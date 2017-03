Inicia CBTis 68 registro de aspirantes a ocupar un lugar de los 700 que ofertará para este año

Puerto Vallarta, Jal.- “Primero quisiera aclarar que no se trata precisamente de una preinscripción como tal, porque en la educación básica así se maneja, de hecho acaba de pasar en febrero -mes de las inscripciones-; proceso que implica de alguna manera que ya tiene asegurado su lugar, eso ocurre en la educación básica, con nosotros no; nosotros preferimos llamarle registro de aspirantes, y este proceso lo vamos a llevar a cabo del 13 al 17 de marzo, en un horario de 8:00 de la mañana a 3:00 de la tarde, van a ser cinco días exclusivamente y se va a limitar a 200 fichas otorgadas expedidas por día”

Lo anterior lo manifestó en entrevista para Notivallarta el director del Centro de Bachillerato Tecnológico Industrial y de Servicios (CBTis 68) Puerto Vallarta, Armando Joel Reyes Sánchez, quien agregó: “Es necesario que acudan aquí a las instalaciones del plantel acompañados de copia de su acta de nacimiento, copia de su Curp, copia del certificado de secundaria si es que ya lo tienen o de lo contrario una constancia en original de que están estudiando el tercero de secundaria; adicionalmente dos fotografías, en este caso no necesitamos que sean necesariamente de estudio, puede ser las que tienen por ahí pero recientes, preferentemente infantil pero si son tamaño credencial igual y pasan, y bueno habría que cubrir la cuota por concepto de derecho a examen que es de 300 pesos por alumno.

“El proceso estará abierto exclusivamente esa semana para registrarse como aspirante, presentar su examen de admisión el próximo 26 de junio y el 24 de julio estaríamos publicando la lista de aceptados. Por desgracia necesito también aclarar que el CBTis 68 tiene capacidad para recibir a 700 alumnos, 700 aspirantes de nuevo ingreso; históricamente hablando, la verdad es que superamos las mil solicitudes, andamos sobre las casi mil 200 y entonces desgraciadamente se nos quedan fuera un promedio de 500 jóvenes cada año, es una cuestión de espacio específicamente”, afirma.

“Quiero decirle a la gente que no es necesario que madruguen, aunque se puedan pasar aquí la noche para ser de los primeros, no es necesario, ¿por qué?, porque estos 700 que van a ser aceptados no está decidido por el número de fichas, no quiere decir que los primeros 700 son los que van a entrar, no, el ingreso está determinado por el resultado de su examen de admisión, eso es básicamente lo que decide ser aceptado o no ser aceptado, en cualquiera de nuestras carreras que ofertamos que son Contabilidad, Administración de Recursos Humanos, Programación, Servicios de Hospedaje, y Preparación de Alimentos y Bebidas. Estas carreras que acabo de mencionar en ambos turnos, y específicamente la carrera de Electromecánica exclusivamente en el turno matutino”, expresa Reyes Sánchez.

“Afortunadamente como ya sabemos y como toda la audiencia conoce, el CBTis 68 es uno de los planteles con mayor tradición en Puerto Vallarta, de los más solicitados, de los de mayor demanda, y bueno, quiero invitar a todos los jóvenes de secundaria que están próximos a egresar o aquellos que ya la concluyeron y que por alguna razón no han continuado sus estudios de bachillerato, el que pueda registrarse la próxima semana y puedan cursar alguna de nuestras carreras que se ofertan en algo que se llama bachillerato tecnológico.

“Este bachillerato tecnológico implica que después de los tres años de estudios la institución les estaría entregando su certificado de bachillerato con el cual pueden continuar estudios de nivel superior en cualquier institución pública o privada, y una vez que cubran los requisitos se les otorga también su título y su cédula profesional, de carácter federal, sus cédulas federales, documento que les permite ejercer legal y libremente su carrera en todo el territorio nacional”, nos comenta.

“Algo muy importante y aprovechando el espacio y la oportunidad , CBTis 68 tiene ya un poco más de dos años ofertando otro servicio educativo, este servicio educativo se denomina CAED (Centro de Atención para Estudiantes con Discapacidad). Este centro funciona aquí en las propias instalaciones ya hace más de dos años y es la oportunidad que tienen todas las personas con discapacidad para estudiar un bachillerato general, a diferencia del tradicional del CBTis que es bachillerato tecnológico.

“Este es un bachillerato general y se oferta en una modalidad abierta, no hay plazos, no hay horarios, no hay fechas límite, pueden inscribirse a este CAED en cualquier momento en que lo deseen, funciona entre semana por la tarde y los sábados por la mañana.

“Tenemos un centro, un espacio totalmente adaptado con tecnología de punta para atender cualquier tipo de discapacidad; adicionalmente es importante comentar que a menudo la persona con discapacidad dependiendo de la naturaleza de ésta, requiere de un acompañante para trasladarse y este acompañante también puede estudiar en el propio centro de bachillerato sin ser discapacitado; entonces aprovecha el tiempo, si ya de por sí va a acompañar a la persona con discapacidad y la va a esperar a que termine sus clases, pues al mismo tiempo también puede estudiar.

“Adicionalmente, por parte del Gobierno Federal para los alumnos del CAED existe el apoyo económico de una; esta beca consiste en un apoyo de mil 500 pesos mensuales que si bien es cierto pues no es una fortuna pero bien ayuda para los camioncitos o para el taxi cuando a veces no hay manera de trasladarse por medios propios, y esta beca la otorga, insisto, el Gobierno Federal, no la otorga el CBTis”, aclara el director del plantel.

“Hay que cubrir una serie de requisitos pero principalmente, obvio, es ser alumno del CAED, tener una discapacidad, por supuesto, y acreditarse como mínimo dos módulos cada seis meses, si no se alcanza esta meta el gobierno retira el apoyo. Para este servicio no hay edad, es mixto.

“Actualmente nuestro CAED cuenta con 35 alumnos entre mujeres, hombres, adultos, jóvenes, tenemos de todo, algunas personas con discapacidad motriz, algunas con discapacidad visual, auditiva, intelectual, tenemos todo tipo de discapacidades”, añadió.

“Es importante señalar que este servicio no lo tiene ningún otro plantel en toda la Costa de Jalisco, somos el único plantel que lo ofrece”, nos dice finalmente Armando Joel Reyes Sánchez que tiene dos años como director del plantel y quien reitera la invitación a todos los interesados en ingresar al CBTis 68 a registrarse del 13 al 17 de marzo, de 8:00 de la mañana a 3:00 de la tarde en avenida Politécnico Nacional No. 215, colonia Educación.