Inaugurarán módulo de instrucción musical en Ixtapa

Puerto Vallarta, Jal.- La Orquesta Escuela luego de 6 años de ofrecer en la ciudad un programa de desarrollo humano y fomento de valores, la enseñanza de la música orquestal a niños y jóvenes de la región, con el firme objetivo de formar mejores ciudadanos a través de la música, ahora atenderá a más niños y jóvenes de Puerto Vallarta.

Con más de un año de la apertura del Módulo de la colonia Volcanes gracias a los apoyos de INDESOL, y el módulo Matriz en Pitillal desde hace 5 años, la Orquesta Escuela de Puerto Vallarta A.C, ahora hace mancuerna con el Centro Comunitario Dives in Misericordia A.C, para la apertura de un módulo en Ixtapa que se prevé atenderá a más de 70 niños y jóvenes de la Delegación de Ixtapa de forma gratuita.

La unión hace la fuerza

Esto no habría sido posible si las organizaciones civiles no hubieran unido esfuerzos para contribuir a que el proyecto se concretara. Es por ello que a través de un apoyo económico de parte de la Fundación Alas de Águila para la compra de instrumentos, el espacio físico que brinda Dives in Misericordia, y el programa de enseñanza y los Maestros a cargo de la Orquesta Escuela de Puerto Vallarta, por fin se dará vida al sueño de llevar la música, como un instrumento de cambio social.

La delegación de Ixtapa en Puerto Vallarta es una de las delegaciones con grandes necesidades en la ciudad, es por ello que en el año 2005 el Padre Nacho como la gente lo conoce, fundó el Centro comunitario Dives in Misericordia, que más tarde se convertiría en una Asociación civil, con el objetivo de equilibrar la desigualdad social que hay en la delegación. A través de apoyos gratuitos, mediante un comedor comunitario que brinda alimentos a los más necesitados, despensas, atención médica, orientación psicológica y talleres de capacitación para el trabajo, Dives in Misericordia ofrece la posibilidad a la gente de disfrutar de una mejor calidad de vida.

La Orquesta Escuela de Puerto Vallarta

No te pierdas la gran apertura y la entrega de instrumentos del Módulo de la OEPV en Ixtapa, la cita es en el Centro Comunitario Dives in Misericordia el próximo martes 21 de marzo a las 17:00 horas.

Más informes en:

Orquesta Escuela de Puerto Vallara Módulo Ixtapa / Dives in Misericordia

Dives in Misericordia

Calles Prolongación Gaviota # 162

Col Jardines, Delegación Ixtapa, Puerto Vallarta.

Teléfono: 01(322) 28 16 439