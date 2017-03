“Es muy Importante dar seguimiento a todos nuestros programas, en especial al de Becas ”: Efraín Peña Navarro

Puerto Vallarta, Jal.- Incansable la labor del Club Rotario Puerto Vallarta Sur entregando becas a estudiantes vallartenses que necesitan este apoyo y que gracias a sponsors (padrinos o patrocinadores) tanto de Estados Unidos como de Canadá y de los propios socios del Club, es posible llevar a cabo tan loable ayuda a jóvenes con alto promedio de calificación en los diferentes niveles (secundaria, preparatoria y universidad) y que no cuentan con los suficientes recursos económicos para salir adelante.

Lo anterior quedó de manifiesto en la tradicional sesión semanal del Club este jueves 2 de marzo en hotel Marriott cuando se hizo una nueva entrega de becas a tres estudiantes que estuvieron presentes en el desayuno donde se comentó que el próximo 18 de marzo se entregarán en la UNIVA otras 32 becas más gracias a patrocinadores de Ohio, y que sumadas a las 14 que se entregaron el pasado 24 de febrero del programa de John Powell en el restaurante Ándale hacen que el CRPVS marche a la vanguardia en este renglón.

En el informe del secretario del Club, Héctor Arminio, se comentó sobre la más reciente entrega de filtros a cargo de Ken Rieser, otro de los programas que tiene prioridad y a la que asistió Eleanor Hawthorn en representación del Club pero se solicitó más presencia de socios en este tipo de eventos.

El socio Luis Zúñiga (director de UNIVA) entregó propuestas de becas para dos estudiantes, Selene Villaseñor Rodríguez y Ana Karen Zacur Martínez, esto dentro del programa del cien por cien y el dinero que se recabó hace dos años en el Festival del Altruismo es aplicado precisamente para que se vaya a becas de la UNIVA. La propuesta se autorizó para que las jóvenes puedan seguir estudiando, el monto fue de 5 mil pesos por chica.

En su intervención el presidente Rotario, Ismael Pérez, mostró un video en el que el secretario general de la Organización Mundial del Turismo (OMT) con sede en Madrid, España, el jordano Taleb D. Rifai, se expresó maravillosamente de nuestro país y el tema actual que lo rodea.

Esto es lo que dijo Taleb, en inglés, en la más reciente Feria Internacional de Turismo (Fitur) celebrada precisamente en Madrid: “Queridos amigos, me encantaría poder hablar su bello idioma, pero les aseguro que entendí cada palabra que dijeron Enrique (de la Madrid, secretario de Turismo de México) y usted, embajadora (Roberta Lajous), pero no tengo la habilidad para expresarme y les agradezco por su buena voluntad.

“Estuve en México en diciembre pasado. Es una de las muchas visitas que he hecho a ese país maravilloso. Cada vez que voy recuerdo lo grande que es ese país. México no es un país, es un mundo propio, un mundo completo. La diversidad, su riqueza, no sólo la diversidad de sus paisajes o la riqueza de sus paisajes, también de la gente, la variedad, las distintas tradiciones, las culturas diferentes, las cocinas diferentes, la belleza… Es un mundo en sí y lo dice alguien que ha viajado por el mundo entero. Sé de lo que hablo: México es el futuro, sin duda.

“Cada vez que voy, recuerdo lo grande que es este país. Y, cada vez que me encuentro con este maravilloso secretario (Enrique de la Madrid), recuerdo que está en buenas manos, porque a pesar de los muchos retos que pueden tener ahí, y sí tienen muchos retos y deben prepararse para los que van a venir, como ustedes bien saben, el país está bien, está en buenas manos, y el futuro es para ustedes.

“Yo tengo plena confianza en este país, tengo fe en que ningún muro, en este mundo, podría aislar a México. El país que lo haga sólo estaría aislándose a sí mismo. Sé que estoy mencionando temas muy delicados, pero quiero enviar un mensaje muy claro a toda la gente de México: el mundo los está mirando, el mundo confía en ustedes y el mundo los respeta. Cumplan esas expectativas. Tienen un gran país, tienen que estar orgullosos de él. Muchas gracias”.

También dio lectura Ismael a la invitación para asistir a la apertura del festival musical y dancístico de la Convención de Rotary International 2017 en Atlanta, Georgia, a realizarse del 10 al 14 de junio y donde se contará con la presencia de Bill Gates como orador.

“Disfruta del Festival de la Noche de Apertura de la Convención de Rotary 2017”, reza la invitación leída por Ismael Pérez, donde se especifica que “el sábado 10 de junio celebraremos la apertura de la Convención con un festival que mezclará música y danza. El evento tendrá lugar en el Parque Olímpico del Centenario, situado a escasa distancia del Georgia World Conference Center, sede de la Convención.

“El festival, denominado Blue Jeans & Blue Grass, ofrecerá una demostración palpable de la hospitalidad sureña con música que te hará batir palmas y mover los pies al compás. Ricky Skaggs y su banda Kentucky Thunder será la atracción principal, pero no la única ya que este festival sureño incluirá una demostración de “clogging”, danza original de las montañas de Georgia. “Además, varios camiones de comida ofrecerán distintos platos gastronómicos. El Parque Olímpico del Centenario, situado en el centro de la ciudad, está rodeado de lugares para el entretenimiento, atracciones turísticas y hoteles.

“Algunas de las atracciones cercanas son el Mundo de Coca Cola, el Acuario de Georgia (el mayor acuario del hemisferio occidental), el Centro para los Derechos Civiles y Humanos, el Salón de la Fama del Fútbol Universitario, la noria SkyView y el CNN Center. El parque está perfectamente comunicado mediante el sistema de transporte público de Atlanta”.

También se confirmó en la sesión la próxima cena hogareña a celebrarse la noche del martes 7 de marzo en casa de sus anfitriones, John y Caryn Crump (junto al hotel Pescador), con la coordinación de Eleanor Hawthorn, Ismael Pérez y Alicia de Pérez; Carlos Contreras y Mayté de Contreras, Saúl López y Betty de López, y Luis Zúñiga y Maggy de Zúñiga.

A manera de reflexión, Ismael Pérez dio lectura también a un texto que hizo circular Patrick Devlyn, activo miembro del Rotary Internacional y director de Relaciones Públicas de Grupo Devlyn y director de la Fundación Devlyn, además de reconocido conferencista motivacional que comparte su mensaje de “cómo hacer la gran diferencia, la palabra mágica”, mediante el cual invita a reflexionar sobre la actitud que los seres humanos asumen ante la vida y sus propias acciones.

Patrick Devlyn comentó “estas palabras sí me gustaron” en relación a lo que expresó el presidente del vecino país sobre el tan comentado tema por todos conocido: “Voy a construir el bla, bla, bla (muro) para obligar al gobierno mexicano a trabajar en serio porque un país inmensamente rico en recursos naturales y humanos no necesita exportar trabajadores ilegales (obligar a sus trabajadores a abandonar a sus familias para trabajar como ilegales).

“Es una aberración saber que políticos de ese país tienen cuentas millonarias en dólares y son dueños de grandes empresas. Conozco a muchos en el mundo de los negocios que tienen penthouses en la zona más exclusiva de New York, y otros con chalet en París o castillos en Europa. México es uno de los cinco grandes países (petroleros) a nivel mundial y pagan las gasolinas más caras y eso no puede ser.

“Quiero que el gobierno de México se ponga a trabajar en serio y deje de exportar trabajadores ilegales (obligar a sus trabajadores y abandonar a sus familias para ser trabajadores ilegales para que ellos y los miembros de su familia puedan vivir decente y dignamente)”, dijo el mandatario estadunidense.

Sobre esto, Ismael Pérez comentó: “Nos está dando un consejo y creo que, si lo profundizamos, ese consejo tiene algo de verdad, que nosotros estamos o el gobierno, no sé, todo mundo estamos muy esperanzados en que alguien nos saque del hoyo, cuando no estamos en el hoyo; tenemos el quinto país más petrolero del mundo y todavía con eso no lo sabemos o nuestro gobierno no lo sabe administrar.

“Tal vez cuando como nuestros padres todavía en aquella época no nos podían educar a los hijos porque ellos, nadie, fueron educados, pero ahora en la actualidad pues ya hay muchas formas para saber por qué camino seguir en nuestro país”, expresó Pérez Madera.

Y vino enseguida la entrega de tres becas del programa de John Powell a otros tantos estudiantes: Jorge Efrén Alquisiras Neri, cuyo sponsor es Ruth Somers, él estudia Administración, en el CUC; Emmanuel Alejandro de la Torre Gómez, su sponsor es Maureen Gall, él estudia Derecho, en la Universidad Arkos; y José Alfredo Quintana Pelayo, cuyos sponsors son John y Caryn Crump, él estudia Nutrición, en el CUC.

Ahí, en presencia de todos, recibieron su respectivo apoyo económico por conducto de Ismael Pérez. Dos de ellos dieron su testimonio coincidiendo en agradecer a sus sponsors, al Club, y recalcar que cuando ellos ya estén laborando y percibiendo un salario ayudar a otros estudiantes en su condición. Los propios John y Caryn Crump aportaron dos cheques más por la suma de 550 dólares en total para aplicarse también al Programa de Becas.

La próxima semana se celebra el Día Internacional de la Mujer, el día 8 de marzo, estipulado por la ONU, y el Club Rotario Puerto Vallarta Sur lo festejará en su sesión del jueves 9 y se está invitando a las damas rotarianas a acompañar a sus esposos en el desayuno.

Enseguida el socio Efraín Peña Navarro también hizo uso del micrófono para enviar un mensaje: “Quiero agradecer a Luis Zúñiga por el apoyo que le dieron a una joven que yo estuve apoyando con el pago de su colegiatura, y gracias a la gestión de él nos otorgaron el 50% de la beca. La niña se llama Evelyn Sierra Vázquez, ella ya se graduó en enero y sacó el primer lugar en su carrera de Contaduría Pública y actualmente ya trabaja con nosotros como contadora.

“Asimismo la estuve auxiliando en todos los problemas que a ella se le presentaban; aparte hay otras dos becadas que habían dejado de estudiar y tuve que hacer gestiones para que lograran reincorporarse y ya están otra vez estudiando y están bien, sacaron el primer lugar en sus actividades. Quiero compartir esto porque es lo que tenemos que hacer nosotros los rotarios, no nada más estar dando becas, tenemos que estar detrás de los estudiantes para lograr que estos jóvenes lleguen a un buen fin.

“El objetivo que nosotros nos proponemos al otorgar becas no es nada más dar dinero, yo sí quisiera que se hiciera un informe de todos los jóvenes que hemos ayudado, a cuántos hemos logrado llevarlos hasta en final de su carrera.

“Yo ayudé a otro joven que estudiaba en la Universidad de Guadalajara la carrera de Medicina y que había sido reprobado tres veces en la ciudad de Guadalajara, y su papá era amigo de la infancia y me pidió que si lo podíamos ayudar; en ese tiempo mi sobrino era el presidente de nuestro club, hablamos con la coordinadora de Medicina y ella nos apoyó, le dio unos cursos especiales y pasó el examen y este muchacho se recibió el año pasado, terminó la carrera como el segundo mejor promedio de la carrera.

“Hizo su servicio social, ya lo terminó, en el pueblo de José María Morelos que está a un lado de Tomatlán; lo acabo de ayudar también para que se vaya a hacer una especialidad a Guadalajara, o sea no lo he soltado a él. Todo esto lo hago por ayudar a los jóvenes, pero yo quisiera que esto lo viéramos en los demás jóvenes que estamos ayudando, como a estos jovencitos que ahorita les dieron sus becas, que no los perdamos porque de nada sirve cuando se siembra una semilla y no se cuida o se pierde.

“Yo vi en el programa de sillas de ruedas que nosotros nunca le dimos seguimiento, fueron los donativos más desperdiciados; sin embargo, en el pueblo de Casimiro Castillo gracias al apoyo que recibimos del doctor Solórzano se aprovecharon estas sillas hasta que se terminaron porque algunas veces las personas fallecen y ellos las vuelven a recoger y las están utilizando hasta que se terminan los equipos que les estamos donando.

“Entonces todos los programas que nosotros estamos promoviendo es muy importante que les demos seguimiento. En el caso de los filtros que sigamos revisando que los utilicen, que no queden abandonados porque de otra manera de nada sirven los recursos que nosotros aportamos para la finalidad que tienen”, terminó su participación Efraín Peña.

Tales palabras y conceptos de Efraín Peña le fueron muy reconocidos por Ismael Pérez y el propio director de la UNIVA, Luis Zúñiga, quienes le elogiaron su gran disposición, entrega y entusiasmo hacia su labor el pro de sus becados y de los variados programas en general. Luis Zúñiga expresó que es una labor muy importante la de Efraín al apoyar y dar seguimiento a los programas, en su caso al de becas, la cual, subrayó, es una labor tripartita de Becas Vallarta, Club Rotario Puerto Vallarta Sur, y UNIVA para apoyar a los estudiantes.

Asistieron a esta sesión los siguientes rotarios: Ismael Pérez Madera, Héctor Arminio Uribe, John Crump, Caryn Crump, Arthur Fumerton, Eleanor Hawthorn, Laura Joachín Moreira, Cynthia Leigh, Jaime Miramontes Contreras, Miguel Ortiz Ayala, Efraín Peña Navarro, Jorge Robles Rojas, Claudio Vásquez, Carlos Vázquez Sánchez, y Luis Zúñiga Bobadilla.

Como invitados estuvieron: Bob Randal (Club Rotario Berkeley), Charlie Bishop, Patty Bishop, Ken Rieser, José Carlos Páez, Gary Bettis, Verdale Kinneberg, James Casserly, Richard Stanley, David Burn, Andy Sall, Andrew Sall, Carmen Peña Rubio, Emmanuel de la Torre Gómez (estudiante becado), Jorge Efrén Alquisiras Neri (estudiante becado), y José Alfredo Quintana Pelayo (estudiante becado).