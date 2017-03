Entrega el Club Rotario Puerto Vallarta Sur 38 becas a alumnos de tres niveles educativos

Puerto Vallarta, Jal.- En emotiva ceremonia organizada por el Club Rotario Puerto Vallarta Sur y el Club Rotario de Ohio, se entregaron este pasado sábado 18 de marzo treinta y ocho becas a otros tantos estudiantes de nivel Secundaria, Preparatoria y Universidad, misma que tuvo verificativo en el Salón de Usos Múltiples de la UNIVA que lució pletórico, con alumnos y familiares que los acompañaron en tan significativo momento, así como algunos de los sponsors (patrocinadores) de dichas becas.

Encabezó esta ceremonia en el presídium Ismael Pérez Madera, presidente del Club Rotario Puerto Vallarta Sur, acompañado de integrantes de su mesa directiva, la actual vicepresidenta y presidenta electa para el período 2017-2018 Gloria Carrillo Gómez, así como la encargada de Relaciones Públicas, Aurora de la Torre, y la secretaria ejecutiva Kristal Ruiz. En representación del Club Rotario de Ohio también estuvieron en el presídium Dave y Teresa Hafebrack.

Como maestra de ceremonias del evento fungió la macera del Club, Laura Joachín, quien dirigió bonitas y emotivas palabras a los estudiantes: “Agradecemos mucho su asistencia a la gente que generosamente ha aportado para beneficio de estos muchachos que requieren de un pequeño impulso para poder hacer cosas muy grandes, y a ustedes chicos por el esfuerzo que hacen, gracias, lo apreciamos mucho y sobre todo lo aprecian todas estas personas que están aquí y que vamos a presentarles para hacer de la vida de ustedes, de la vida de sus familias y de este país, uno mucho mejor”, les dijo.

Y añadió: “Vamos a hacer una ceremonia un poquito más formal de manera que el protocolo rotario va a hacer el que nos guíe en la misma; nuestro presidente va a darles la bienvenida con el campanazo inicial y vamos a hacer los honores a la Bandera y dar lectura a la Prueba Cuádruple y al Objetivo de Rotary”.

Así, los estudiantes Samantha Paola Hernández Rosas dirigió los honores a la Bandera; Sandra Edith Jiménez López dio lectura a la Prueba cuádruple, código por el cual se rigen los clubes rotarios y que en esta ocasión especial el CRPVS estuvo muy bien representado por algunos de sus miembros; y Jonathan Alexis Bernal Rodríguez leyó el Objetivo rotario.

Y tocante precisamente al Objetivo Rotario, Laura Joachín explicó que “con ello les damos una visión de lo que somos, de lo que pensamos como rotarios y que en nuestro afán de servir la educación es nuestro primordial objetivo a cubrir, una necesidad que tenemos a nivel global, a nivel mundial”, les dijo.

Y agregó: “Todos nuestros estudiantes necesitan cierto apoyo, unos lo necesitan económico, otros lo necesitan de capacitación, y en este momento ustedes son nuestro objetivo y por eso estamos aquí. El Club Rotario Puerto Vallarta Sur está muy contento y muy satisfecho de verlos y saber qué hacen y cómo lo hacen y por supuesto que están haciéndolo bien”, les recalcó.

Presentes también en esta ceremonia estuvieron otros muy entusiastas representantes del Club Rotario Puerto Vallarta Sur como lo son Eleanor Hawthorn, José Luis Arellano Islas, el propio anfitrión de este evento, Luis Zúñiga Bobadilla, director de la UNIVA; Carmen Peña Rubio, principal organizadora de todo el papeleo que representa la entrega de las becas a estudiantes.

También estuvieron presentes Gil García y su esposa Mary que vienen desde Santa Bárbara, California, así como Gary y Mary Ann Bettis, procedentes de Blissfield, Michigan. Tanto Ismael el presidente rotario Ismael Pérez y el director de la UNIVA tuvieron palabras de agradecimiento para todos quienes hacen posible que los alumnos reciban estos apoyos para continuar sus estudios en cualquiera de los tres niveles que cursan, Secundaria, Preparatoria y Universidad, y quienes ya están por recibir su título y cédula.

Los sponsors (patrocinadores) de los estudiantes beneficiados con estas becas son los de los programas de Ohio, John Powell y Becas 100×100 del mismo Club Rotario Puerto Vallarta Sur.

Dave y Teresa Hafebrack, quienes vinieron en representación del Club Rotario de Ohio dirigieron un mensaje al estudiantado a quienes les dijeron

estar “muy contentos de haber regresado a Puerto Vallarta y de verlos a todos tan crecidos porque algunos ya no los reconocen, ya crecieron mucho, muchos de ustedes están en contacto vía Facebook con Teresa y le da mucho gusto verlos no en pantalla sino de frente”, dijo Dave.

Y les pidieron que así como ellos han traído esta ayuda desde Ohio para beneficiar sus vidas, las de sus familias y las de la comunidad en general, esperan que “cuando ustedes se gradúen y se gradúen bien, sean entonces responsables de mejorar su vida, mejorar la vida de su familia y por supuesto la de su comunidad”, expresó finalmente Dave Hafebrack.

Laura Joachín les agradeció a Dave y Mary Ann su presencia y apoyo y comentó que “finalmente esto es un círculo y no debe parar esa actividad de servicio, ellos están dándoles a ustedes esa posibilidad, ustedes tienen entonces la responsabilidad moral de seguir haciendo girar la rueda así como nosotros; la rueda rotaria significa eso, siempre gira, y al momento de ir engranando con otras ruedas seguimos girando y haciendo girar otras, otras vidas. Así que consideren nuestra rueda rotaria como el símbolo de esa ayuda mutua que todos merecemos y que todos necesitamos”.

Quienes recibieron el cheque correspondiente a su beca son los siguientes alumnos: Tania Rubí Manzano Bernal, Luis Carlos García García, Kevin Alexander Aguilar Quiroz, Merari Núñez Abadicio, Nayeli Abigaíl Macedo Pinzón, Yesica Araceli Lizeth Rubio Saldaña, César Dalí Pérez Castorena, Miguel Díaz Lorenzo, Blanca Cecilia Fregoso Robles, Jennifer Gabriela Rodríguez Rosas, Reyna Noemí Rubio Pelayo, Diana Laura Dorantes Espinosa.

También Luis Alberto Peña Fletes, Sandra Edith Jiménez López, María Anaís Peña Belloso, Víctor Manuel González García, Valeria Ríos Hernández, Karina González Mendoza, Mayra Karina Águila Tapia, Cristopher Rafael Alvarado Rosales, Luis Gerardo Ramos Mejía, María Guadalupe Jaime Torres, Jéssica Nallely Avalos Sánchez, Samantha Paola Hernández Rosas, Sergio Mauricio Canales González, Miriam Lizzeth Arambul Peña.

Además Humberto Jared Lacayo Ramírez, Jonathan Alexis Bernal Rodríguez, Citlali Noemí Covarrubias Martínez, Miguel Angel Vidrio Cázares, Esteban Carrasco Romero, Alejandra Sarahí García Velasco, Diego Armando Joya Meza, Diana Iris Gallegos Filomeno, Ashley Alejandra Anguiano Domínguez, Susana Monserrat Gradilla Reynoso, Selena Villaseñor Rodríguez, y Ana Karen Zajur Martínez.

Todos ellos asisten a planteles como Regional de Puerto Vallarta, Tecnológico, Conalep, CBTis 68, Vizcaya de las Américas, Colegio La Marina, DRSE, UNE, CETMAR, Arkos, Cecytej, Técnica No. 3, Técnica No. 15, General No. 29, Autónoma de Nayarit, y Univa.

Los patrocinadores o padrinos de estos 38 alumnos que recibieron su beca son: Bob Winner, Merle & Karen Frimyer, Hans y Sue Wagner, Barb y Charles McKay, Francis y Bárbara Tesorero, Jim y Char Ellington, New Madison Unitarian Church, Indian Lake Men’s Fellowship, Jim y Judy McCartney, Judy Grubbs, Miamisburg Rotary, Thomas Powell, RIB Sales & Service, John Kennedy, Steve y Nancy Schaal, Jeanne Carlson, Gary y Mary Ann Bettis, James Schuppert, John y Caryn Crump, y Club Rotario Puerto Vallarta Sur.

El señor Leonardo García Larios, padre de una estudiante, Alejandra Sarahí García Velasco, conmovido hasta las lágrimas expresó su agradecimiento a todos quienes hacen posible este beneficio en favor del estudiantado vallartense y muy en especial el otorgado a su hija, a quien acompañaba también su mamá, Genoveva Velasco de García.

La estudiante María Anaís Peña Belloso demostró que además de muy buena alumna también es una gran cantante y acompañada a la guitarra por un joven deleitó a todos los presentes con dos románticos temas, “La vida en rosa” y “Sabor a mí”, arrancando sus aplausos.