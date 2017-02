Jardín internacional de la paz

Puerto Vallarta, Jal.- Algunas veces al transitar por la carretera 200 que va de Puerto Vallarta Jalisco a Manzanillo y hasta hace poco me di cuenta que en el Km. 24 cerca del Tuito cabecera municipal del municipio hermano de Cabo Corrientes se encuentra un hermoso lugar que se le denomina JardínBotánico de Vallarta. La primera vez que lo conocí, quede realmente admirado por encontrarse una autentica universidad donde se manifiesta el verdadero sentido de la vida de la propia naturaleza. Seguí teniendo contacto con sus directivos y la verdad me he involucrado en algunas de las acciones que llevan a cabo de una manera exitosa.

Mención especial merece Bob Price curador y fundador de este admirable jardín que se encuentra formalmente diseñado y cultivado. En la actualidad consta de 16 hectáreas con múltiples variedades de plantas e instalaciones que buscan el confort de los visitantes. Son muchas aves que se encuentran en una majestuosa selva que se cuida con lujos de detalle para lograr proliferar todas las variedades posibles y lograr un verdadero santuario que cautive a los amantes de la naturaleza. Cuando se da un manejo profesional a la tierra en donde también cruza el rio de los Horcones, la Flora y la Fauna se desarrollan a plenitud.

Son muchos los bienhechores que siguen aportando ideas y recursos económicos para seguir desarrollando este bello lugar, su generosidad lo ha hecho una de las atracciones con mucho éxito a nivel nacional e internacional, logrando en estos seguidores visionarios seguir con la expansión de la reserva natural y asegurar sitios como este donde se encuentran zonas vírgenes. El apoyo también del presidente municipal de Cabo Corrientes Ing. Prisciliano Ramírez se ha hecho visible. Por eso es importante la conjugación de esfuerzo de la sociedad con su gobierno.

Es un verdadero orgullo el haber sido testigo fiel de un evento en este JardínBotánico de Vallarta el pasado jueves 16 de febrero del presente año, donde se le otorgo una distinción internacional como el Jardín Internacional de la Paz en México. Otorgado por la Fundación Internacional del Jardín de la Paz en manos de su presidenta CEO Sra. Paula Savage, quien emocionada dijo que este sitio ya será conocido como un espacio de paz, consuelo y sanación. La Sra. Cheryl L.Wheeler fue la madrina de este lugar donde siempre ha mostrado su gran generosidad para seguir dotando de mayor infraestructura dicho recinto o templo de la naturaleza.

En este evento asistimos mexicanos, estadounidenses, canadienses, iraníes, españoles, argentinos, japoneses que emocionados presenciábamos un verdadero concierto donde la música con la naturaleza inspiraba a un reencuentro con la armonía. De aquí la importancia del papel que podemos jugar para dar forma al mundo en que vivimos. De aquí la invitación a formar parte de esta ceremonia a ministros de varias iglesias, entre ellos a la católica, judía, Budista y de rituales étnicos de nuestra mexicanidad. Todos unidos con mucho respeto en oración por la paz en todo el mundo.

Por creer de mucha utilidad para la reflexión tome una parte del mensaje del Pbro. y Lic. Saúl Cortes Ibarra quien se dirigió en una forma muy emotiva a tan selecto auditorio que con mucha atención se escuchaba a diferentes oradores que incidían todas en la Paz.

Hemos sido convocados algunos representantes de diferentes iglesias, para conectarnos con el Creador de tanta belleza que nos da la vida para recorrerla en Paz. Saludamos a todas las personas que hoy se encuentran aquí en un mismo sueño de solidaridad y Paz: En nombre de la vida compartida y de la muerte vencida. En nombre de la libertad soñada y del dolor aceptado. En nombre de la justicia esperada y de la lágrima sufrida. En nombre del amor sin fronteras y de la humanidad redimida. En nombre de la esperanza anhelada y de la paz lograda. En nombre de la Unidad deseada y de la dignidad vivida.

La humanidad, instintivamente, sabe que necesita de gente que se interese con lo que le pasa a otras personas, y que lo haga en forma pacífica. Una religión intensamente vivida puede ser un permanente llamado y una forma adicional para que alguien se comprometa con lo que afecta a todos, en una solidaridad intensa, productiva, pacificadora, vista como exigencia de la propia fe.

Son admiradas internacionalmente estas personas como Gandhi, Madre Teresa de Calcuta, Alberto Schweitzer, Martin Luther King, Dom Helder Camara, Desmond Tutu y Nelson Mandela, que supieron gastar sus energías de un mundo mejor, buscando la justicia por el camino de la Paz. Existen además acciones más colectivas de personas que se unieron en instituciones que el mundo entero respeta, como la Cruz Roja Internacional, Médicos sin Fronteras tantos otros.

Y termino diciendo: O señor Dios de la Vida que cuidas de toda la creación, danos la paz. Que nuestra seguridad, no venga de las armas sino del respeto. Que nuestra fuerza no sea la violencia sino el amor. Que nuestra riqueza no sea el dinero sino el compartir. Que nuestro camino no sea la ambición sino la justicia. Que nuestra victoria no sea la venganza, sino el perdón. Desarmados y confiados, queremos defender la dignidad de toda la creación, compartiendo, hoy y siempre, el pan de la solidaridad y de la paz.

Por Jesucristo tu hijo divino, nuestro hermano, que, hecho víctima de nuestra violencia desde lo alto de la cruz, dio a todos su perdón. AMEN.

-.Agradezco sinceramente esta invitación ante tan significativo evento, logre en mi conciencia analizar que ya es tiempo de sembrar las semillas para la paz y así cultivar el amor que nos otorgue, armonía para la prosperidad.-