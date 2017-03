Top 10 Playas para Surfear en Riviera Nayarit

Puerto Vallarta, Jal.- Riviera Nayarit es un destino que ofrece olas todo el año y para todos los niveles, tanto para los que se paran por primera vez en una tabla como para los que desafían al extremo a la madre naturaleza. Aquí el Top 10 Playas para Surfear en Riviera Nayarit, elegido por los surfers del Destino.



10.- Platanitos

En la frontera de San Blas y Compostela está Platanitos, un beach break muy bonito para disfrutar y no agitarse demasiado.



9.- Santa Cruz de Miramar (San Blas)

Poderosas y peligrosas pero altamente divertidas para quienes ya saben de lo que se trata, ya que está rodeada de piedras.



8.- Lo de Marcos

Esta playa tiene olas grandes como para nivel intermedio. Mucha gente no lo sabe y eso da espacio y exclusividad a quienes la visitan, si tienes mala suerte estarás con algunas 15 personas alrededor.



7.- Ola Lola de Chacala

La ola Lola de Chacala en Compostela es para muchos un secreto, ya que de la bahía de Chacala hay que tomar una panga 20 minutos al norte y ahí la encontrarán. Esta ola no es un juego de niños, es sólo para los mejores.



6.- Burros, La Lancha y El Anclote

Esta sección en Punta de Mita tiene varias olas que son de las favoritas del destino por ser tranquilas, nobles y relajadas, ideales para longboard.



5.- San Pancho

En San Pancho se comienza a sentir el mar abierto fuera de la bahía, porque tiene olas fuertes recomendadas para intermedios y avanzados, son olas izquierdas que alcanzan a superar los cuatro metros.



4.- Veneros (Punta de Mita)

Para principiantes pero más para intermedios está Veneros, es una ola fuerte con tubos de buen tamaño y regularmente no hay mucha gente.



3.- Las Islitas

La ola más larga de la región se da aquí, es muy sencilla y puedes correrla hasta por casi un kilómetro. En algún momento fue la ola más larga del mundo en el libro de Records Guinness, pero ya han encontrado otras y ahora es la más larga de Norteamérica. Esta ola en su mejor momento supera los dos kilómetros y recorre la Bahía de Matanchen.



2.- Sayulita

En su playa puedes surfear no importa que seas principiante o profesional, ya que tiene tres diferentes olas que son izquierda, derecha y también tiene una sección de olas para aprender.



1.- Stoner Point Break

Es una ola exclusiva para avanzados, sólo se da en verano con las marejadas del sur y es famosa internacionalmente por su poderío. Se ubica justo entre las playas El Borrego y Matanchen en San Blas.