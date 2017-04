Disfrutan vacacionistas de las playas de Puerto Vallarta

Puerto Vallarta tiene una gran gama de actividades para realizar en familia y con los amigos, pero sin duda su principal atractivo siguen siendo sus playas las cuales turistas nacionales e internacionales disfrutan de forma segura y luciendo limpias, como parte de las acciones implementadas en la materia por el gobierno municipal de Arturo Dávalos Peña y las diferentes instancias de la ciudad.

En estos espacios se pueden ver desde los primeros días del periodo vacacional a cientos de visitantes, como la joven Luisa Gutiérrez, de la ciudad de Guadalajara, quien señala que cada que viaja a este destino se lleva una grata experiencia a casa.

“La verdad muy a gusto, ahorita se ve que está lleno pero muy tranquilo; se ve muy limpio, muy cuidado y pues sí es importante que lo sigamos manteniendo así”, indicó, pues se puede estar en las diferentes playas con total tranquilidad, debido a la seguridad que se mantiene en el puerto “perfecto, hasta ahorita traemos el celular en la mano, la bolsa y todo al cien”.

En compañía de su mamá, Rosy de Anaheim, California, disfruta bajo el sol en la zona de Olas Altas, destacando el excelente clima que ofrece el destino turístico, la belleza de sus playas y el trato amable de su gente.

“Está muy bonito, me gusta mucho la playa. He venido varias veces, me gusta porque está más cerquita, son dos horas en el avión, y me gusta como dan el servicio porque te atienden bien; he ido a otros países, a otros lugares y pues nunca te van a tratar como te tratan aquí los mexicanos, siempre dan bonito servicio”, expresó la joven visitante, que se refirió además a las otras actividades ecoturísticas que se pueden realizar como el canopy o el paseo en motocicletas, para quienes aman la adrenalina.

Para Roberto Herrera Ramírez, de León, Guanajuato, también los ríos son una excelente opción para visitar en este destino. Manifestó que tenía cerca de 20 años que no venía a esta ciudad y se ven los cambios, como en el caso del malecón y otros atractivos de los cuáles disfruta junto a su familia.

“Muy diferente y muy bonito, bueno, tenía 20 años que no venía y ahora es mucho muy diferente, maravilloso todo, el hotel en que estoy y a donde he ido. Es muy muy bonito, es muy seguro, muy limpio también, los invito a todos que vengan”.

En el mismo sentido Naitxe Irene Arvieira, del Distrito Federal, manifestó que le encanta Puerto Vallarta y hoy lo encuentra con playas limpias y con muchos turistas, además de la presencia de personal de Seguridad Ciudadana y otras instancias “y creo que eso es lo más importante porque están al cuidado de las personas que vienen a visitar Puerto Vallarta”.