Top 10 Platillos con Camarón en Riviera Nayarit

Puerto Vallarta, Jal.- La gastronomía es uno de los pilares de Riviera Nayarit y el camarón es un producto del mar de los más tradicionales y populares en el destino, es por eso que aquí se presenta el Top 10 Platillos con Camarón en Riviera Nayarit. En este top sí es una pena que nada más halla 10 lugares, ya que el paté de camarón, los camarones al coco, a la momia o empanizados, no pudieron tener un lugar.



10.- Tortitas de Camarón

Este platillo es uno de los más solicitados durante semana santa y pascua, en los días de cuaresma. Es un caldo rojo a base de chile guajillo, chipotle, jitomate, ajo y cebolla, al que se le adhieren unas tortas de camarón seco con nopal picado y huevo, las cuales se fríen previamente en aceite.



9.- Empanadas de Camarón

Todo mundo conoce una empanada, y los camarones también toman su lugar en este platillo. Hay quienes ponen en su interior sólo camarones, otros camarones con queso y también hay un guiso hecho de de camarón, jitomate, cebolla, chile serrano y cilantro para rellenarlas.



8.- Camarones Zarandeados

Lo Zarandeado en Nayarit es un clásico, especialmente en los pescados, pero también el camarón y hasta el pulpo se hace bajo este procedimiento. Los camarones son cortados por la mitad con todo y todo para ponerlos a ahumar bañados con la receta secreta de cada región.



7.- Tamales de Camarón

Aunque se venden en prácticamente todos los rincones de Nayarit, en la costa centro y norte del estado es donde se preparan de la mejor manera. No cualquiera puede darle el toque perfecto a la masa, saber la cantidad exacta de los diversos chiles, especias y manteca que contiene, es todo un arte.



6.- Camarones a la Diabla

Por su color rojizo y su picor, obtienen este nombre. Este guiso es de los más sencillos y deliciosos. Básicamente hay que freír los camarones en mantequilla con sal y pimienta al gusto, agregar cátsup y salsa Huichol, esperar el hervor y degustar su gran sabor.



5.- Coctel de Camarón

El coctel que seguramente encontrarás en cualquier restaurante de mariscos, es el de camarón. Aunque en algunos lugares preparan el caldo frio, la verdad es que en Nayarit se come calientito. Uno de los secretos es molerle cabezas de camarón al consomé del caldo para darle un sabor extra. Ya servido el coctel, hay que picar cebolla, jitomate, pepillo y chile verde para agregar, más un chorrito de limón para darle el toque final.



4.- Camarones a la Cucaracha

Primero una aclaración: no tiene nada que ver con cucarachas. Este platillo típico son en resumen camarones crujientes. Se toma el camarón fresco, se le espolvorea harina, sal y pimienta y a freír en aceite hasta que “se doren”, como dicen los que saben.



3.- Ceviche de Camarón

En la recta final aparece el ceviche, uno de los platillos que no sólo distingue a Nayarit, si no toda la costa mexicana y al interior del país. Su variedad es enorme, se puede preparar con camarón cocido, crudo y seco, y hay ingredientes especiales que según la imaginación de cada quien, se le pueden agregar, pero lo básico es revolver el camarón con pepino, cebolla, jitomate y cilantro en jugo de limón, con su respectiva sal y pimienta al gusto.



2.- Taxtihuil

Este platillo originario de la Isla de Mexcaltitan es prehispánico. Se trata de un caldo espeso tipo atole a base de maíz, camarones frescos y secos, más una mezcla de chiles y especias, al que se le agregan unas albóndigas de camarón para complementar. ¡Simplemente delicioso!



1.- Aguachile

Aunque existe la disputa entre Nayarit y Sinaloa por la creación de este platillo, la verdad es que es de los favoritos de la región. La salsa del aguachile es sencilla: Limón, chile verde o serrano, ajo, sal y pimienta. Dicha salsa se avienta en una cama de camarones pelados, cebolla y pepino, sólo basta esperar unos minutos y a degustar enchilándose.



Bonus: Tacos de Camarón

Ya sea en tortilla de harina o maíz, al natural o empanizado, los tacos de camarón tienen una variedad de estilos según el lugar donde los pruebes. No olvides acompañarlos con su salsa mulata, aderezos de chipotle o cilantro, con rebanadas de col y cebolla en limón y habanero, incluso una salsa mexicana.