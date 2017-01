Imparable la entrega de Becas por parte del Club Rotario Puerto Vallarta Sur

Puerto Vallarta, Jal.- Entre los diversos programas que tiene establecidos el Club Rotario Puerto Vallarta no deja de sorprender el de la imparable Entrega de Becas a estudiantes de escasos recursos pero de amplia decisión en querer superarse en sus estudios, y en el Club Rotario Puerto Vallarta Sur han encontrado el apoyo necesario para lograr su objetivo.

En único requisito que el Club Rotario Puerto Vallarta Sur les exige para apoyarlos en esta decisión es un alto promedio de calificación, y muchos son los que lo logran gracias a su capacidad y amor al estudio; lo demás corre por cuenta del Club que gracias a un buen número de patrocinadores (sponsors) tanto de Estados Unidos y Canadá, además de los propios socios, pueden llegar a ver realizados sus sueños.

En la sesión-desayuno de este jueves 26 del CRPVS hubo precisamente una nueva entrega de becas a alumnos que asistieron a recibir la suya, otros más que están por recibirla y algunos ya cuentan con la suya pero que deseaban conocer a sus “padrinos” y agradecerles personalmente tan valioso apoyo, que se convierten en momentos sumamente emocionantes y más cuando los alumnos dan su testimonio.

Esta semana se entregó un buen número de becas, quince por parte del programa de Sandra Wicks el miércoles 25; este sábado 28 hay otra importante entrega en las instalaciones de la UNIVA a las 9:00 de la mañana por parte de rotarios de Saskatoon, Canadá; y así, cada semana, la entrega de becas es el común denominador por parte del Club vía sus patrocinadores y propios rotarios sureños.

Tras el campanazo de Héctor Arminio que representó al presidente Ismael Pérez por ausencia, inició la sesión en el salón Los Cabos del hotel Marriott con una asistencia de 47 personas entre socios e invitados. Miguel Ortiz Ayala se encargó delos honores a la Bandera, en tanto que Saúl López leyó la Prueba cuádruple y Carlos Vázquez dio lectura al Objetivo de Rotary.

En su informe el secretario Héctor Arminio comentó sobre los recientes eventos celebrados por el Club como lo fueron la entrega de filtros de agua a habitantes de El Colomo por parte de rotarios de Ohio que estuvo muy bien hecha, con mucha coordinación; la Gala del Mariachi que fue todo un éxito y esperan refrendarlo en la próxima Gala el 18 de febrero ahí mismo en el asadero El Orejón; y la cena hogareña en casa de Carlos Vázquez que también fue muy concurrida y dejó beneficios por la subasta organizada.

La siguiente entrega de filtros será el 25 de febrero en el área de Sayulita por parte de este mismo club rotario de Ohio. También dentro del mismo tema de filtros de agua va a haber una entrega de 100 filtros este domingo 29 en Cabo Corrientes, precisamente en Ixtlahuahuey, éstos por parte del Club Rotario de Vancouver, Washington, y de Alaska.

Se solicitó apoyo a patrocinadores y empresarios para poder levantar el programa del Banco de Alimentos, el comité de éste se encargará de informar cuál es la estrategia a seguir para recaudar fondos para este proyecto que también es parte del Club.

Este pasado jueves se efectuó una visita a la clínica de Boca de Tomatlán por parte del doctor que va a trabajar en ella y se espera su informe sobre lo que se va a requerir; por parte del club asistieron Rigoberto Montero y Saúl López.

Comentó también Héctor Arminio que tuvieron una reunión con el presidente municipal Arturo Dávalos Peña el pasado martes en la cual se trataron varios puntos de interés, entre ellos solicitar el comodato del centro comunitario en Los Progresos, y si no se lograba eso sería utilizar la ampliación del Magisterio del proyecto 3×1 y solicitar el comodato de Volcanes.

IGNACIO GUZMAN GARCIA

Ignacio Guzmán García amplió esta información: “Efectivamente tuvimos una reunión con el presidente municipal Arturo Dávalos Peña para solicitar el comodato de un centro comunitario que recientemente construyó el Gobierno Federal en lo que llamamos Los Progresos porque hay tres colonias ahí, que de progreso no tiene nada, pero bueno, se les están llevando beneficios a los habitantes.

“El edificio ese fue construido con recursos cien por ciento de la SEDATU (Secretaria de Desarrollo Agrícola, Territorial y Urbano) dependencia del Gobierno Federal, y el alcalde iba a verificar si no tenían ningún impedimento porque el edificio pues prácticamente es de ellos, pero no está equipado, el edificio tiene dos años ahí pero no está operando.

“Nuestra propuesta era equiparlo nosotros y ponerlo a operar ahí con varios objetivos; uno era hacer ahí el albergue que tenemos pendiente, con unos recursos del Club Rotario de Vancouver, Washington, y de otra manera también poner ahí el Banco de Alimentos, y finalmente un taller de costura, ir iniciando ahí con la comunidad de esta parte.

“El presidente municipal nos ofreció de manera inmediata, a reserva de verificar si podían darnos el comodato del edificio, dos alternativas que son dos edificios pequeños que están ahí en esa misma zona, a unas dos cuadras de distancia. Manifestó el alcalde mucha simpatía por nuestros proyectos, por nuestros programas, y quedamos en alguna fecha próxima invitarlo aquí a una de nuestras sesiones para que haya un compromiso de alguna manera más formal.

“Esos dos edificios no tienen ningún problema porque son cien por ciento municipales; ahí no es más que mover la llave y meternos de volada. Ahí estuvieron Pepe Arellano, Arthur Fumerton y Saúl López, hay mucha gente involucradas en eso, ya nomás estamos para darle el banderazo de arranque”, finalizó Nacho Guzmán.

BECAS

Se tuvo en la sesión la visita de cinco estudiantes, dos para recibir sus becas por parte de Sandra Wicks, y otros tres asistieron para conocer y agradecer el apoyo a sus padrinos (sponsors). Los estudiantes que están siendo beneficiados con la beca John Powell quisieron conocer a John y a Caryn Crump, que son sus padrinos; ellos son Gerardo Omar Cortés y José Alfredo Quintana.

Otro becado ahí presente, Paul Daniel Aguilar Zepeda, compartió mesa con sus padrinos Jocelyn Davey-Hawreluik y Riley Hawreluik, rotarios de Saskatoon, Canadá, que quisieron conocer a su becado; a Paul Daniel se le entregará la beca este sábado 28 en la UNIVA. Lo acompañaba su mamá Irma Oralia Zepeda.

A continuación Sandra Wicks hizo entrega de otras dos becas a Juan José Arredondo y a María Fernanda Araiza. Expresó Sandra: “Es un placer entregar becas, anoche (el miércoles) entregamos quince becas en el restaurante Coco’s Kitchen de playa Los Muertos, es un negocio partícipe y el esposo de Carmen arregló todo para juntarnos y algunos de los estudiantes nos pidieron que querían conocer a sus sponsors y aquí están Gerardo Omar Cortes y José Alfredo Quintana cumpliendo ese deseo”.

Y agregó Sandra: “Tenemos con nosotros a James Casserly y Mary Molzahn, rotarios de Minnesota; ellos trajeron 7 mil pesos para la beca de Juan José Arredondo Jiménez”. En tanto, la becada María Fernanda Araiza es apadrinada por Sharon Sullivan. Otros rotarios de Alaska han entregado suficientes fondos para cuatro becas más.

PROGRAMA OPERACION DE OJOS

Se informó también que el pasado jueves 19 se realizó una operación de ojos por parte del doctor Jaime Miramontes a una niña de tres años, quien fue operada bajo anestesia general, tenía estrabismo en ambos ojos, quedó muy bien, asistió a revisión y todo va bien, y ahora tenemos un niño de seis años que es al que vamos a operar, explicó el doctor Miramontes. Este es otro de los programas al que el Club Rotario Puerto Vallarta Sur presta especial atención con los recursos que obtiene con sus eventos.

Rigoberto Montero Tello entregó reconocimientos a Jorge Zambrano por su participación como patrocinador del programa del XI Festival Il Madonnari proporcionando alimentos a los artistas que vinieron de Santa Bárbara; y también otro reconocimiento a Saúl López que es otro de los patrocinadores del mismo programara Madonnari.

LUIS ZUÑIGA BOBADILLA

Por su parte, Luis Zúñiga Bobadilla hizo uso de la voz con el siguiente comentario: “Me gustaría expresar para todos los extranjeros que nos acompañan el día de hoy a título personal y seguramente que el Club lo comparte, nuestro más sincero reconocimiento por todo ese valioso trabajo. “Mientras que algunas personalidades internacionales que hoy buscan dividir a nuestros países, veo que aquí está una muestra importante que dan apoyo y esa valiosa participación que hay de la comunidad tanto de Estados Unidos como de Canadá por colaborar con nuestro país.

“Realmente creo que esto es un aspecto muy importante que agradecemos como mexicanos por todo ese gran apoyo, que ese compromiso que ustedes tienen va más allá de las fronteras y va en favor de quienes más lo necesitan; así que me gustaría brindarles un fuerte aplauso a todos estos visitantes que con su labor a través del programa de becas, a través del programa de filtros de agua, a través de otras actividades, se hacen presentes en nuestro país y verdaderamente eso vale mucho. Muchas gracias”, explicó Zúñiga Bobadilla.

Finalmente hubo un intercambio de banderines por un representante del Club Rotario de Brandon, Florida, con el Club Rotario Puerto Vallarta Sur que recibió el secretario Héctor Arminio en nombre del presidente Ismael Pérez que se encuentra ausente del país.

Asistieron a esta sesión-desayuno los siguientes socios rotarios: Héctor Arminio Uribe, José Luis Arellano Islas, Caryn Crump, John Crump, Aurora de la Torre, Carlos Farías Trujillo, Arthur Fumerton, Ignacio Guzmán García, Eleanor Hawthorn, Laura Joachín, Saúl López Orozco, Jaime Miramontes Contreras, Rigoberto Montero Tello, Miguel Ortiz Ayala, Carlos Vázquez Sánchez, Jorge Zambrano Hernández, y Luis Zúñiga Bobadilla.

Los invitados en esta ocasión fueron: Sandra Wicks, Bruce Phelps, Ken Rieser, Robert Leonhardt, Bill Enfield, Gary Bettis, Verdale Kinneberg, James Casserly, Mary Molzahn, Cliff Silverstein, Caroline Klein, Irma Oralia Zepeda, Peter Gleysteen, Robert Solano, Flor Barraza, María Antonia Behrens, Hans Gerner, Yoko Gerner, Bin Bouchard, Andy Sall, Jocelyn Davey-Hawreluik, Riley Hawreluik, Carmen Peña, y los becados José Alfredo Quintana, Paul Daniel Aguilar Zepeda, Gerardo Cortez Mendizábal, María Fernanda Araiza, y Juan José Arredondo Jiménez.