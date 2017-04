La empresaria y cantante Yolanda Garza disfruta de playas de PV

En entrevista con Yolanda Garza:-

Otra figura del espectáculo artístico que vino a disfrutar de las semanas Santa y Pascua fue la cantante, productora teatral y empresaria, Yolanda Garza, a quien tuvimos el agrado de saludar nuevamente (ya lo habíamos hecho con anterioridad en esta misma ciudad en noviembre de 2015) en una reunión-comida que ofreció el ingeniero Ernesto Navarro a ella y a la actriz Lilia Aragón en días pasados.

Platicamos brevemente con ella y ella nos contó:

Yolanda, nuevamente en Puerto Vallarta.

“Sí, bueno, aparte de pasar la Semana Santa vine también a visitar aun gran amigoque es el ingeniero Ernesto Navarro, somos amigos de muchísimos años y aprovechando esta semana dije bueno, pues¿dónde mejor?, Puerto Vallarta que es delicioso, riquísimo, hermoso”.

¿Radicas en la Ciudad de México?

“Sí, yo vivo en la Ciudad de México, soy de Monterrey, pero tengo 10 años viviendo en México y ahí estamos”.

Además de cantante tienes otras actividades, ¿verdad?

“Yo soy cantante, productora de teatro, y empresaria.

¿Cuánto tiempo ya de cantante?

“De cantante pues qué te puedo decir, toda mi vida, desde muy pequeña pero qué te voy a decir, yo empecé cantando canciones infantiles, haciendo eventos con Cepillín, y luego posteriormente ya en mi adolescencia pues comodicen los papás primero la carrera y luego la cantada, intercambié mi carrera, mis estudios con un grupo musical que no me quitaba mucho tiempo y posteriormente ya cuando recibí mi título de licenciada en Administración de Empresas pues ya me lancé como solista”.

¿Qué grupo era?

“Era el grupo Opinión, ese fue uno, luegootro que se llamó Happy Happy Show, eso fue en Monterrey; pero por ejemplo yo aquí en Vallarta vine en el 78 con este segundo grupo,cuandoyo formaba parte de ellos”.

¿Dónde se presentaron?

“En el hotel Sheraton, ahí estuvimos haciendo una temporadita cuandolos eventos eran maravillosos, era una cosa maravillosa, yo recuerdo que en esa época pues estaban Raúl Vale, los hermanos Castro, estaba Yolanda Garza, jejejeje, estabaPolo Polo, una cantidad de compañeros que veníamos a trabajar aquí a Puerto Vallarta”.

¿Cuál es tu estilo?

“Mi estilo es versátil; ahorita me he enfocado más en la música regional, hice temas gruperos, ahorita que es lo que tengo actualmente es “La mujer delaño”, es un álbum que por cierto lo pueden bajar de todas las plataformas digitales, ahí está ‘Yolanda Garza, la mujer del año’, y entonces cambié mi estilo de versátil-baladista al regional-grupero y ahorita estoy cambiando del regional-grupero al regional-folclórico que es el mariachi que a mí me encanta”.

¿Cuántosdiscos tienes grabados?

“Tengo grabados seis discos como solista; tengo grabados tresproducciones que me hizo Fato,el gran compositor, él fue mi productor, tengo varias canciones inéditas de él ahí, y luego posteriormente mi disquera que eraUniversal en ese entonces decidió queyograbara regional-grupero y entonces empecé con el duranguense, la verdad fue un tiempo muy padre, el éxito, la verdad estoy muy contenta con ello”.

¿Planes?

“Ahorita vuelvo a grabar yo creoque ya en dos meses ya empiezo a grabar la música mexicana, vamos a hacer una fusión de mariachicon banda, entonces es lo que estamos preparando, yo creo que para el mes de junio o julio ya estamos en el estudio, estamos ahorita en la selección de temas de compositores, canciones inéditas, ya no hacer cóvers porque tú sabes que el cóver en un momento estuvo en todo su apogeo, entonces creo que también tienen derecho los compositores,a que se les reconozca, que se les toquen sus canciones y es loque vamos a hacer”.

¿Has hechopalenques?

“Sí, hago palenques, teatro del pueblo, eventos especiales, convenciones, y a mí lo que más me gusta en general es el teatro del pueblo porque estás muy al pendiente de la gente, tienes elcontacto maravilloso con ellos, eso es lo que a mí en lopersonal más me gusta”.

¿Programas de televisión?

“Hice ‘Hoy’, ‘Fiestas mexicanas de hoy’, he hecho programas de Bandamax, los programas que hacemos en giras con Bandamax, los conciertos, y como invitada como actriz que no soy actriz bueno pues estuve con Israel Jaitovich, estuve en programas locales de televisión en Monterrey y aquí en Televisa Guadalajara también y he participado en muchoseventos, en muchos programas que fueron muy famosos”.

¿Quieres agregar algomás?

“Bueno, pues yoquiero darles las gracias porquelaverdad Puerto Vallarta me encanta, estoy muy contenta y el recibimiento de mis amigos fue maravilloso y bueno que pasen todos una bendita y bendecida Semana Santa y de Pascua. Muchas gracias a ustedes”.

Y nos despedimos de Yolanda Garza a quien conocimos por primera vez en noviembre de 2015 cuando vino en representación de la A.N.D.A. (Asociación Nacional de Actores) de la cual es una muy activa miembro, a la firma de un convenio un pacto de ayuda mutua sindical entre organizaciones como la propia A.N.D.A., Sección 3,y los sindicatos de mariachis y filarmónicos de Puerto Vallarta.

Yolanda Garza es también reconocida por su trayectoria como productora teatral y empresaria artística y en este renglón fue mánagerdel cantante español Juan Antonio Santaella más conocido como Jas Devael, aquél que el Divo de Juárez Juan Gabriel conoció el año 2007 allá en España y se lo trajo a México donde le produjo un disco y luego se dio un episodio amoroso entre ambos que terminó el año 2009 cuando el español le puso el cuerno a Juan Gabriel con un periodista y el de Juárez lo mandó de regreso a España contando con el apoyo precisamente de Yolanda Garza, pero esa ya es otra historia.