Fortalece Puerto Vallarta contactos con agencias, aerolíneas y medios europeos en busca de nuevos visitantes

Puerto Vallarta, Jal.- Una serie de logros muy destacados obtuvo la delegación de Puerto Vallarta presente en la 37a edición de la Feria Internacional de Turismo (FITUR) de Madrid, España; además del anuncio del nuevo vuelo que llegará de Helsinki, Finlandia, el próximo Invierno, los representantes del Fideicomiso de Turismo de la ciudad y de la Oficina de Visitantes y Convenciones de la Riviera Nayarit, tuvieron encuentros con agentes de viajes, hoteleros y aerolíneas que en los próximos meses se podrían traducir en la llegada de más visitantes.

Al respecto, la directora de Mercadotecnia del Fidetur, Sandra Muñoz, reportó resultados de los encuentros más productivos que tuvo en FITUR:

LOGITRAVEL

En la reunión con estos grandes vendedores de España, Italia, Portugal y Francia, se acordó que nos sumemos a los “combinados” (paquetes que ya trabajan en destinos como Cancún y Ciudad de México) que son básicamente opciones en las que sus clientes vuelan de Europa a Nueva York y de ahí a México para poder hacer el regreso a su país. Lo cual por el tema de la conectividad nos favorece mucho y el darle la oportunidad a las personas de elegir nuestro destino. También les gustaría apoyarnos en las acciones que se llevarán a cabo en Febrero (seminarios, capacitaciones y demás) a agentes de viajes.

TRAVEL ALLIANCE:

Se planteó la posibilidad de trabajar en un programa para agentes de viajes de Norteamérica, un plan especializado con tecnología de punta para hacer seminarios online y capacitaciones. Además de tener como valor agregado la producción de contenidos con medios de comunicación, que se distribuirán en sus redes y medios de comunicación de Canadá y Estados Unidos. En breve se afinarán los detalles.

WESTJET:

Se manejó la posibilidad de incrementar el cooperativo con ellos para este año, en cuanto sea posible. Afirman que las ventas de Puerto Vallarta están funcionando muy bien con la compañía, tienen números muy altos en sus proyecciones; ahora no es necesaria una mejora en el programa de marketing, porque se está vendiendo. Comentaron que las cancelaciones que se presentan en otros destinos son atraídas hacia Puerto Vallarta.

SUNWING:

Hay una mejora en el tema de reservaciones en el destino, a comparación del año pasado. Se comentó que Cuba no es competencia aún para el destino ya que sus clientes no muestran mucho interés por la isla, pues la infraestructura que se les ofrece no es la que buscan, pero quizá en un par de años deberíamos poner atención al respecto.

GRUPO BARCELÓ:

Los representantes de la región se reunieron con los hoteleros para comentar la publicidad que ellos distribuyen en muchos eventos y demás lugares de España, de la cual nos enviarán una propuesta para incentivar al mercado español hacia el destino.

ACCIÓN Y COMUNICACIÓN (AGENCIA DE RRPP EN ESPAÑA):

Se trabaja en la coordinación de una actividad con medios de comunicación de España, donde se darán entrevistas acerca del destino y se les invitó a que nos apoyen con difusión de información.

PR MEDIACO (AGENCIA DE RRPP EN LONDRES):

Se expusieron oportunidades para traer viajes de familiarización de periodistas a los destinos, para generar una buena exposición para la región. Se comentó que los últimos viajes de revistas como Marie Claire, fueron todo un éxito en Londres pues este es un producto que gusta mucho y están encantados con los destinos, que ven como una oferta nueva y diferente que el mercado inglés empieza a conocer de México.

ENTREVISTA DE RADIO:

Se habló de información acerca de los destinos, Puerto Vallarta y Riviera Nayarit, en conjunto con la Secretaría de Turismo de Nayarit y el representante del Consejo Regulador del Tequila. Se habló básicamente de los atractivos de Jalisco y Nayarit, del tequila y de sus destinos en particular.

Aunado a lo anterior hubo una reunión con Mabrian, empresa española que se dedica al sector del “big data”, que nos podría servir para la segmentación y ubicar a los clientes actuales y potenciales interesados en el destino, segmentando a los clientes de Europa principalmente.