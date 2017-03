Documental “Batallas íntimas” busca visibilizar la violencia doméstica y de género

Puerto Vallarta, Jal.- La violencia doméstica es una “guerra escondida”, invisible, pero que una de cada tres mujeres en el mundo la vive de manera cotidiana de acuerdo a cifras oficiales de la Organización de las Naciones Unidas (ONUMujeres).

Es, además, el objeto del documental “Batallas íntimas” de la directora mexicana Lucía Gajá, presentado la tarde del miércoles en el Auditorio “Dr. Juan Luis Cifuentes” del Centro Universitario de la Costa (CUCosta), en el marco del Festival Internacional de Cine en Puerto Vallarta (FICPV).

El filme, exhibido previamente en el Festival Internacional de Cine de Morelia (FICM) y el Festival Internacional de Cine en Guadalajara (FICG), da cuenta de las historias de vida de un grupo de mujeres en países en apariencia tan disímbolos como México, Estados Unidos, España, India y Finlandia. Todas ellas –jóvenes profesionistas, mujeres de mediana edad, de razas y contextos sociales, económicos y culturales diversos– tienen en común ser sobrevivientes de la violencia de género desde su propio hogar.

“Batallas íntimas” desmitifica las nociones preconcebidas en torno al fenómeno, frecuentemente relacionadas con países en desarrollo o entre personas que no han tenido acceso a la educación. “A mí me importaba muchísimo hablar de que eso no era así, sino de que pasa en todas partes. Por ejemplo: ir a Finlandia que es el país que ahorita tiene la mejor educación del mundo, en donde todos tienen acceso a la salud, la educación, hay varios servicios sociales… pero pasa muchísimo”.

De ahí que el objetivo principal del filme, desarrollado a lo largo de siete años a través de pequeños apoyos del Estado y el sector privado, sea propiciar una reflexión en torno a la normalización de la violencia de género, al tiempo que expone la forma en cómo las sociedades atienden esta pandemia. “Yo no quería hacer una película donde dijera: ‘No al amor, No a la pareja, No a los hombres’. Yo quería hacer una película en donde dijera: ‘Así no; el amor así no’”, matiza Gajá.

“Batallas íntimas”, en ese sentido, expone, de manera certera y a partir de casos particulares, las secuelas físicas y emocionales que pesan sobre las sobrevivientes del maltrato originado desde el matrimonio. De igual forma, plasma los recovecos jurídicos y legales que las mujeres y sus familias tienen que sortear en su camino hacia una vida libre de violencia.

El actual sistema jurídico, expuso la cineasta, “le queda debiendo” a la mujer y al hombre también, en algunas cosas. “Siento que es tan abrumador y sigue siendo tan escondido el tema de la violencia doméstica, que creo que se necesitan muchísimas más asistencias, ayudas… realmente el desarrollo de leyes y políticas para poder combatir este tema”.

Las “Batallas íntimas” se libran entre los muros del hogar. Sentencia la directora mexicana: “Es una guerra escondida, que no se ve. Y eso es lo más dificil: las guerras que no se ven, porque ¿cómo las combatimos si no las hacemos visibles?”.