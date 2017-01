Sumamente interesante el tradicional desayuno mensual de la CANIRAC

El Centro de Convenciones del hotel Krystal Vallarta fue marco este miércoles de la reunión-desayuno mensual de los restauranteros vallartenses afiliados a la Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados (CANIRAC) Puerto Vallarta / Riviera Nayarit, evento que contó con la presencia de invitados especiales.

Entre éstos estuvieron Beatriz Barrón Hernández, directora de CIJ (Centros de Integración Juvenil) Puerto Vallarta; el conferencista Imberg Salvatierra; el tesorero municipal Ricardo René Rodríguez Ramírez; Gustavo Rubio, jefe de Verificación y Vigilancia de Profeco; Jorge García de Alba Díaz de Sandi, de Canirac y Unión de Crédito, todos ellos invitados por el presidente de CANIRAC, Jorge Zambrano.

Fue Beatriz Barrón la primera en dar su ponencia que se basó en la atención integral al consumo de drogas en centros de trabajo, la salud mental de los trabajadores, el ausentismo de éstos a sus centros laborales derivado principalmente por el alcoholismo, la situación actual sobre las drogas legales e ilegales, entre otros puntos.

Indicó Beatriz Barrón que la marihuana es la droga ilegal de mayor consumo; así como el alcohol y el tabaco en adolescentes.

Dijo que el tema de la salud mental de los trabajadores es un programa que el CIJ implementó hace ya varios años, tiempo en el cual han hecho un trabajo preventivo en muchas escuelas pues la idea es trabajar con alumnos, maestros y padres de familia.

Explicó que cincuenta millones de personas en todo el mundo son dependientes de drogas y que un 70% de los consumidores de alcohol y drogas en el mundo tienen un empleo y que su rendimiento laboral es de sólo un 30% a consecuencia del consumo. Un 63% de los empleados después de emborracharse la noche anterior se reportan enfermos para justificar su falta, dijo.

Comentó también que una quinta parte de los accidentes son generalmente producidos por el consumo del alcohol, “lo que buscamos es dar un paquete preventivo a las empresas en donde a través de un diagnóstico previo se pueden identificar los riesgos asociados al consumo como lo sería la depresión, la violencia intrafamiliar, el moobing (acoso laboral, hostigamiento en el trabajo), y el burnout (depresión laboral, el estrés acumulado) , y en base a esto armar un programa de intervención tanto preventivo como terapéutica a la empresa que nos pueda recibir”, dijo.

En su intervención Gustavo Rubio, jefe de Verificación y Vigilancia de Profeco quien asistió en representación de la titular Gabriela Vázquez Flores, como preámbulo a su ponencia explicó que la Ley Federal de la Protección al Consumidor fue creada hace más de 40 años, tiempo en el cual ha sufrido reformas. Recordó a los presentes que se divide en cuatro subprocuradurías (de Servicios, de Verificación, Jurídica y en Materia de Telecomunicaciones).

Explicó entre otros puntos que los restaurantes que acepten pagos con dólares o alguna otra moneda extranjera tienen la obligación de tener el tipo de cambio a la vista del consumidor y el que indica el banco, ya que existen denuncias de que algunos establecimientos reciben los dólares hasta en 15 pesos cuando la cotización está entre los 21 y 22 pesos.

Lo anterior es con el objeto de evitar abusos por parte de los comerciantes y parta ello la Profeco realizará exhaustivas verificaciones en bares, restaurantes y otros negocios en general, esto de acuerdo a órdenes dadas por la Profeco nacional ya que existen también denuncias de aumentos de precios sin la debida autorización, esto a raíz del incremento del precio en los combustibles.

Explicó Rubio López a los restauranteros y demás asistentes que para verificar el tipo de cambio del día consulten a través de Internet donde encontrarán toda la información al respecto. Enfatizó también que los menús en bares y restaurantes deben contener el precio de las bebidas y platillos con el IVA ya incluido, eso con el fin de evitar alguna molestia al cliente.

“No debe haber alguna sorpresa, además de que la propina es algo totalmente voluntario, el consumidor no está obligado a pagarla y no podemos incluirla en la cuenta, eso es una práctica abusiva que puede llegar a lesionar al consumidor”, explicó.

El conferencista Imberg Salvatierra más que nada asistió con el fin de invitar a los presentes a la próxima conferencia “La magia del servicio” a efectuarse el 26 de enero en las instalaciones de la propia CANIRAC sita en Plaza Caracol, a las 10:00 de la mañana, una especie de curso de entrenamiento, capacitación y motivación dirigido especialmente a meseros. Un día después ofrecerá el mismo curso en CANIRAC Riviera Nayarit en el Centro Empresarial de Nuevo Vallarta, también a las 10:00 de la mañana.

Imberg Salvatierra es un conferencista que cuenta con más de diez años de experiencia y trayectoria sobre el arte de vender, cerrar, negociar, motivar, entrenar y formar equipos de Ventas.

Entre otros invitados al desayuno anotamos a Fraya Bravo, encargada de la Unidad de Servicio de Profeco Puerto Vallarta; Antonio Mora, de Vinos & Wine; Ricardo Ortiz, de Canirac; Luis Ramón Delgado, de la revista Oferta Laboral PV; Luis Tello, subdirector de Padrón y Licencias; Rosy Guillén; Arturo Robles, de Foodware; Jim MacLean, de EnteraGas.

También estuvieron representantes de las empresas Mon Coté, de Guadalajara, microempresa dedicada a la elaboración de helados y paletas; ArteSano Pan, una empresa mexicana dedicada a la elaboración de pan integral de caja.

Asimismo estuvo presente exhibiendo sus productos la empresa Avestruzac, de Guadalupe, Zacatecas, representada por José Eduardo Díaz Valdés, dedicada a la elaboración de productos de avestruz: aceite, cosméticos, botas, cascarones y atrapa sueños.

Enseguida dio su ponencia el tesorero municipal Ricardo René Rodríguez Ramírez quien primeramente mostró un video en el que el alcalde Arturo Dávalos Peña informó de los logros y obras realizadas durante los últimos meses en Puerto Vallarta en beneficio de la comunidad.

El tesorero habló sobre los servicios y ofertas que está ofreciendo actualmente el Ayuntamiento e hizo un llamado a los habitantes a que aprovechen entre éstas últimas la del pago del impuesto predial que ofrece un descuento por pronto pago; comentó que en Licencias Municipales se tuvo un incremento del 3.35% con respecto al año anterior y que están siendo muy cuidadosos en los gastos; el dinero ha sido bien invertido.

Se refirió al nuevo sistema tras la recuperación del servicio de recolección de basura bajo una inversión bastante fuerte, dijo; explicó que en el Ayuntamiento cada quien paga su servicio de celular, recalcando que hasta el propio presidente municipal paga el suyo, no hay privilegios para nadie.

El dinero es del pueblo, abundó, “tuvimos que pagar 15 millones de pesos en diciembre pasado y el día último tenemos que pagar otros 35 millones; es algo que nos impacta; el famoso gasolinazo, algo que no teníamos presupuestado. Tenemos que ser más cuidadosos”, dijo.

Explicó también que se compraron patrullas, ambulancias, “hemos ido mejorando en la recolección de la basura. Se va a sancionar a las personas, se va a poner orden. Estamos por comprar otro camión de bomberos”, anunció Ricardo René Rodríguez Ramírez en su ponencia.

En su mensaje el presidente de Canirac Jorge Zambrano hizo varias reflexiones de acuerdo a lo expuesto por Ricardo René Rodríguez. “Si no pasa el camión recolector de basura echen una llamadita a la CANIRAC y con mucho gusto nos comunicamos con ellos para solucionar el problema de la limpieza; gracias alcalde por ser tan sincero”, se refirió a Arturo Dávalos Peña.

Comentó también Zambrano Hernández sobre el aumento en los precios de los restauranteros a sus platillos, lo cual es algo inminente dado que las cosas, como el gas, han subido y habrá que reetiquetar sus menús. Hasta ahora no han aumentado los precios pero lo harán en unos días más, advirtió.

Y abundó en su mensaje Zambrano Hernández: “Quiero informarles algo muy importante y recordarles que busquemos la forma, la estrategia de trabajar siempre unidos, de unirnos con un organismo muy importante como lo es la Unión de Crédito, cuyo fin es apoyar y servir a todos los empresarios de Puerto Vallarta, de la cual me tocó ser fundador”, dijo.

“Hoy por hoy, la Unión de Crédito tiene dinero para apoyar a quien lo solicite de los que están aquí presentes y que reúnan los requisitos; lo que buscamos, lo que queremos es que los centavos se queden aquí en Puerto Vallarta y no se vayan a otro lado; tenemos muchas empresas que están logrando dinero y sí, son fuentes de trabajo, de mano de obra calificada, pero los centavos no se quedan aquí. Si Puerto Vallarta ya ocupa un buen lugar pues vamos trabajando para lograr a que sea el número uno”, refirió Jorge Zambrano Hernández.

“De parte de CANIRAC le damos las gracias a Profeco porque hay que verlo como amigos, no como enemigos, porque a la hora de la hora ellos tienen más fuerza que nosotros, entonces nada más vamos buscando el camino, la fórmula de cómo trabajar juntos y que la mejor idea hágansela llegar a la Cámara para seguir de acuerdo al camino que nos dejó nuestra ex presidenta Evangelina Sánchez, un camino ya hecho; las cosas se están dando, hay comunicación, hay información en los medios que nos representan a nivel municipal, estatal y federal, estamos en la mejor forma para seguir trabajando juntos”, expresó finalmente Jorge Zambrano.

Finalmente, en su intervención Jorge García de Alba Díaz de Sandi, director de Repostería Los Chatos y miembro de Canirac y de la Unión de Crédito en Puerto Vallarta, hizo un llamado para crear estrategias y prevenir la situación económica, su flujo difícil y la salud financiera.

Recordó que en 1995 se tuvo una crisis bastante mediática, bastante fuerte en términos financieros, de esa crisis se hizo una polla y con esa polla la Unión de Crédito comenzó a prestar dinero que es la principal función de esta institución de crédito.

En entrevista luego de su ponencia, García de Alba comentó en cuanto a la salud financiera de la gastronomía que “la parte más importante es ser conscientes que estamos viviendo un reto financiero el día de hoy. ¿Qué debemos de hacer?, primero, cuidar nuestro trabajo, pero verdaderamente valorarlo y cuidarlo; segundo, cómo podemos optimizar nuestro trabajo y cómo podemos ahorrarle a nuestras empresas; y tercero, yo creo que lo importante es crear unas estrategias donde podamos ayudar a hacer más con menos, con todo el equipo de trabajo, que seamos conscientes y esta bonanza que estamos teniendo los flujos de Puerto Vallarta la podamos aprovechar”, comentó.

“Los flujos nos están haciendo que no nos demos cuenta del tema, que ya nuestro capital de trabajo hoy vale un 20% menos. El poder adquisitivo de nuestro dinero se perdió un 20% y ese 20% te va a afectar en todo tu flujo; ¿pero por qué no lo estas notando?; porque el flujo te permite seguir manteniendo y hasta la hora que hagas o que se te venga una reacción del corte flujo vas a tener de dos, o tomas de tus utilidades o te apalancas y ahí está el problema. Entonces cómo logramos cuidar, levantar la rentabilidad para que ese impacto no venga a mermar el capital de trabajo que es la fuente que nos permite generar riqueza en nuestras empresas”, afirmó.

“Yo creo que la industria restaurantera es una bendición para Puerto Vallarta, debemos de cuidarla muchísimo, debemos de cuidar nuestros costos, debemos de no escatimar la calidad pero sí utilizar nuestros costos y darles mejor servicio para que los turistas y toda la gente que nos visitan yo creo que una de las ventajas competitivas más fuertes que tiene nuestro destino es la gastronomía, y seguir siendo un ícono en todo lo que viene siendo la gastronomía, para que la gente quiera seguir viniendo, aparte de toda la belleza tener un buen comer y un buen beber en Puerto Vallarta”, dijo finalmente en entrevista Jorge García de Alba.