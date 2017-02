Y… contando…

Puerto Vallarta, Jal.- Ya se enemistó con la mitad del mundo.

Trastupijes se quedó corto ante los tropezones del mandatario actual de la nación más poderosa del mundo y por suerte nuestra aliada en la repulsión a su presidente. Jamás un mandatario había sido tan desestimado.

Una tras otra.

Las apuestas crecen a casi tres semanas de haber llegado a la Casa Blanca para gobernar basado en ocurrencias, caprichos y rencores; sus órdenes ejecutivas son más de un dictador que de un presidente de la nación más poderosa del planeta.

Sus ocurrencias han llegado al extremo al deportar a inmigrantes de nacionalidades diferentes, su incapacidad mental para analizar lo está llevando de prisa a un juicio político, impeachment en los EU única forma de separar a un mandatario de su cargo.

Sus correligionarios, muchos de ellos no convencidos ahora están en retirada, abandonan a su correligionario D. Trump. Es como un elefante en cristalería, su incapacidad para gobernar lo hace tropezar constantemente.

Como candidato este señor fue mentiroso, patán y se dejó odiar por gran parte de estadunidenses, mexicanos, portorriqueños, musulmanes, ingleses, franceses y tantos más que se agregaron al repudio.

Aconsejé en mi colaboración pasada que le dieran unas clases de política; da terror como los asesores más cercanos como ReincePriebus, jefe de gabinete, no pueden controlar al energúmeno; se sabe que no consulta a nadie para emitir sus “órdenes ejecutivas”; nadie le ha comentado que el poder se le está yendo de sus manos. Descarrila la locomotora y va a estar de la trumpada.

Avanza al precipicio y le preocupa más la decoración de su nueva residenciaHan sido varios traspiés con más de 60 demandas debidamente legalizadas, esto puede derrumbar sus Órdenes Ejecutivas, se sabe que el tema espinoso es el migratorio y principal talón de Aquiles del mandatario.

Detener las Órdenes Ejecutivas haría patalear al multimillonario presidente de EU.

No se olvida que desde que llegó a la Casa Blanca después de una aburrida campaña de insultos y menosprecio por nosotros los mexicanos, de acá y los que viven allá, se alejaron inversiones en varias entidades del país entre ellas Jalisco y por lo menos ocho más; en total más de 4 mil 400 millones de dólares y miles de empleos, esa fue la entrada triunfal del elefante Trump a la escena del poder, no de la política ya que de eso no sabe nada.

Renuncias masivas, odios encontrados entre hermanos, rencores desatados, lo más peligroso es que llegue a desatarse la violencia entre propios y llegados de fuera; todas las voces piden la destitución del pato Donald, es terriblemente incapaz para gobernar; sus allegados lo saben, colaboradores asustados, el mundo expectante, el juicio político avanza hará historia al quitar a un presidente que no está loco, solamente dañado por el antropocentrismo egocéntrico, pronto le diremos adiós.

*Egresado de la UNAM, maestro universitario desde 1979, fue investigador del ICS, conferencista, articulista, inició su trabajo periodístico en la Revista Proceso, jefe de corrección primera plana de diario El Nacional, reportero y columnista; galardonado en varias universidades del país, 21 años trabajó en el sector público y conformó el SNIM en la Coordinación de Productos Básicos de la Presidencia de la República, se integró a la Univa en 1989 como catedrático investigador, cofundador del IDEO-UNIVA actualmente es coordinador de Comunicación y Publicaciones y del Consejo Político Universitario de esta Casa de Estudios en Puerto Vallarta.