoria del licenciado Félix Fernando Baños con presea “Lector de Honor”

Puerto Vallarta, Jal.- Mediante una tertulia cultural y afectiva denominada “El Vallarta que se nos fue” le reconocieron al licenciado Félix Fernando Baños su amplia trayectoria de más de cuatro décadas dedicadas a la promoción y difusión de la cultura y diversas aportaciones para impulsar el desarrollo de Puerto Vallarta, quien recibió la presea “Lector de Honor” que le otorgó el Grupo Editorial Vallarta Opina.

El reconocimiento puesto en sus manos por el director-editor del diario Vallarta Opina le fue otorgado “Por haber sido el gran pionero en la promoción y difusión de la cultura, además de sus valiosas aportaciones de diversa índole hechas a Puerto Vallarta durante poco más de cuatro décadas, particularmente por su compromiso con el desarrollo armónico de nuestra ciudad, y su labor como investigador de temas históricos y urbanos, así como por su contribución en la formación de muchos vallartenses en temas literarios, artísticos y filosóficos”.

Este evento se desarrolló este martes 10 de enero de 2017 en uno de los salones del hotel Secrets, contándose con la presencia de distinguidas personalidades,entre éstas quienes conformaron el presídium,además del homenajeado, el cronista de la ciudad, Juan Manuel Gómez Encarnación; el presbítero Carlos Peña; el fotógrafo profesional Arturo Pasos, y el propio director-editor del diario Vallarta Opina, Luis Reyes Brambila, fungiendo como moderador Alfonso Baños Francia.

El salón Vallarta Bay III de dicho hotel registró una buena asistencia entre integrantes de la comunidad cultural y artística de Puerto Vallarta, así como lectores, anunciantes y amigos del diario Vallarta Opina, contándose también con la presencia de su presidente Sofía Reyes.

Fue sin duda una magnífica velada en donde cada uno de los integrantes del presídium evocó el “Vallarta que se nos fue”, cada quien desde su propia perspectiva y acorde a su profesión, relatos que resultaron sumamente agradables y que el público aplaudió entusiasmado premiando con ello a los ponentes. Evocaciones nostalgias, recuerdos y experiencias de estas personalidadesde la vida social y cultural de Puerto Vallarta, “del Puerto Vallarta que se nos fue”.

En su intervención el cronista de la ciudad Juan Manuel Gómez Encarnación, además de evocar su natal Ixtapa, Jalisco, y al señor cura Rafael Parra Castillo (narración que merece capítulo aparte), ofreció breves pero muy emotivas palabras al homenajeado resaltando su aporte al ámbito cultural de Puerto Vallarta.

“En el péndulo dela vidahay tiempos de dar y tiempos de recibir. Existen tiempos para sembrar y tiempos de zafra. Y esta noche, querido amigo Félix Fernando, te toca recibir. Así es como has recibido hace apenas unosdías, hombro con hombro con tu esposa María Inés, la ratificación del amor y el agradecimiento que tu familia les profesa, con motivode la celebración de sus bodas de oro. De recibir, asimismo, el afecto de vuestros amigos que tuvimos el honor de acompañarlos”, le expresó Juan Manuel Gómez.

“En este día, Félix Fernando, merecidamente recibes. Recibes la presencia de los que hoy aquí nos congregamos, animados por la consideración de tu valía como ser humano. Recibes el aplauso y la mirada de un Vallarta alque tanto has dado como funcionario público, como forjador de opinión, como padre, como abuelo, como amigo, como ciudadano.

“Recibes lo que has sembrado como demiurgo de Los Milenios; lo que has sembrado en las aulas de las diversas instituciones educativas que han tenido la fortuna de tenerte en su cuerpo docente; lo que has sembrado en tus conferencias ante guías de turistas y visitantes, en las que tus palabras destilan el amor por Vallarta, ésta, tu patria adoptiva, tu patria chica por convicción y de corazón.

“Pero también recibes el testimonio de Vallarta Opina, elórgano de difusión que arribó a buen puerto hace ya casi cuatro décadas, para formar partedel ADN de nuestro destino turístico. Órgano de información y escaparate de opinión; marcapasos del pulso económico, social y cultural del Vallarta moderno. Y te ofrece este reconocimiento como su “Lector de Honor”.

“’Lector de Honor’ es el formato, es la presea, pero en el fondo Vallarta Opina entiende, comprende, tiene presente que este reconocimiento va más allá; que se le otorga en esta ocasión al hombre que, cuando lo amerita la ocasión, ha sembrado en sus páginas, ha enriquecido sus hojas con el análisis detallado, con el comentario certero, con la información veraz, con el valiente reclamo, con la aclaración sustentada. Vallarta Opina tiene de cierto que también aquí has sembrado y por eso hoy cosechas su reconocimiento, Félix Fernando.

“Felicidades amigo. ¡Muy bien ganado! Muy bien por ti que nos regalas con tu existencia generosa el amor a la vida, el amor alconocimiento como una manera de incrementar la vida, de desarrollarla en sus potenciales. Y digo esto porque a tus 80 fructíferos años acabas de terminar tu Licenciatura en Artes, cuando hay tantos jóvenes nini vegetando en esta época.

“Dar, dar”, parece ser tu filosofía de vida. “Porque al final delcamino, uno sólo se lleva loque da”; diría con mucha razón el recién extinto mexicano Juan Gabriel. ¡Salud y vida, amigos!; finalizó el cronista de la ciudad.

SEMBLANZA Y TRAYECTORIA DE FELIX FERNANDO BAÑOS LOPEZ

Con encomiable palmarés en el rubro de la cultura, Félix Fernando Baños López ostenta, además, en el ámbito moral, algunos valores que lo homologan a la tradición familiar vallartense de los dos siglos anteriores: solidaridad, sencillez, amor a la vida y a la verdad, iniciativa, valor cívico y compromiso con la comunidad, entre otros más.

Con sólida formación universitaria y experiencia cosmopolita desde los años estudiantiles, Félix Fernando es dueño de un sentido común a toda prueba, fina sensibilidad artística, capacidad de observación y análisis notables sobre el medio que le rodea y valor cívico incorruptible a la hora de poner “los puntos sobre las íes”. Además de alto sentido de la amistad y comprensión de la naturaleza humana; y gran amor a la vida, manifiesto en su voluntad por el conocimiento aún tenga que graduarse de una licenciatura en artes a los 80 años.

Nació el 3 de noviembre de 1936 en Santiago Pinotepa Nacional, Oaxaca. El 16 de diciembre de 1966 casó con María Inés Francia Romo. Tienen cinco hijos. Es vecino de Puerto Vallarta desde el 26 de marzo de 1972.De manera resumida citaré tan sólo algunos pasos que Baños López ha dado en su largo recorrido en el ámbito del conocimiento, la cultura, la educación, la función pública. (Narración del propio cronista de la ciudad, Juan Manuel Gómez Encarnación).

Estudió filosofía en la Facultad de Filosofía y Letras de la U.N.A.M. y en el Instituto Internacional de Filosofía, así como Relaciones Industriales en la Universidad Iberoamericana.

Se diploma en 1976: Modern Food and Beverage Management, hecho en la School of Hotel Administration de la Universidad de Cornell. 1982: Dirección de Empresas PDE P.V G-1, hecho en el Instituto de Mandos Intermedios(ICAMI). 2013: CB22X: The Ancient Greek Hero, hecho online en la Universidad de Harvard.

Fue Secretario General de la Asociación Nacional de Prensa Estudiantil (1959-1961). Secretario General del Servicio Europeo para Universitarios Latinoamericanos (Friburgo, Suiza – Bruselas, 1966-1968. Gerente General del Instituto para el Desarrollo del Potencial Humano (Guadalajara, 1971-1972).

Miembro del Club Rotario de Puerto Vallarta (1973-1988) con la clasificación de Restaurantes. Presidente del Club en dos ocasiones (1974-1975; 1982-1983) Secretario del Consejo Consultivo de Turismo (1974).

Presidente del Patronato de las Fiestas de Diciembre (1975, 1976). Presidente del Comité pro Fiestas Patrias (1975).

Fue tesorero municipal durante la administración del alcalde Eugenio Torres Ramírez (1977-1979). Promotor, durante ésta, de una exposición de pintores vallartenses en Santa Bárbara y de la instalación de la primera biblioteca pública en el edificio de Ciudades Hermanas, en el Parque Hidalgo.

Presidente del Comité de Ciudades Hermanas de Puerto Vallarta (1976-1979). Miembro del Comité Municipal pro Defensa del Castellano (1981-1982). Presidente del Patronato pro Arte del Municipio de Puerto Vallarta (1982-1987). Con este carácter promovió la escultura “Nostalgia” del maestro Ramiz Barquet y su instalación en el Malecón.

Con el Comité de Ciudades Hermanas Santa Bárbara-Puerto Vallarta, la Fuente de la Amistad, proyecto del arquitecto Gil García y construcción del ingeniero Luis Favela Icaza, y delfines del maestro Bud Bottoms, fundidos aquí por el maestro Gustavo González Gutiérrez.

Con la Escuela Nacional de Pintura, Escultura y Grabado de La Esmeralda y la Asociación de Hoteles y Moteles de Puerto Vallarta, el campamento escultórico de 1987, que produjo las esculturas “Espacio, Tiempo y Movimiento”, de Miguel Ángel Granados, y “Marco Solar”, de Antonio Nava, ambas instaladas en la isla del río Cuale.

El proyecto de instalar esculturas como remate visual de las calles perpendiculares al Malecón (el plano fue elaborado por el arquitecto Paredes). La reinstalación de la escultura original de El Caballito de Mar en la playa de Pilitas, restaurada por su mismo autor, maestro Rafael Zamarripa y financiada por el señor Alejandro Meza.

Fue miembro del Consejo Consultivo del Municipio de Puerto Vallarta (1985-1986). Miembro fundador del Patronato “Amigos de la Parroquia de Guadalupe,” A.C. Becario 2010-2011 de CONACULTA y de la Secretaría de Cultura de Jalisco en la categoría de Creador con Trayectoria en Literatura.

Profesor de la Preparatoria “Ignacio Jacobo”, de la U. de G. (1974-1978). Presidente Fundador de la Asociación de Profesores de dicha escuela. Director Académico (1991) y Jefe de Extensión Universitaria de la UNIVA (1992-1993), plantel Puerto Vallarta.

Profesor del Instituto SPAC (2000-2002). Profesor del Instituto de las Américas de Jalisco, A.C. (de 2002 a 2007). Profesor en el diplomado en Orientación Familiar para Maestros (2001-2004) de Enlace en la Comunidad Encuentro, A.C. Profesor particular de latín (Academia Latinitatis).

Ha publicado “La Parroquia de Nuestra Señora de Guadalupe” – Puerto Vallarta (1991). “La Caja de Archivo Muerto”- Secretaría de Cultura del Gobierno de Jalisco /Ayuntamiento de Puerto Vallarta – Colección Hojas Literarias, Serie Poesía N° 33 – Guadalajara, Jal. (1997).

Diversos artículos en los periódicos culturales “Cuadernos de Puerto Vallarta”, “El Correo de la Sierra”, “La Pluma Azul” y por temporadas de los diarios “Vallarta Opina” y “Tribuna de la Bahía”. Tradujo los cuatro libros de Odas de Horacio y de su Canto Secular (en prensa).

Es autor de la letra del Himno Oficial de Puerto Vallarta, aprobado por el H. Ayuntamiento en mayo de 1987. Es autor –con su nombre artístico Mathis Lídice- de la escultura “Los Milenios” D.R. ©, instalada al final de la calle 31 de Octubre (2001). Están en proceso de realización otra escultura suya en homenaje a don Guadalupe Sánchez Torres, fundador de Puerto Vallarta, y una cabeza monumental del profesor Carlos Munguía Fregoso.

En distintos grados de eficiencia lee, habla y escribe francés e inglés. Lee y traduce catalán y las otras lenguas españolas romances, italiano, portugués, latín y griego clásico.

Cargos públicos: Director de Prensa y Relaciones Públicas del Ayuntamiento de Puerto Vallarta (1977- agosto de 1978). Tesorero Municipal (septiembre de1978-1979). Director de Cultura y Recreación del Ayuntamiento de Puerto Vallarta (1992-1994).

Miembro de la Benemérita Sociedad de Geografía y Estadística del Estado de Jalisco, Capítulo Puerto Vallarta (desde 1997), institución que le otorgó, en septiembre de 2012, la presea Severo Díaz Galindo, “por sus 15 años realizando elevadas actividades en favor de las ciencias, la cultura y las artes”.

En mayo de 2013 le fue otorgado el “Premio Ignacio L. Vallarta 2013, por el Ayuntamiento de Puerto Vallarta.

Recientemente terminó sus estudios correspondientes a la Licenciatura de Artes de la Universidad Bahía de Banderas.

¡Salud y vida para Félix Fernando Baños López!

PALABRAS DE LUIS REYES BRAMBILA PARA EL HOMENAJEADO

Vivimos convencidos de que es nuestra grata obligación promover la gratitud como valor colectivo de la comunidad de Puerto Vallarta.

Magnífico que las ciudades sepan guardar memoria de quienes le hicieron bien, pero extraordinario si las ciudades toman costumbre virtuosa de manifestar gratitud, en vida, a los vecinos distinguidos que la enriquecen con sus bondades.

Las ciudades griegas llegaron a lo máximo, a lo que ahora llamamos excelencia por su entusiasmo en competir para tener a las personas más sabias, diestras en las artes, innovadoras del conocimiento, pero que además sabían enseñar, sabían inspirar hacia lo mejor a quienes les rodeaban, a quienes se les acercaban. Así lograron quede muchachos y señores comunes, surgieran las personas talentosas que perfeccionaron sus conocimientos, magnificaron sus métodos, pulieron sus habilidades hasta a llegar a ser las mentes, los espíritus creadores que hasta hoy nos asombran.

Peleaban las ciudades por tener a los mejores para enseñar e inspirar hacia lo grande. No podían competir por lugar de nacimiento, pero hasta a la guerra fueron por el honor de que en esa tierra descansaran los restos de ese tipo de maestro.Imposible lograr calidad, sin competir, tener y honrar a los maestros excepcionales.

Quienes son expertos de verdad en identificar lo que lleva a las ciudades a la grandeza, han descubierto la enorme influencia de lo que la gente canta, platica y con emoción expresa en la prosperidad general de esa ciudad. Cuando leemos la tragedia griega y nos recordamos que las gente de las ciudades se juntaba en aquellas graderías a escuchar, recitar y cantar aquellos relatos tan logrados sobre la condición humana, el destino y la impresionante actitud para afrontar la vida con sentimientos educados, comprendemos cómo caminaban bien, con rumbo a lo excelente, aquellas personas formadas lejos de lo vulgar y negativo. ¡Cuánta diferencia para cantar sentimientos de dolor entre los espíritus colectivos cultivados y los bárbaros incivilizados!

Cuando repasamos las obras de Eurípides, reviviendo aquella cercanía a la perfección y sentimos, como al escuchar a los clásicos, esa proximidad a lo maravilloso que puede alcanzar la inventiva humana, algo nos hace mejores y refuerza nuestras intenciones de superación.

Lo clásico no es la necedad comercial de “Águilas contra Chivas” que en mala hora inventó el erudito don Fernando Marcos; tampoco es lo que repite y repite como “clásico sonsonete”. Lo clásico es lo modélico, lo máximo logrado por el humano en las diferentes manifestaciones del pensar y hacer.

Para saber qué es lo “súper”, como toda persona se pregunta en un momento de su vida, tiene que ir a lo máximo existente a través de los tiempos, a lo verdaderamente clásico. Ahí está el modelo para ascender en el pensar y en el hacer de cada quien.

De ahí la gratitud que se les debe manifestar a quienes quieren y saben mostrarnos los conocimientos clásicos y nos orientan hacia lo mejor, porque “lo mejor” debe ser lo único aceptable en nuestras aspiraciones.

Se entiende entonces, por qué, Vallarta Opina, quiere hoy que todos nosotros manifestemos reconocimiento a don Félix Fernando Baños López, un característico personaje renacentista en sus amplísimos estudios y variados talentos, pero un ferviente inspirador de generación tras generación de vallartenses, del conocimiento y de lo mejor de la humanidad, de lo clásico que es patrimonio de todos nosotros, de toda la humanidad, siempre al alcance de quien aspire a lo mejor de lo mejor, a lo máximo que puede lograr el humano.

Don Félix Fernando, que nuestra gratitud le acompañe muchos, pero muchos años; expresó finalmente Luis Reyes Brambila y enseguida entregó la presea “Lector de Honor” al homenajeado.