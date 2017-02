Top 10 Romance en Riviera Nayarit

Puerto Vallarta, Jal.- El reciente Día del Amor ha dejado una estela romántica en Riviera Nayarit, gracias a todas las parejas que caminaron de la mano en la playa, pasaron una noche de camping bajo las estrellas, tomaron un tour de aventura en pareja o simplemente apreciaron alguno de los idílicos atardeceres en el destino. Antes de seguir, hay que recordar que el amor y la Riviera Nayarit tienen leyendas, como la de La Loca del Muelle de San Blas. Crea tu propia historia de amor en alguno de los lugares que el Top 10 Romance en Riviera Nayarit te comparte.



10.- La Playa del Beso en Los Ayala

Su nombre es Friederas, pero comúnmente se le conoce como “La Playa del Beso”, es una playa escondida, hermosa y con mucha privacidad. Llega por lancha o caminando de la mano de tu pareja tras recorrer un sendero por el cerro paralelo a la línea de las olas que rompen, que por cierto, ahí donde rompen las olas, hay una cueva a la que se puede acceder con mucho cuidado, la cual también tiene su toque de romanticismo.



9.- Paseo del Beso en Bucerías

Este estrecho pasillo en el centro de Bucerías tiene murales pintados y un arco con la leyenda “Paseo del Beso”, pero hace más de 20 años no era así, era un simple pasaje entre el centro y la zona residencial, mismo que resultaba ser un buen escondite para darse besos, y fue así, a fuerza de los besos de las parejas que se convirtió en una parada obligada para ir a besar a tu ser amado.



8.- Velero al Atardecer en la Bahía

Los atardeceres de Riviera Nayarit son de los más hermosos del mundo, es por eso que una de las escenas más románticas es embarcarse en un velero, tomar una copa de vino, degustar unas fresas con chocolate mientras el cielo se pinta de colores para despedir al sol. Se recomienda buscar empresas profesionales como Vallarta Adventures y Punta Mita Expeditions.



7.- Boda en la Playa de lujo

Una boda en la playa es un sueño de prácticamente todos los enamorados y casi todos los hoteles de Riviera Nayarit ofrecen un servicio de boda en playa. No hay lugar a dudas de que encontrarás el lugar perfecto que se adecúe a tus necesidades para decir “sí, acepto”. Una buena opción, por ejemplo, es el Hotel Villa Varadero de Nuevo Vallarta, pues ha sido reconocido por Bodas.com.mx y sus lectores como uno de los más recomendados y valorados en los Wedding Awards 2016.



6.- Sesión Fotográfica en La Escollera de Nuevo vallarta

Uno de los lugares más esplendorosos para una sesión de fotografía romántica, ya sea de boda, de novios o de luna de miel, es La Escollera que está en la ventana al mar de la Marina Nuevo Vallarta, muchas parejas a lo largo de estos años han elegido ese lugar para inmortalizar su amor.



5.-Luna de Miel Inolvidable

Al igual que las bodas, las opciones para pasar una luna de miel inolvidable en los hoteles de Riviera Nayarit son muchísimas. Lo mejor es que los resorts arman paquetes “lunamieleros” de ensueño, por ejemplo el programa Armonía de Hard Rock Hotel Vallarta, inspirado por Colin Cowie, que incluye amenidades de clase mundial al puro estilo de las estrellas de rock.



4.- Masaje Relajante en Pareja

Otro tema con múltiples opciones es el masaje en pareja, puesto que hay decenas de spas en el destino de gran calidad y cada uno con una característica o servicio particular. En este caso, la recomendación será el Tatewari Spa de Villa La Estancia Flamingos, uno de los más gustados en la región por su originalidad y servicio de primer nivel. ¡Déjense consentir en pareja por los mejores!



3.- Tour a la Playa del Amor en Islas Marietas

Se cuentan muchas historias sobre las Islas Marietas, entre ellas la de un amor prohibido, pero hoy en día no importa si tu amor es prohibido o aprobado, puedes hacer un tour a la Playa del Amor en pareja, nadar de la mano por la cueva hasta llegar, remar en SUP a las orillas de las islas, o sumergirse juntos para apreciar los coloridos peces y arrecifes del lugar.



2.- Cena Romántica a la Luz de la Luna

Centenares de lugares a lo largo de la costa nayarita son perfectos para una cena romántica de pareja, por lo que cada vez es más difícil destacar un lugar específico, sin embargo, en Four Seasons Resort Punta Mita está La Roca, un espacio natural en el que se hace montaje para una cena privada a la orilla del mar, con el atardecer enfrente y las estrellas esperando su hora para relucir.



1.- Pedir Matrimonio Frente al Mar

Para cerrar y siguiendo con los dilemas, están las inmensas opciones para pedir matrimonio frente al mar. En este caso, la decisión fue influida por una celebridad, ya que fue la misma Christina Aguilera, quien recibió el anillo de compromiso en este recinto, hablamos del Observatorio de Imanta, un lugar único en el destino, donde puedes solicitar toda la privacidad del mundo para ese momento especial, además cuenta con un pequeño jacuzzi y se le pueden agregar otras amenidades si así se requiere.