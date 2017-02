El Club Rotario Puerto Vallarta Sur invita a su 3ª Gala del Mariachi este sábado 18 de febrero

Puerto Vallarta, Jal.- Con una asistencia de 58 personas entre socios e invitados sesionó este jueves 16 de febrero el Club Rotario Puerto Vallarta Sur, como semanalmente lo hace en uno de los salones del hotel Marriott Casa Magna. Nuevamente reinó la camaradería, compañerismo, entusiasmo, alegría y amistad entre todos los presentes.

Los apoyos económicos para las causas nobles que tiene establecidos el Club no se hicieron esperar por parte de donantes y sponsors; hubo intercambio de banderines, entrega de reconocimientos, testimonio de una becada, obsequios a parejas de visitantes consistente en un bello paisaje pintado por Javier Niño por parte de la presidenta electa del Club, Gloria Carrillo, como parte de un nuevo proyecto que es el difundir la cultura artística dando a conocer las obras de nuestros pintores.

“Nos da mucho gusto ver tantas caras nuevas y salón lleno”, comentó de entrada y a manera de bienvenida la macera del Club, Laura Joachín, quien invitó al presidente Ismael Pérez a dar el campanazo junto con la invitada Dessiré Contreras, presidenta del Club Rotaract Marina Puerto Vallarta, para dar inicio a la sesión.

Se les dio una bienvenida muy especial a visitantes de Vancouver, Washington, que forman parte del Club Rotario de esa ciudad norteamericana, y quienes han realizado una gran labor en bien del CRPVS con importantes donaciones y apoyos a los programas establecidos por éste.

Uno a uno fueron presentándose los invitados de Vancouver a quienes se les agradeció también la hospitalidad que éstos brindaron a los rotarios vallartenses cuando éstos visitaron dicha ciudad en el Estado de Washington.

En su informe el presidente del club, Héctor Arminio, destacó lo relacionado con el evento de la 3ª. Gala del Mariachi a realizarse este sábado 18 de febrero a partir de las 3:30 de la tarde en el asadero El Orejón con la participación de los mariachis Nuevo Continental y Los Nietos, así como la Orquesta Sinfónica Volcanes que tan buen sabor de boca dejaron en la pasada gala el mes anterior en este mismo lugar. Habrá también cantantes de ranchero y mucha comida y bebidas espiritosas.

Lo que se recaude de este evento será aplicado a los diversos programas que tiene establecidos el club y que son muchos, sobre todo los relacionados a la Educación, Operación de ojos y el Banco de Alimentos. El programa inicia a las 3.30 de la tarde con la banda Sinfónica de los Volcanes, y de 4.30 a 6.30 el mariachi Continental y cantantes, y cerrará el mariachi Los Nietos, de Sebastián Lupercio.

Se informó también que se siguen recibiendo importantes donativos para aplicar a la clínica de Boca de Tomatlán, en esta ocasión lo hizo el club rotario de Santa Bárbara que donó 900 dólares para la compra de una computadora.

En sesiones anteriores se estuvo mencionando mucho sobre el apoyo que recibió una alumna becada que había dejado de estudiar para cuidar a su padre enfermo y ella se acercó al Club Rotario Puerto Vallarta Sur para solicitar su ayuda y afortunadamente ésta ya consiguió su objetivo y en mayo reinicia sus clases en la UNIVA, cuyo director Luis Zúñiga dio todas las facilidades para que esto se lograra y sin duda quien merece todo el reconocimiento por esto es Jim Weber, el patrocinador de dicha beca.

Es Dessiré Isabel Contreras Moreno la estudiante en cuestión y quien es además presidenta del Club Rotaract Marina Puerto Vallarta. Ella dii su testimonio en esta sesión: “Quiero agradecer el apoyo que me brindó el CRPVS, yo regreso en mayo a la Universidad (UNIVA) y pues estoy muy agradecida por el apoyo que me brindaron, y pues nada, a terminar la carrera, estoy por terminarla en un año más. Gracias”.

Durante el transcurso de la sesión abundaron las donaciones tanto económicas como materiales, sobre todo de los visitantes de Vancouver y una pareja de Atlanta, Georgia. Hubo también un intercambio de banderines entre el Club Rotario Puerto Vallarta Sur con el Club Rotario Vancouver Sunrise, de Washington.

En su turno, el presidente rotario Ismael Pérez dio lectura a una carta que escribió el presidente de Rotary International, John F. Germ, donde convoca a la comunidad rotaria a la próxima conferencia en Atlanta, Georgia, donde se contará con la presencia de Bill Gates como orador.

Presidente de Rotary convoca a los socios a Atlanta

“Me complace anunciar que Bill Gates participará como orador invitado en la Convención de Rotary International en la ciudad de Atlanta. Desde hace varios años, Rotary y la Fundación Bill y Melinda Gates han unido esfuerzos para erradicar la polio, compromiso que continuará hasta alcanzar este objetivo.

“En su muy esperada a carta anual, Bill y su esposa Melinda expresan su agradecimiento por la labor que ha realizado nuestra organización y destacan el enorme progreso alcanzado en pos de la erradicación de la polio, gracias a nuestra colaboración con los gobiernos nacionales, el UNICEF, la Organización Mundial de la Salud y los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos.

“Puesto que hemos desplegado los recursos más eficaces, es posible que ya hayamos visto, o que pronto veamos, el último caso de polio de la historia. En la Convención, Bill detallará lo que debemos hacer para que juntos eliminemos la polio de la faz de la Tierra.

“Bill y yo te esperamos en la Convención de Rotary International que tendrá lugar en Atlanta, Georgia (EE.UU.), del 10 al 14 de junio. De hecho, es un orador que no puedes perderte. Inscríbete hoy mismo”, expresa John F. Germ en su convocatoria a la comunidad rotaria.

Prosiguiendo con la orden del día hubo una entrega de reconocimientos por parte del Club Rotario Puerto Vallarta Sur para tres personas que han apoyado al cien el programa de entrega de Becas, a Jim Weber, Ken Rieser y Carmen Peña, por su dedicación, amor y compromiso para con la educación, tanto en nuestra comunidad como en Bahía de Banderas.

Finalmente hizo uso del micrófono el socio Saúl López Orozco para enviar un mensaje acerca del Programa “Programa de Prevención Contra la Trata de Menores”. Explicó Saúl que ya le enviaron una parte sobre “el trabajo que vamos a tener con los jóvenes, con los adolescentes, es en relación a la prevención y la trata de los jóvenes que no solamente en México sino a nivel mundial se están viendo ya estos temas.

“Rotary Internacional ya está volteando a verlos, no solamente por la trata sexual de los adolescentes, sino por la poca atención que se les está brindando a los jóvenes y a los adolescentes, y a lo que están cayendo, con todo esto de la redes sociales están haciendo todo menos aprender de los adultos; este programa es tan interesante porque no solamente es actividad para los adolescentes sino básicamente también es actividad interactuar los adultos con los adolescentes.

“Hoy en día, como sabemos, tanto divorcio o equis cosas que suceden, los niños están creciendo con los adultos o muchas veces los niños no crecen con nadie, entonces están creciendo con la realidad virtual, con lo que es el internet.

“Este programa es sumamente muy interesante, es el inicio, es un programa piloto; como saben, todo va revolucionando y cambiando en cuestión a las relaciones del hombre, de la humanidad, en este caso de los adolescentes, van a ser pequeños cortes , pequeños tiros, pequeñas películas; va a haber folletos, programas, evaluaciones, una serie de cosas tan interesantes que es lo que van a determinar, aunque ya sabemos que es la ausencia de los adultos en la vida de los jóvenes y en la vida de los adolescentes.

“Quieren empezar con este programa para ser un escudo social en las escuelas o en las organizaciones en donde se convive con los adolescentes para darles un escudo y fortalecerlos en cuestión a todo este tipo. Por ejemplo, recientemente un grupo de Rotaract estaba viendo un programa de chavos, de niños, y les estaban dando deportes, les estaban dando fútbol, no están registrados, no tienen un programa, no saben qué les están hablando a los niños, no saben qué están haciendo.

“Entonces el trato con los adolescentes, con la sociedad en sí, debe de ser igual, debemos de saber quién les habla, de qué les habla, qué les está diciendo, en dónde los está reuniendo, porque los jóvenes se están organizando y se están reuniendo en cosas como los sucesos pasados de Monterrey, que se juntan, charlan y dicen cosas raras; entonces nosotros los adultos, los que creemos estar bien, debemos de estar dentro de estos círculos y saber qué es lo que están haciendo, es sumamente muy importante”, finalizó Saúl López.

Antes de dar el campanazo final se felicitó a Eleanor Hawthorn por su cumpleaños y ella misma junto con Ismael Pérez hicieron sonar la campana dando por terminada una reunión semanal más del Club Rotario Puerto Vallarta Sur.

Asistieron a esta sesión los siguientes rotarios: Héctor Arminio Uribe, Gloria Carrillo Gómez, Caryn Crump, Aurora de la Torre, Arthur Fumerton, Ignacio Guzmán García, Eleanor Hawthorn, Laura Joachín Moreira, Saúl López Orozco, Rigoberto Montero Tello, John Powell, Carlos Vázquez Sánchez, Jorge Zambrano Hernández, y Luis Zúñiga Bobadilla.

Los invitados fueron: Duff Pfanner (de Rotary Club of Alaska), Jim Weber, Ismael Flores, Charlie Bishop, Patty Bishop, Ken Rieser, Bill Enfield, Rolly Ayotte, Gary Bettis, Verdale Kinneberg, James Casserly, Cliff Silverstein, Caroline Klein, Kathy Rieser, Gene Doherty, Burned Doherty, Raymond Malinoski, David Cook, Ansie Cook, Knowles Mc Gill, Tom Smith, Andrew Sall.

También Ruth VanDyke, Lewis VanDyke, Mark Martel, Karen Martel, W. Dean Free, Marlin Dean Free, Greg Hammond, Susi Hammond, Craig Riley, Wayne Clemetson, Patty Clemetson, Ana María Casillas, Paul Wargnier, Ruby Wargnier, Hank Offereins, Andrew C. Oyler, David Horowitz, Linda Horowitz, Dessiré Isabel Contreras Moreno, Said Hernández (Rotaract Marina), y Carmen Peña.