Top 10 de Playas Populares en Riviera Nayarit

Puerto Vallarta, Jal.- Riviera Nayarit es un destino de sol, arena y mar, los elementos perfectos para unas vacaciones y en sus más de 300 kilómetros de costa, los visitantes pueden encontrar una gran variedad de espacios, como los que conforman el Top 10 de Playas Más Populares en Riviera Nayarit.



10.- La Manzanilla (La Cruz de Huanacaxtle)

Por su fácil acceso, a unos cuántos metros de la Marina Riviera Nayarit, esta playa es muy concurrida no solo por los turistas, también la gente local la utiliza muy frecuentemente como cómodo y seguro para pasar un rato en familia.



9.- Lo de Marcos

El pueblo de Lo de Marcos ha venido evolucionando a su ritmo, por lo que cada día cuenta con más servicios para satisfacer las necesidades de los visitantes. A lo largo de su extensa playa hay un estero, caminos hacia la montaña para explorar, olas buenas para surfear o hacer SUP. Es sin duda un micro destino de los más relajados de la Riviera Nayarit.



8.- La Bahía de Jaltemba

Esta zona ubicada en Compostela es de las más tradicionales del turismo nacional gracias a sus tranquilas aguas y sus múltiples servicios que van desde restaurantes a pie de playa, hasta fiestas en barco o paseos en la banana. La Bahía de Jaltemba se conforma por tres playas: Los Ayala, Rincón de Guayabitos y La Peñita de Jaltemba.



7.- Destiladeras (Punta de Mita)

Punta de Mita es una localidad en la que se pueden encontrar varias ventanas al mar con particularidades únicas, entre las que destaca Destiladeras debido a su amplitud de arena firme y aunque en ocasiones hay olas grandes, estas revientan lejos de la orilla, lo que la hace un lugar seguro para niños y adultos.



6.- Bahía de Matanchén (San Blas)

Es bien sabido que las bahías tienen oleajes y corrientes menos complicadas que las playas a mar abierto. La inmensa Bahía de Matanchén se forma desde Santa Cruz de Miramar, hasta Las Islitas, pasando por Los Cocos, Aticama y obviamente Matanchén. Uno de los más grandes placeres de la zona es comer ostiones recién sacados del agua.



5.- San Pancho

Si se habla de playas, San Pancho es quizá la más cosmopolita de todo el destino, pues recibe visitantes prácticamente de todo el orbe. Su mote de Capital Cultural, ha posicionado al pueblo como un micro-destino relajado, buena onda, con buena fiesta y excelentes olas para surfear en tabla corta.



4.- Novillero (Tecuala)

En la frontera norte de Nayarit con Sinaloa está Novillero, una playa famosa mundialmente por su extensión y por ser prácticamente virgen aun. Sus 90 kilómetros la convierten en la playa más larga de México, la segunda más larga de Latinoamérica, la tercera de América y la sexta a nivel mundial.



3.- Sayulita

Sayulita Pueblo Mágico, Capital del Surf de Riviera Nayarit y cuna del SUP en México, es sin duda una parada obligatoria para todo aquel visitante al destino. Su onda hippie-chic envuelve en comunión y respeto a todo tipo de turistas.



2.- Nuevo Vallarta

Nuevo Vallarta es origen de muchas cosas buenas en Riviera Nayarit, tiene el mayor número de cuartos del destino, su playa se divide en tres, todas con certificado de playa limpia, además tiene la primera bandera Blue Flag que recibió el destino, múltiples reconocimientos ambientales, su propia marina y por si fuera poco, se complementa con la playa de Flamingos.



1.- Playa del Amor

La Playa del Amor o Playa Escondida, se ubica en el Parque Nacional Islas Marietas y es el ícono de Riviera Nayarit a causa de su espectacular composición natural. Debido a la gran popularidad del lugar, se han tomado efectivas medidas de protección para que la visitación sea adecuada y el lugar pueda preservarse para futuras ocasiones.