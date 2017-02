Más Diamantes AAA para Riviera Nayarit

Puerto Vallarta, Jal.- El pasado 27 de enero de 2017, la American Automobile Association (AAA), anunció los ganadores de los AAA Diamonds Awards, premios considerados los más importantes de Norte América en los temas de servicio de lujo y alto nivel para establecimientos turísticos.



“Para Riviera Nayarit es vital mantener sus logros dentro del programa de calificación de la AAA, más destacable aún es que año con año se siga aumentando el número de galardones. ¡Felicidades a los hoteles y restaurantes ganadores por enaltecer al destino!” declaró el director general de la Oficina de Visitantes y Convenciones de la Riviera Nayarit, Marc Murphy.



Este 2017, Riviera Nayarit mantuvo el reconocimiento para sus 15 hoteles, y aumentó a siete restaurantes. La novedad este año es la inclusión del Restaurante Azur Bistro de Grupo Vidanta, para sumar así 22 hoteles y restaurantes con 4 y 5 Diamantes AAA en el destino.



Todos los establecimientos galardonados se ubican en Nuevo Vallarta, Flamingos, Punta de Mita y Punta Mita. Aquí la lista completa:



Hoteles 5 Diamantes AAA

Grand Luxxe Vidanta Nuevo Vallarta

Grand Velas Riviera Nayarit

Four Seasons Resort Punta Mita

The St. Regis Punta Mita Resort



Hoteles 4 Diamantes AAA

Dreams Villamagna Nuevo Vallarta

Grand Sirenis Matlali Hills

Hard Rock Hotel Vallarta

Hotel Cinco

Iberostar Playa Mita

Marival Residences & World Spa

RIU Palace Pacifico

The Grand Bliss Vidanta Nuevo Vallarta

The Grand Mayan Vidanta Nuevo Vallarta

Villa La Estancia Riviera Nayarit

Casa de Mita



Restaurantes 5 Diamantes AAA

Carolina de The St. Regis Punta Mita Resort



Restaurantes 4 Diamantes AAA

Aramara de Four Seasons Resort Punta Mita

Azur Bistro de Vidanta Nuevo Vallarta

Epazote de Grand Luxxe Vidanta Nuevo Vallarta

Frida de Grand Velas Riviera Nayarit

Lucca de Grand Velas Riviera Nayarit

Piaf de Grand Velas Riviera Nayarit