Llega nueva universidad y bachillerato: Colegio de Ciencia, Arte y Cultura

Puerto Vallarta, Jal.- En rueda de prensa celebrada la mañana de este sábado 25 de febrero fue dada a conocer la apertura del Colegio de Ciencia, Arte y Cultura, A. C. (COCIAC), una nueva universidad y bachillerato para la región de Puerto Vallarta y Bahía de Banderas a partir de esta misma fecha, con siete licenciaturas y tres maestrías.

Se trata de una oferta educativa clara y accesible que promueve la formación humana integral, sin fines de lucro, informó José Ascención Topete, director y coordinador del plantel campus Puerto Vallarta.

Acompañaron en el presídium al popular “Chon” Topete, el rector del COCIAC, Felipe Bojórquez Espinoza; José Luis Olimón, secretario; Gerardo Cortés Mora, Socorro Macías Márquez, Jacob Ordoñez y José Petronilo González. En forma simbólica fue cortado el listón inaugural en un salón del restaurante Maluck donde provisionalmente se impartirán clases a los alumnos inscritos en tanto sea abierto próximamente el plantel que estará localizado en calle Revolución 179, colonia Centro, en El Pitillal.

Se comentó que las licenciaturas que se estarán ofertando son las de Diseño Web y Aplicaciones Móviles, Administración y Dirección de Negocios; Educación y Desarrollo Institucional; Comunicación y Periodismo; Deportes de Alto Rendimiento; Artes, y Filosofía; así como las maestrías en Innovación de Desarrollo Académico, en Administración de Tecnologías de la Información e Internet, y Deporte y Alto Rendimiento.

Se explicó que el COCIAC tiene como base en su ética y convocatoria una filosofía humanista, pensando en aquellos que no pudieron concluir sus estudios y quienes de alguna manera han ejercido una carrera en la vida laboral pero no concluyeron sus estudios, y para quien necesita de horarios flexibles.

Este proyecto surgió hace diez años y fue pensado para apoyar a ex seminaristas y ex sacerdotes puesto que los estudios que se realizan en el seminario no tienen validez y la integración profesional en ocasiones suele ser difícil, aún con los conocimientos, o bien las universidades son caras, con muchas trabas para obtener certificados y títulos, se explicó.

En el COCIAC se cobrará una mensualidad no alta y no subirá para el estudiante mientras esté cursando la carrera o bachillerato y además incluirá el título, la cédula y/o el certificado, según sea el caso, explicó José Ascención Topete.

El proyecto nace con la asociación bajo el nombre COCIAC o Prófugos de la Sotana, conformada por un grupo pequeño de ex seminaristas y sacerdotes retirados, como se mencionó anteriormente; sin embargo, viendo las necesidades sociales se tocó las puertas para poder ser una institución conformada, y avalada de forma federal y estatal ante la Secretaría de Educación Pública.

Asimismo se está teniendo acercamiento con empresarios y cámaras para que el modelo lo lleven a las empresas en donde los trabajadores pueden obtener certificados y títulos con apoyo de la empresa sin tener que desplazarse a algún plantel, como un valor agregado por parte de la empresa.

La inauguración, por el momento, es en bachillerato; sin embargo, en unos meses se estará llevando a cabo, dependiendo de la demanda, las licenciaturas que previamente se mencionaron y que además el equipo docente esté integrado.

En esta primera etapa se inauguró la preparatoria con veinte alumnos inscritos que iniciaron a recibir clases este sábado 25 de febrero provisionalmente en el salón del restaurante Maluck. El plantel se ubicará en avenida Revolución 179, entre Emiliano Zapata e Hidalgo, en El Pitillal.