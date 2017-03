Top 10 Reconocimientos que enaltecen a Riviera Nayarit

Puerto Vallarta, Jal.- Riviera Nayarit ha logrado obtener reconocimiento internacional en muchos aspectos. En el marco de los festejos de la primera década se presenta esta primera entrega de premios en general para el destino, en espera están los segmentos de Lujo y Naturaleza que enaltecen al Tesoro del Pacífico Mexicano.



10. - Los mejores 120 restaurantes de México

Para las ediciones 2016 y 2017 de la Guía México Gastronómico seleccionó a tres restaurantes nayaritas entre los mejores 120 de México: El Delfín del hotel Garza Canela en San Blas encabezado por la Chef Betty Vázquez; Carolina en The St. Regis Punta Mita Resort en Punta Mita liderado por José Meza; Emiliano Comida y Vino en Tepic con Marco Valdivia como estelar.



9. – Mejores Hoteles por U.S. News

En las ocho categorías de los Best Rankings 2017 del portal de noticias US News, aparecieron un total de 14 hoteles de Riviera Nayarit. Las categorías de mejores hoteles son Costa del Pacífico, Hoteles México, Todo Incluido de México, Familiares en México, de Bodas en México, Spa de Hoteles en México, Piscinas de Hoteles en México y con Desayuno Incluido en México.



8. - Quality Assurance Awards

Los Quality Assurance Awards de Delta Vacations han considerado a los hoteles de Riviera Nayarit en 2014 y 2016. Los hoteles Riu Vallarta y Rui Palace Pacífico repitieron en ambas ediciones, mientras que Hard Rock Hotel Vallarta e Iberostar Playa Mita lo obtuvieron el año pasado, Dreams Villamagna lo hizo en 2014.



7. – Premio Excelencias

Durante cuatro años consecutivos Nayarit recibió premios por parte de Grupo Excelencias: “La Mejor Promoción de un Destino en México” en 2011, con motivo de la celebración del Tianguis Turístico en conjunto con Puerto Vallarta en 2012 repitió, en 2013 fue gracias al lanzamiento de Lagunas Encantadas, Sierra del Nayar y Nayarit Colonia, finalmente el premio “Espíritu de Excelencias” llegó en 2014 por el Centro Calidad Nayarit.



6. - Golden Apple Awards

Los premios de Apple Vacations han sido otorgados a Riviera Nayarit de manera continua, en 2015 fueron siete y para 2016 se sumaron otros ocho Golden Apple Awards a las vitrinas del destino. Los hoteles que ganaron ambos años son Marival Residences, Dreams Villamagna, Grand Velas Riviera Nayarit, Hard Rock Hotel, Iberostar Playa Mita y RIU Palace. Marival Resort y Grand Palladium lo recibieron el año pasado, mientras que Roya Decámeron lo hizo dos años atrás.



5. - Readers’ Choice Awards

Los hoteles The St. Regis Punta Mita Resort, Four Seasons Resort Punta Mita, Grand Velas Riviera Nayarit y Hard Rock Hotel Vallarta, han sigo elegidos entre los mejores del mundo por los lectores de Condé Nast Traveler. Los cuatro hoteles repitieron en las ediciones de 2014, 2015 y 2016.



4. - Travel + Leisure

Entre los mejores 500 hoteles del mundo de Travel + Leisure en 2014 destacaron St. Regis, Four Seasons y Grand Velas en Riviera Nayarit, para 2015 repitieron los dos resorts de Punta Mita en más de una lista. En 2016, Sayulita se posicionó entre las Mejores Playas de México por Travel + Leisure.



3. - RCI Gold Crown

Son 11 los hoteles que ostentan el 2017 Gold Crown Resort: Grand Velas Occidental Grand, Hard Rock Hotel, Marival Residences, Marival Resort, Mayan Palace, Mayan Sea Garden, The Grand Mayan, Dreams Villamagna, Iberostar y Grand Sirenis Matlali. Los cuatro hoteles que adicionalmente reciben el 2017 Excellence in Service y el 2017 Premier Plus fueron: Grand Velas, Occidental Grand, Hard Rock Hotel y Marival Residences. En 2015 fueron ocho hoteles galardonados.



2.- TripAdvisor

Ya sea en los tops de los Travelers’ Choice o en los Certificados de Excelencia, tan importante como reconocer a los hoteles del destino entre los mejores a nivel nacional e internacional, o para colocar a Nuevo Vallarta entre las mejores playas del país, TripAdvisor ha condecorado a Riviera Nayarit año con año desde 2013 a la fecha.



1. - HSMAI Adrian Awards

Son denominados como los “Premios Oscar” de la publicidad, el marketing digital y las relaciones públicas. Riviera Nayarit ya suma seis HSMAI Adrian Awards: Oro y dos platas en 2015, oro 2014, bronce 2013 y plata 2009.