“Mi plan a corto plazo es cambiar al País”: Ofelia Medina

Puerto Vallarta, Jal.- El libro “Ofelia Medina: Un retrato” fue presentado este martes en la Oficina de Proyectos Culturales (OPC), como parte del segundo día de actividades del Festival Internacional de Cine en Puerto Vallarta (FICPV), organizado por el Centro Universitario de la Costa (CUCosta).

La obra editada por Avelino Sordo Vilchis es un polifacético retrato de una figura icónica del cine mexicano, a decir del presentador del libro, el director editorial del diario Vallarta Opina, Luis Reyes Brambila. La primera actriz, dijo, es un referente fundamental para entender la década del Cine de Oro de la industria fílmica de México, por lo que “debe ser recordada por su gran calidad histriónica, por ser apasionada y gran mujer de múltiples facetas”.

“Me costó mucho trabajo aceptar que iban a hacer un libro de mí; no me gusta la idea de ese cultivo del ego”, sentenció Ofelia Medina al hacer uso de la voz. Precisó, sin embargo, que gracias a la gentileza e inteligencia de Sordo Vilchis como editor, el proyecto tuvo un resultado impecable. “Es un hombre maravilloso, un escritor maravilloso y generoso. Los que lean el libro van a ver que él respetó mis pensamientos y mis palabras; no cambió nada”.

Ejercicio de la democracia, prioridad nacional

Entre citas de memoria a poemas de sus tres “obsesiones” –Sor Juana Inés de la Cruz, Rosario Castellanos y Frida Kahlo–, incluso alguno de ellos dedicado al actual titular del Ejecutivo, Enrique Peña Nieto, Ofelia Medina destacó y agradeció los esfuerzos de la Universidad de Guadalajara (UdeG) por su apoyo decidido a la cultura y la educación.

Y de ahí entró, de lleno, a hablar sobre otra de sus grandes ocupaciones: la defensa de la democracia en México, la cual, expresó, es un ejercicio; no es una idea. “Quisiera cambiar nuestro País. Ese es mi plan a muy corto plazo”, resumió. Además, se pronunció a favor de un gobierno de transición que pudiera encabezar el próximo Presidente de la República.

“La transición es importante y nosotros, de este desastre en el que estamos, ¡ni Salomón volviendo a nacer nos saca! Debemos de pensar que necesitamos un período de transición para repensar las prioridades nacionales. Podríamos hacer un proyecto de salvar agua, de reconstrucción de la tierra, de limpiar ríos, mares…”, explicó.

La respuesta a los problemas del País, argumentó, se encuentra en los pueblos originarios, pues mantienen sus exigencias por el respeto al medio ambiente, contrario al pensamiento “del agandalle” del actual mandatario de Estados Unidos. “En lo personal (los pueblos originarios), me han enseñado mucho de la práctica de lo que es la democracia. La democracia no es los partidos políticos; ellos son la enfermedad de la democracia en nuestro País”.

Y entonces, con un “basta de vulgaridades” cambió, de manera abrupta, el tema y ofreció, al público que abarrotó el recinto de arte, sus ideas sobre la situación actual de la industria fílmica nacional.

“El cine mexicano es un reflejo de nuestra realidad. Nuestras películas nos saldrán medio feítas, pero se refleja nuestra problemática, digna. A veces demasiado brutalmente. Es un cine que se hace con el corazón y cuesta mucho trabajo conseguir los presupuestos”, sintetizó.

Al término de la velada, Ofelia Medina –la actriz, la activista social, la feminista– convivió con los asistentes, firmó libros y autógrafos, y en general, disfrutó del cálido recibimiento de la sociedad de Puerto Vallarta.

Este miércoles 15 de marzo a las 6:00pm, recibirá el máximo galardón del FICPV, “La iguana de oro” en reconocimiento a sus 50 años de trayectoria artística. La cita es en el Auditorio “Dr. Juan Luis Cifuentes Lemus” del CUCosta.