La experiencia Dinner in the Sky ya está en Puerto Vallarta

Puerto Vallarta, Jal.- Llegó a Puerto Vallarta la experiencia Dinner in the Sky que ofrece en febrero un concepto gastronómico único nacido en Bruselas en el 2006 que ha dado la vuelta al mundo; se trata de una actividad que conjuga la gastronomía y la aventura ya que consiste en cenar en una plataforma suspendida a 45 metros de altura, que fue instalada en un costado del campo de golf de Marina, en el hotel Casa Velas.



El director del Fideicomiso de Turismo (Fidetur) Puerto Vallarta, Agustín Álvarez Valdivia, explicó que después de recorrer el cielo de más de 50 países como Grecia, Francia, Mónaco, Israel, Reino Unido, este mes de febrero el concepto llega por a Puerto Vallarta, primer destino turístico de playa en el que se instala en México.



Con esta propuesta, dijo, se tiene la oportunidad de vivir una experiencia culinaria en las alturas, y demostrar que Puerto Vallarta es un destino de playa de primer nivel que ha captado la atención de empresarios al ver su potencial de negocios.



“Dinner in the Sky elevará tu emoción y adrenalina hasta el cielo, donde disfrutarás de la inigualable vista y una exquisita cena de altura, preparada en exclusiva para ti por reconocidos chefs”, comentaron los organizadores.



En esta ocasión, en Puerto Vallarta participarán chefs como Mikel Alonso y Bruno Oteiza, del restaurante Biko, incluido en el ranking The World’s 50 Best Restaurants; Thierry Blouet del Café des Artistes así como Ignacio y Alfonso Cadena, del vanguardista restaurante La Leche y muchos más.



A partir del pasado fin de semana y hasta el 28 de febrero de 2017, el Fidetur y Dinner in the Sky invitan a ser parte de este evento sin precedentes que se realiza en Casa Velas.



“Descubre tu atardecer desde lo alto en esta experiencia culinaria extrema, degustando deliciosos platillos mientras observas el paisaje en una mesa suspendida a 45 metros de altura”, comentó Milena Yanes, una de las ejecutivas del concepto.



La experiencia de Dinner in the Sky Puerto Vallarta consiste en disfrutar de la vista y deliciosos placeres gourmet en una mesa para 22 comensales elevada con ayuda de una grúa, la cual cuenta con asientos inspirados en los de un auto Fórmula 1, diseñados bajo las más estrictas normas de seguridad.



“Durante todo un mes se podrá asistir a este inigualable y exclusivo evento que llega por primera vez a Puerto Vallarta para elevar su gastronomía hasta el cielo y te invita a descubrir los espectaculares atardeceres del Pacífico mexicano”.



Es por ello que, mencionó, que no se debe dejar pasar la oportunidad de vivir esta experiencia única, que se convertirá en el escenario perfecto para capturar los mejores momentos desde las alturas.



“Si celebras una ocasión especial, Dinner in The Sky es el regalo ideal, un magnífico obsequio que será recuerdo inolvidable. Prepárate para vivir esta experiencia única en las alturas”.



Para mayores informes, reservaciones y compras se recomienda visitar la página www.dinnerinthesky.com o llamar al 01 800 832 42 38