Ofrece Puerto Vallarta diversos eventos a sus miles de visitantes en Semana Santa y Pascua

Puerto Vallarta, Jalisco.- Durante el periodo vacacional de Semana Santa y Pascua, Puerto Vallarta ofrece a sus visitantes una serie de actividades tradicionales con énfasis en la gastronomía, la música y el folclor mexicano para disfrute de los miles de visitantes que estarán aquí las próximas dos semanas.

Autoridades municipales, del Fideicomiso de Turismo Puerto Vallarta, empresarios y sociedad civil, trabajan juntos para ofrecer un calendario de eventos a los miles de turistas que visitan el destino de playa más mexicano en este periodo del año.

El martes 11 de 12 a 18 horas se realizará una edición más del Tianguis del Ceviche en el restaurante “Cuates y Cuetes”, en el andador Francisca Rodríguez frente al espectacular muelle de la playa Los Muertos.

Además cada día habrá una tradicional kermes mexicana en la Plaza de Armas de 18 a 22:30 horas con música, ambiente mexicano y venta de antojitos.

El miércoles 11 y el viernes 14 se realizara el evento Pata Salada “La fiesta de mi pueblo” en el parque Hidalgo de 19 a 23 horas, con música y bailes en vivo, y ricos alimentos.

El jueves 13 se instalará el mercado Marina Art Market en el malecón de Marina Vallarta de 18 a 22 horas. Por otra parte, a las 19 horas. se presentará la función Movie Picnic en el Jardín de la Luna del hotel Puerto de Luna.

El sábado 15 se tendrán dos clases de yoga colectivo: a las 8 de la mañana en Los Arcos del malecón y a las 18 horas en la isla del río Cuale. Asimismo se instalará el tradicional Old Town Farmers Market en la plaza Lázaro Cárdenas de la Zona Romántica donde se ofrecen productos naturales caseros, alimentos orgánicos, arte y artesanías.

Estas son otras actividades que se realizarán los próximos días:

Festival del Taco

Mucha tradición, muchos sabores, muchos tacos… un solo lugar.

En este evento se dará a conocer la oferta de taquerías y sus platillos de manera local e internacional. Los días sábado 15 y domingo 16 de Abril en el Jardín de la Luna ubicado dentro del hotel Puerto de Luna, en un horario de 14 a 22 horas.

El Festival del Taco pretende ser un detonante en la economía local al promover el consumo de los platillos elaborados por las taquerías de Puerto Vallarta.

Visitantes y locales podrán disfrutar de una gran variedad de platillos elaborado por las taquerías de Puerto Vallarta. No te puedes perder esta deliciosa experiencia.

http://visitapuertovallarta.com.mx/evento/festival-del-taco-puerto-vallarta-2017

Festival de Pascua

Este evento incluye la presentación de ocho diferentes grupos los días jueves 20, viernes 21 y sábado 22 de abril. El primer día se presentará a las 19 horas el grupo Three Circus; a las 20 horas Joker Trio Band y a las 21 horas After the Nightfall.

El viernes 21 de abril a las 19 horas se presentará el grupo clásico Wixarika, Cultura Musical; a las 20 horas el grupo Mariachi Continental y a las 21 horas, Codiciados del Puerto. Finalmente el sábado 22 a las 19 horas será el turno de Chepi’s Rock Band y a las 20 horas el Grupo Retro.

http://www.canaldelpuerto.tv/2017/04/07/festival-de-pascua-programa/

Down PV

Un evento de ciclismo BMX en el centro de Puerto Vallarta los próximos días 29 y 30 de abril.

Se trata de la primera edición de Down Puerto Vallarta, una serie de competencias en las modalidades Downhill, Slopestyle y Freestyle, que llenarán de emociones las callecitas ondulantes del centro de nuestra ciudad.

Es la primera vez que un evento tan importante como este se lleva a cabo en el puerto, y la expectación que ha generado es muy grande.

El evento es presentado por el Fideicomiso de Turismo de Puerto Vallarta y va a traer a Vallarta a 40 de los mejores especialistas de prestigio internacional en estas categorías extremas del ciclismo off-road.

Por las exigencias propias de las competencias de este tipo, este evento será exclusivo para atletas invitados.

PROGRAMA DEL EVENTO

Sábado 29 de Abril:

15:00 – 16:00: Reconocimiento de la pista (a pie) por parte de los atletas.

16:30 – 19:00: Rondas de Prácticas.

Domingo 30 de Abril:

15:00 – 16:00: Ronda de Calentamiento.

16:30 – 18:30: Competencia Down Puerto Vallarta.

19:00 – 20:00: Competencia “Best Trick” (mejor truco).

20:30 – 21:00: Premiación de Carrera y “Best Trick”.

http://visitapuertovallarta.com.mx/evento/down-puerto-vallarta-2017

XI Festival Vallarta Azteca de Folclor Internacional

Evento anual organizado por Grupo Folclórico Vallarta Azteca del CECYTE Jalisco, con el apoyo de gobierno municipal y diversas instituciones públicas y privadas, en el que participan grupos nacionales e internacionales de danza folclórica.

El objetivo del festival es crear lazos de paz y hermanamiento entre los grupos y países participantes, así como brindar espectáculos de gran nivel artístico para la ciudadanía de Puerto Vallarta y para nuestros visitantes. Es una fiesta de colores,

música y tradiciones, en las que se puede conocer el mundo a través de la danza.

Esta vez participan más de 600 bailarines de 10 grupos nacionales de los más importantes del país y 5 internacionales en diversos escenarios por toda la ciudad.

Este evento es avalado por el Consejo Internacional de Organizaciones de Festivales de Folclor y Artes Tradicionales (CIOFF), organismo socio de UNESCO.

Se efectuará a partir del 27 de Abril al 07 de Mayo.

http://visitapuertovallarta.com.mx/evento/xi-festival-vallarta-azteca-del-folclor-internacional