Puerto Vallarta es coprotagonista en emisiones televisivas de alto impacto

Puerto Vallarta, Jal.- La belleza natural de Puerto Vallarta alguna vez atrajo a Richard Burton a filmar aquí en los 60′s, desde entonces, este destino ha servido más que como un escenario para las producciones como un auténtico coprotagonista, que sigue atrayendo películas de Hollywood así como exitosos programas de televisión y sesiones fotográficas de grandes personalidades.



En los primeros dos meses de 2017, este destino ha sido anfitrión de programas de televisión de relevancia, desde Inside Edition hasta Housewives of New York, hasta un amplio registro de episodios de The Braxton Family Values que se transmite en la cadena digital WE TV, de numerosa audiencia en los Estados Unidos.



La promoción de la reciente visita de las hermanas Braxton a Puerto Vallarta comenzará a principios de marzo, mientras el show se prepara para el lanzamiento de su nueva temporada filmada aquí.



De acuerdo a los directivos del Fideicomiso de Turismo Puerto Vallarta, recibir programas de televisión y otros medios de relevancia en este destino, es un elemento importante en la promoción continua de la ciudad y ayuda particularmente a posicionar el destino entre consumidores potenciales.



La serie de las hermanas Braxton llega a mujeres y familias en general, ello aunado al éxito continuo del grupo en el mundo del pop lo que ofrece una audiencia de 1.5 millones de personas a la semana, rating valuado en millones de dólares, esas cifras son perfectas para llegar a miles de posibles nuevos visitantes a Puerto Vallarta coincidieron los representantes del Fidetur.



En 2016, el programa Braxton Family Values fue el más exitoso que alcanzó la deseada audiencia de entre 18 y 40 años, atrajo televidentes de forma similar a programas como American Idol o la segunda temporada de Bachelor in Paradise o la primera de FYI,’s Arranged, ambos realizados también en Puerto Vallarta.



En otras acciones, a principios de febrero, la ciudad fue también escenario de una sesión fotográfica de la única revista impresa enfocada a los viajes del segmento LGBT: Passport Magazine. La edición de 20 páginas se enfoca en la oferta histórica y cultural así como en las locaciones de los alrededores.



El objetivo de esta participación fue redefinir la oferta LGBT del destino y sus alrededores. Asimismo enfocado al deseado mercado familiar, en este mes de marzo Puerto Vallarta recibirá a la producción de un episodio de Weekend Explorer de la cadena PBS.



La producción mostrará la oferta actual del destino en esta temporada para toda la audiencia; la emisión se transmite en todos los mercados naturales y ciudades clave para este destino en los Estados Unidos.