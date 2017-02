Evita ser víctima de fraude en la compra de vehículos anunciados por internet

Puerto Vallarta, Jal.- Mediante el uso de las tecnologías de información, delitos como el fraude y la extorsión se han diversificado debido al incremento de los usuarios; es por ello que la Fiscalía General del Estado de Jalisco invita a la ciudadanía en general a permanecer atenta sobre el uso de estos medios y evitar ser víctima de los delincuentes.

El caso de las ventas de vehículos anunciados por internet es una de las variantes del fraude y que en ocasiones se genera a partir de noticias o temas de actualidad, sin embargo, su objetivo es solamente obtener dinero de la víctima.

Forma de operar:

Los delincuentes desarrollan sitios intermediarios utilizando el mismo diseño que la página web que van a suplantar: colores, logos, fotografías, tipo de letra; sin embargo, generalmente se encuentran redactados con faltas de ortografía o malas traducciones.

Además, utilizan un nombre de dominio que vincule a la compañía que van a sustituir de forma ilegal, por ejemplo: www.nombredelaempresa.com y es suplantado por: www.vehiculosnombredelaempresa.com.

Otras variantes para el engaño y hacer caer a la gente en este fraude, son con el argumento de renovación de flotilla o remate por lotes de unidades, a precios muy bajos.

Al hacer contacto con el interesado, los delincuentes al principio le solicitan sus datos generales para posteriormente enviarle documentación falsa que aparenta ser “legítima”, para simular que poseen los vehículos y dar mayor credibilidad al hecho, lo cual realmente es un fraude.

En estos casos los defraudadores siempre simulan provenir de una empresa, compañía o asociación de gran prestigio. Se ha detectado también ofrecen a la venta equipo agrícola y automotores para la construcción y el transporte, y que es totalmente falso.

Un dato importante a tener en cuenta para no ser víctima, es que los delincuentes solicitan siempre parte del pago como adelanto para el apartado del automotor.

Por ello, la Fiscalía del Estado de Jalisco hace las siguientes recomendaciones:

• Antes de realizar una compra, es conveniente investigar la reputación de la página web que anuncia el producto; un buen comienzo puede ser una pequeña búsqueda en internet e investigar que las líneas telefónicas realmente correspondan a la empresa.

• Desconfíe de ofertas, gangas o precios ridículos.

• Evite realizar pagos por transferencias de dinero rápido o depósitos.

• Inspeccione y verifique el vehículo de forma física, así como los documentos.

• Si el vendedor afirma que no puede realizar personalmente la transacción debido a que él o la unidad no se encuentran en el país o cerca de donde se encuentra el interesado, pero ofrece que un conocido suyo traslade el automotor, o bien, que el comprador pague el monto de envío, es muy probable que el coche no exista y no será entregado nunca.

Labores de inteligencia ubican que estos fraudes provienen de Centro y Sudamérica; los delincuentes operan con “ayudantes” que regionalizan los anuncios y las formas de operar. Además, llevan a cabo la apertura de cuentas y contratación de líneas telefónicas de la zona de operación, o utilizan servicios como Skype.

Los montos más comunes en estos fraudes van desde los mil pesos hasta los 40 mil pesos, y en otras ocasiones, puede ser una cantidad más elevada.

Dónde denunciar:

En caso de haber sido víctima de estos hechos, es necesario presentar una denuncia formal ante la Fiscalía General del Estado localizada en Calle 14 número 2567, en la zona industrial de Guadalajara, o bien, ante la agencia del Ministerio Público más cercana.

Es necesario presentar una identificación oficial así como documentos que acrediten el delito como lo son: recibos o ficha de depósito, impresiones de correo electrónico, página web, imágenes o red social.

La Fiscalía General de Jalisco exhorta a la ciudadanía en general a tomar en cuenta estas recomendaciones y mantenerse siempre informado así como en comunicación con familiares y amigos, para evitar ser víctima de los diversos tipos fraude.