Turistas destacan limpieza y seguridad de Puerto Vallarta

Puerto Vallarta, Jalisco.- Por su limpieza, seguridad, trato amable al visitante y sus atractivos naturales, Puerto Vallarta continúa siendo uno de los destinos turísticos preferidos en el país para este periodo vacacional de Semana Santa y Pascua, siendo este el resultado del trabajo conjunto que mantienen el gobierno municipal de Arturo Dávalos Peña, empresarios, autoridades federales, estatales y ciudadanos.

“La verdad que es un sitio maravilloso, un sitio para volver, muy bonito”, señaló Juan Carlos Ramos, que desde la ciudad de Puebla visita por primera vez este destino en compañía de su esposa, llevándose una grata impresión por la belleza de la ciudad, su malecón y su entorno natural.

Destacó también el trato amable de su gente y la tranquilidad con la que se pueden disfrutar las diferentes actividades que ofrece la bahía. “La verdad es que nos han tratado muy bien, el trato ha sido muy cordial y han estado siempre preocupados de nuestra estancia y muy agradable, ciertamente”.

Y aprovechó para invitar “a todos los mexicanos, españoles, estadounidenses, que visiten este lugar; la verdad es que vale la pena”. Indicó que planea regresar junto a su esposa en octubre o noviembre próximo.

Junto a sus padres, su tía y su abuela, la joven Nancy González, de León, Guanajuato, recorre el paseo turístico del malecón y describe a Puerto Vallarta como “un lugar muy bonito, un lugar maravilloso; la verdad muy cómodo y estoy encantada con todo, con el mar, con las cosas; muy limpio sobre todo y muy recomendable”.

En materia de seguridad y limpieza, detalló se distingue de otros destinos de playa. “La verdad yo le pondría un diez, no le pongo ningún pero porque he estado en varias playas y creo que esta es una de las mejores que he visitado conforme a seguridad, conforme a limpieza y conforme a todo”.

Procedente de la ciudad de Monterrey, Nuevo León, Víctor López Vázquez y su familia, disfrutan también de su estancia en el puerto, el cual definió como un lugar “muy bonito, muy padre, muy bonitas las playas. Se me hace un sitio turístico muy tranquilo, muy familiar, se la pasa uno muy bien”.

Calificó a la ciudad con un diez por su limpieza, seguridad y la atención de su gente. “Hasta ahorita yo no he visto ningún incidente de seguridad, se ve todo muy bien”.

De Guadalajara, María del Pilar Alvarado Hernández, considera que los vallartenses son gente muy acogedora “tienen mucha calidez humana, un trato perfecto y lo que me gustó es que no hacen distinción si eres turismo americano o si eres turismo nacional, te tratan por igual y eso es algo muy rescatable”.

Agregó además que Puerto Vallarta “tiene muchos atractivos naturales muy interesantes y lo que me gustó de la ciudad es que está muy limpia, se mantiene muy limpia a pesar de tanto turismo que hay”, al igual que la seguridad “donde quiera que andas ves policías que guardan la seguridad, por ejemplo, en el malecón, está muy bien la seguridad”.