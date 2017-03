Selectivo Estatal de SUP & Paddleboard 2017

Puerto Vallarta, Jal.- Del 3 al 5 de marzo de 2017, San Pancho y Sayulita en la Riviera Nayarit serán las sedes del Selectivo Estatal de Stand Up Paddle y Paddleboard, evento que organiza la Asociación de Surf del Estado de Nayarit (ASENAY) en busca de los mejores nayaritas de estas disciplinas.

Las pruebas son SUP Surf, Carrera Técnica SUP 5K, Carrera de Distancia SUP 18K, Carrera Técnica Paddleboard 5K y Carrera de Distancia Paddleboard 18K.

Cabe señalar que los nayaritas que ganaron primero y segundo lugar en el Selectivo Nacional del año pasado, tienen su boleto directo para la competencia nacional de este 2017, los demás buscarán su lugar en este torneo estatal.

Son 15 lugares en juego: los primeros dos lugares de todas las prueba de la rama varonil pasan al nacional, mientras que en la rama femenil, sólo el primer lugar de cada competencia tendrá su boleto al nacional.

El SUP Surf sería en San Pancho el viernes 3 de marzo a partir de las 2pm, las Carreras de Distancia de SUP y Paddeboard se harían el sábado 4 de marzo a partir de las 9am en Sayulita y para el domingo 5 de marzo, también en Sayulita, se efectuarían las Carreras Técnicas de ambas disciplinas alrededor de las 11am.

Entre los competidores ya confirmados se encuentra Felipe “Bodoque” Hernández, quien ganó medalla de bronce en SUP Surf en el mundial realizado en Sayulita en 2015.

El evento cuenta con el aval de la Federación Mexicana de Surfing A.C., así como el apoyo de los clubes de Surf de San Pancho y Sayulita, la dirección de Turismo de Bahía de Bandeas, el Instituto Nayarita de Cultura Física y Deporte (INCUFID) y la Oficina de Visitantes y Convenciones (OVC) de la Riviera Nayarit.