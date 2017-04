Univa ofertará diplomado en desarrollo de videojuegos

Puerto Vallarta, Jal.- Se trata de un diplomado altamente creativo el cual distinguirá consumidores y gustos así como facilitarles la creación de sus proyectos.

Los módulos se impartirán en las instalaciones de la Universidad del Valle de Atemajac, Plantel Puerto Vallarta de tal suerte que al final del diplomado en desarrollo de videojuegos by Game Craft se pronostica que el egresado estará listo para desarrollar su Game Design Document y comenzar un proyecto de videojuego.

Vale la pena mencionar que el gerente general y total responsable de este novedoso diplomado es el licenciado Luis Mendoza quien ha manifestado que es uno de los más avanzados en creatividad, desarrollado en este destino turístico donde el participante aprenderá una metodología funcional de diseño de juegos, así como temas relacionados a la conformación de un equipo independiente de desarrollo.

Además de una metodología funcional de diseño de juegos que adquirirá el participante en este innovador diplomado aprenderá temas relacionados a la conformación de un equipo independiente de desarrollo. En ese sentido se verá no solamente la creación de ideas o conceptos creativos, sino en general tipos de juegos y consumidores, así como herramientas necesarias para llevar a cabo esos proyectos.

En otro orden de ideas la Formación profesional de los facilitadores del diplomado en desarrollo de videojuegos by Game Craft son:

Gerardo García: Licenciado en Diseño Gráfico por la UVM y la Santa Fe University of Art and Design. Es especialista en dirección y gestión de proyectos multimedia interactivos, profesor universitario de animación 2d y 3d, Músico, dibujante y colorista de comics. Actualmente cursa la maestría en Innovación de Negocios en el CEDIM. Instructor certificado por CONOCER para impartición de cursos presenciales. Actual director general de Fat Panda Games y socio de Qualium. Sus proyectos han sido expuestos en Estados Unidos, Canadá y México.

Willhem Bates: Licenciado en Ingeniería de Software de la Facultad de Matemáticas de la Universidad Autónoma de Yucatán. Cuenta con experiencia en desarrollo de software de más de dos años. Ha trabajado en los videojuegos Flat Kingdom, Lobo with Shotguns, Ghost Apocalypse y Party Red Cup. Es fanático del género shooter, MOBAs, estrategia, plataformas y simulación.

José Acosta: Estudió diseño y comunicación visual en la “Universidad Mesoamericana de San Agustín” para luego tomar el diplomado de creatividad digital en “The Digital Invaders” el proyecto educativo de la agencia “Grupo W”. Con más de 3 años de experiencia se ha desempeñado como diseñador e ilustrador en diferentes agencias creativas y estudios de diseño. Acreedor del “Behance Appreciation Award” en 2013 / 2015 y finalista en 2014 de los premios “a! Diseño”, su trabajo aparece en diversos medios impresos y digitales como: Steam, Chakota Magazine, Buzzfeed, Vanguardia, From Up North, Designspiration, entre otros.

Sergio Ortiz: Licenciado en Comunicación con especialidad en medios. Apasionado por los videojuegos, el cine y la animación; ha trabajado en este rubro por cinco años. Animador principal de Fat Panda Games, en donde ha sido el encargado de darle vida a sus diversos personajes, asegurándose no sólo de que se vean bien, sino de que sean funcionales en el contexto de los videojuegos.

Por su parte la licenciada Silvia Jazmín Ruiz Zepeda, coordinadora de Consultorias y Vinculación de la Univa local manifestó su confianza en que los participantes del citado diplomado obtengan una sólida orientación en la materia para posteriormente diseminarla entre los niños, adolescentes y jóvenes vallartenses y de la región, “no se puede estar fuera de las nuevas tecnologías, en estos momentos de cambios intempestivos y benéficos para la educación, piedra angular de la estrategia de desarrollo humano en este siglo, concluyó.