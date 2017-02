Hoteles de Riviera Nayarit entre lo mejor de TripAdvisor

Puerto Vallarta, Jal.- TripAdvisor ha publicado las listas de los Travelers’ Choice 2017, en las que los turistas seleccionan a los mejores 25 de hoteles en diferentes segmentos, y los hoteles de Riviera Nayarit tienen su lugar asegurado como cada año entre lo más destacado de México.



“Tenemos ocho hoteles que ganaron un lugar en cinco categorías, lo cual habla de la gran infraestructura y el excelente servicio que caracteriza a los establecimientos de Riviera Nayarit. ¡Felicidades a todos!”, exclamo el director general de la Oficina de Visitantes y Convenciones de la Riviera Nayarit.



Top 25 Mejores Hoteles: https://www.tripadvisor.com/TravelersChoice-Hotels-cTop-g150768

8° Grand Velas Riviera Nayarit – Nuevo Vallarta.

11° The St. Regis Punta Mita Resort – Punta de Mita.

12° Four Seasons Resort Punta Mita – Punta de Mita.



Top 25 Hoteles de Lujo: https://www.tripadvisor.com/TravelersChoice-Hotels-cLuxury-g150768

2° The St. Regis Punta Mita Resort – Punta de Mita.

9° Grand Velas Riviera Nayarit – Nuevo Vallarta.

15° Four Seasons Resort Punta Mita – Punta de Mita.



Top 25 Hoteles Familiares: https://www.tripadvisor.com/TravelersChoice-Hotels-cFamily-g150768

19° Sea Garden Nuevo Vallarta – Nuevo Vallarta.

20° Villa La Estancia – Nuevo Vallarta.

22° The Grand Bliss Grupo Vidanta – Nuevo Vallarta.

23° The Grand Mayan Grupo Vidanta – Nuevo Vallarta.



Top 25 Hoteles de Negocios: https://www.tripadvisor.com/TravelersChoice-Hotels-cBargain-g150768

11° Hotel Hacienda Flamingos – San Blas.



Top 25 Hoteles de Romance: https://www.tripadvisor.com/TravelersChoice-Hotels-cRomance-g150768

15° The St. Regis Punta Mita Resort – Punta de Mita.



Top 25 Hoteles con Mejor Servicio: https://www.tripadvisor.com/TravelersChoice-Hotels-cBestService-g150768

4° The St. Regis Punta Mita Resort – Punta de Mita.

10° Grand Velas Riviera Nayarit – Nuevo Vallarta.

11° Four Seasons Resort Punta Mita – Punta de Mita.