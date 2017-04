Se realiza Primer Festival del Taco Puerto Vallarta 2017

Puerto Vallarta, Jalisco.- Toda una fiesta gastronómica salpicada de una combinación de salsa comestible y salsa bailable, variedad artística, lucha libre, área de niños, acceso gratuito, la participación de 20 de las más prestigiadas taquerías de la ciudad, cata y maridaje de cerveza con tacos, la participación estelar de un DJ internacional, tacos vegetarianos, entre otras agradables sorpresas ofrecerá el Primer Festival del Taco Puerto Vallarta 2017.

Con la presencia del director de Turismo Regional del Estado de Jalisco, Ludwig Estrada Virgen y los principales organizadores y algunos participantes del primer Festival del Taco Puerto Vallarta 2017, se dieron a conocer en rueda de prensa la mañana de miércoles 12 de abril todos los detalles del mismo, elcual se celebrará este sábado 15 y domingo 16 en el hotel Puerto de Luna que se ubica en la avenida Francisco Medina Ascencio, zona hotelera norte.

Fue Ludwig Estrada quien dio la bienvenida a los asistentes y agradeció la presencia a los medios de comunicación presentes informando que“es importante para nosotros en esta temporada de vacaciones de Semana Santa y Pascua tener actividades para quenuestros turistas que están llegando tanto nacionales como internacionales tengan algo más que hacer; un destino turístico sin atractivos pues no es un destino turístico”, dijo.

Y añadió: Puerto Vallarta ha sido reconocido internacionalmentepor su gastronomía,por su amabilidad, por su cultura, por los diferentes eventos que tenemos, y en esta ocasión me da mucho gustoque un grupo de empresarios que se dedican a la venta del taco iniciencon este festival, hay que apoyarlos, la verdad ha sido poquito eltiempo que hemos tenido pero por algo hay que iniciar”, indicó.

“Yo laverdad todo lo que sea algo atractivo para que la gente, para el turista que va a venir a nuestra ciudad, pues tenga que hacer y no hay más como la comida;afortunadamente somos reconocidos y aparte somos un pueblo mexicano que por el taco nos conoce mucha gente; entonces me da mucho gusto tener aquí a empresarios, a gente que se dedica a la venta del taco, de verdad muchas gracias”, agradeció Ludwig Estrada.

ORGANIZADORES Y PARTICIPANTES

Yahara Morgado Landázuri, una de las participantes en el festival comentó: “tenemos la taquería de birria Los Miches, estamos ubicados en el Food Park, apenasllevamos seis meses con la taquería, venimos de la Ciudad de México, llevamos nueve meses aquí en Puerto Vallarta y estamos muy entusiasmados de integrar este proyecto y nuestra idea es dar a conocer nuevas propuestas gastronómicas a los vallartenses y empezamos por la birria y de ahí nos iremos hacia otras opciones, pero la idea es darnos aconocer y por eso estamos participando en el Festival del Taco”, explicó.

MARCELO WALTER MARTIN

“Soy oriundo de Argentina, me interesó mucho participar enel Festival del Taco; yo tengo el restauranteTaco Tango que funciona en Marina Vallarta, creo que es único donde se maneja todo lo que son tacos de corte argentino y me invitaron a participar en este gran evento.La idea es demostrar lo que uno hace dando calidad porque muchos dicen taco y suena algo simple, pero cada vez estoy notando que se está haciendo más gourmet el taco y es más buscado tanto por el nacional como extranjero”, expresó Marcelo Walter Marín, otro participante.

“Esta será sin duda alguna una gran oportunidad de que las taquerías se conozcan entre sí y formar un gran equipo para cada evento que se haga”, refirió Marcelo quien tiene su restaurante en calle Quillia 112, en Marina Vallarta, frente al muelle.

TERESA CORDERO

“Nosotros tenemos un pequeño negocio de birria.Puedo decir no jactarme somos los pioneros en el famoso taco dorado y blandito de birria aquí en Puerto Vallarta. Nosotros datamos del 2005 y puedo decir que sin pecar de ser modesta que todos los birrieros pasaron primero por nosotros. Aquí en Puerto Vallarta el taco de birria dorado blandito nosotros lo introducimos hace muchísimos años”, explicó Teresa Cordero, otra participante en el Festival del Taco.

Y añadió: “Estamos ubicados a un costado de Mauricios, en Las Juntas.Nos interesó el proyecto de José Pelayo y Christian Barrera y queremos darnos a conocer.Estamosubicados en donde era el restaurante La Noria, junto al Mauricios. Se llama Las Adelitas del Estoperol porque siempre hemos sido mujeres y la característica de mis mujeresque siempre me han ayudado es que son bravas, rezongonas y respondonas, todas”, refirió en tono alegre Teresa Cordero. Será una buenaoportunidad de ir a conocerlas y saborear sus tacos de birria.

CHRISTIAN BARRERA, EMPRESARIO

Christian Barrera, uno delos organizadores explicó: “Fui locutor y estuve en la televisión; tuve la oportunidad de conocer a José Pelayo hace algunos años aquí en Puerto Vallarta y al presentarme el proyecto me fascinóporque ¿quién no es fan del taco,quién no come tacos?

“Tengo la oportunidad de sumar a estas personas con sus taquerías y hacer la invitación a que participen ycomo ya lo dijo Ludwig el congestionamientoque sucede este fin de semana aquí en Puerto Vallarta es importante para la sociedad y para toda la ciudad y debido a eso muchos de ustedes, taqueros, tienen muchísimo trabajo y a los que van a participar en el festival realmente hicieron un gran esfuerzo, creen en el proyecto, es para arraigarlo aquí en Puerto Vallarta.

“Van a escuchar muchísimo de nosotros no sólo aquí en México sino a nivel internacional ya que contamos con comentarios vía redes sociales no sólo de hoteles aquí en la bahía sino también de otros festivales y otras páginas y de sitios donde recomiendan que al visitar Vallarta vayan al Festival del Taco y nuestra campaña publicitaria exterior también es importante como la interior”, expresó entusiasmado Christian Barrera.

JOSE PELAYO, PRINCIPAL ORGANIZADOR

“Yo tengo el negocio que se llama Valapanza desde el 2010 y después de estar en varias ferias pensé por qué no hacemos algo profesional aunado a los taqueros que conozco; me reuní con Christian y le expliqué por qué no hacemos un festival del taco,algo donde no nada más hablemos del taco sinoque sea una festividad del taco, vamos a hablar de tacos de canasta, tacos fritos, tacos al pastor, tacos de birria, todoalrededor del taco, todo lo que se pueda envolver enuna tortilla para hacer taco”, comentó José Pelayo, iniciador de esta idea y principal organizador del evento.

“Vamos a vender burritas, vamos a vender volcanes, porque su nombre lo dice, Festival del Taco. Agradezco a Ludwig Estrada por el espacio y apoyo. Como bien menciona él, el taco es lo que nos identifica a nosotros como mexicanos, hablar de un taco en Japón saben que es México, y la idea es como decía Christian, poderlo arraigar fuertemente en el calendario anual de festividades dela ciudad ya que también somos un destino gastronómico”, dijo.

Y abundó: “Vamos atener lucha libre durante tres horarios diferentes, artistas en vivo, vamos una tener una pequeña plática de cata y maridaje de cerveza con taco, la idea es de que puedas decir una cerveza Porter va muy bien combinada con un taco de arrachera porque una cerveza de tipo Lager va muy bien con unos tacos de pescado o de camarón capeado, algo muy sencillopara que la gente también aprenda sobre eso”.

Christian Barrera añadió que “este fin de semana que va a ser sábado y domingo vamos a iniciar a las 2:00de la tarde y hasta las 10:00 de la noche; vamos a tener lucha libre, baile, cantantes. Vamos a tener de invitado un DJ colombiano pero hecho locutor DJ en Españaporgrandes personajes de locutores colegas de allá de Europa y él va a estar amenizándonos con varias horas con salsa, específicamente salsa, con una salsa que él le llama ‘la salsa de a deveras’, la salsa no comercial, todos conocemos lo más comercial pero las raíces también él nosquiere empapar con esta música mientras todos degustamos tacos”. El DJ es Alex Arenas.

José Pelayo agregó que “se va a convertir también en un festival de salsa porque no hay un taco sin una buena salsa y cada taquería va a presentar su especialidad. También vamos a tener una área de niños para las familias; vamos a tener brincolín, va a ver una nana que los cuide mientras que los adultos puedan disfrutar de un espectáculo de lucha libre o en la cata del maridaje”.

Y finalmente expresó que “va a ser un festival totalmente familiar. El acceso es totalmente gratuito, si hay gente que nada más quiere ir a ver el show, bienvenidos.Vamos a tener opciones vegetarianas para quienes todavía guardan el tema, les vamos a tener tacos vegetarianos y también tacos de pescado y camarón”.

En este primer Festival del Taco habrá mucha tradición, muchos sabores, muchos tacos en un solo lugar. Se va a dar a conocer la oferta de taquerías y sus platillos al mercado local y visitantes de Puerto Vallarta. El Festival del Taco pretende ser un detonante en la economía local al promover el consumo de los platillos elaborados por las taquerías de Puerto Vallarta.

Serán dos días en los que además de tener la oportunidad deleitarte con los diferentes sabores de más de vente taquerías de Puerto Vallarta reunidas en un solo lugar, también es una magnífica oportunidad para pasar un par de tardes muy agradables en familia, puesto que habrá área de mesas, área infantil, y muchas actividades como exhibición de lucha libre, música en vivo, catas, maridaje, concursos de a ver quién come más tacos, rifas, entre muchas sorpresas más.