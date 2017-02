Asociaciones de Vecinos realizan exitoso festival en el Club de Leones

Puerto Vallarta, Jal.- Exitoso en todos los aspectos resultó el evento denominado “Mariachis, Margaritas & More” que organizaron en conjunto la Asociación de Vecinos y Empresarios Viejo Vallarta (de la colonia Emiliano Zapata), y la Asociación de Vecinos de la Colonia Amapas que se realizó la tarde-noche de este jueves 23 de febrero en el Club de Leones, de la colonia Emiliano Zapata.

Este es un evento que año con año realiza la primera de las asociaciones mencionadas pero en esta ocasión los de la Asociación de la Colonia Amapas solicitaron unirse a la de empresarios del Viejo Vallarta logrando atraer a un buen número de asistentes, en su mayoría residentes y turismo extranjero entre estadunidenses y canadienses, tal y como lo demuestran las banderitas que adornaban las mesas, junto con la mexicana.

Más de cuarenta restaurantes de esas zonas ofrecieron una amplísima variedad de los platillos que los identifican. Entre los restaurantes, bares y otras empresas figuraron El Torito cuyo propietario y anfitrión del evento es Félix Pérez, así como River Café, Bravo’s, Los Muertos Brewing, Boccon di Vivo, Las Peñitas, Taste, Robin’s Catering, El Mole de Jovita, La Fonda, El Brujo, Río Grande, Martini en Fuego, Ortensia Funiculi, Roberto’s, San Lucas, Mariscos El Güero, Los Guapos Food Park, Fredy’s Tucán, Frankies.

También Sonora Steak House, El Mexicanísimo, Traviesos, Canto del Mar, Johnnys Diner, Steve’s Sport Bar, Tony’s Please, Celebrations Vallarta, Oscar’s, The Italian Deli, Jerusalem Express, Daiquiri Dick’s, Panadería Don Chonito, No Way José, La Hacienda Carlota, Mariscos El Cólera, Obrados y Carnicerías Colín, La Fuente del Puente, Mariscos Cisneros, Pig Out, Utopía, Repostería Los Chatos, Casa Fantasía, La Tía, París Café, The Pancake House, Mariscos La Famosa, Nacho Daddy, y Margarita Grill.

Amenizaron el evento el mariachi Sol de Jalisco, de Mascota, que abrió y cerró el programa con una serie de sones, rancheras, corridos, boleros, románticas y hasta de bandas como Glenn Miller, Ray Conniff, entre otras; además el Ballet Xiutla con sus gustados bailables folclóricos, y la presentación especial de la cantante de pop-rock-soul Brittany Kingery que impactó con su voz a la concurrencia. Los fondos recabados servirán para adquirir un vehículo para resguardar la seguridad de ambas colonias, Amapas y Emiliano Zapata.