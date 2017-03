Riviera Nayarit ganó dos HSMAI Adrian Awards 2016

Puerto Vallarta, Jal.- Justo en el día de la primavera, el grupo Hospitality, Sales & Marketing Association International (HSMAI), respaldado por Diamond Partner Accor Hotels, realizó su cena anual de gala donde anunció a los ganadores de los HSMAI Adrian Awards 2016 y Riviera Nayarit obtuvo dos premios de bronce más para sus vitrinas.

“Definitivamente estamos de manteles largos con estos premios que son considerados los más importantes en el rubro de las relaciones públicas, marketing y publicidad. No hay en México otro destino turístico con el reconocimiento que Riviera Nayarit tiene por parte de HSMAI”, declaró el director general de la Oficina de Visitantes y Convenciones (OVC) de la Riviera Nayarit, Marc Murphy.

Los premios nuevos son gracias al buen trabajo en conjunto del área de Relaciones Públicas de la OVC Riviera Nayarit y su agencia en Norteamérica, Finn Partners.

Uno es en la categoría de artículos de revistas o prensa escrita, por la publicación de Vancouver Sun: “Punta Mita: Riviera Nayarit’s luxury go-to destination and much more”; el otro es en la categoría de televisión, gracias a la producción de Entrevision: “Reaching the Hispanic market to introduce new destinations in Riviera Nayarit”.

Con esto ya son ocho los premios que el destino ha ganado en los últimos cinco años de esta prestigiada firma con 60 años de historia: dos de oro, tres de plata y tres de bronce.