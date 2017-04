Los Radio Disney Music Awards se emitirán a mediados de mayo por la pantalla de Disney Channel

Puerto Vallarta, Jalisco.- Hailee Steinfeld artista multiplatino y nominada a los premios Oscar®; Noah Cyrus ganadora de múltiples discos de platino; Julia Michaels cantautora líder en los rankings mundiales y Grace VanderWaal, ganadora de “America’s Got Talent” en 2016, se presentarán en la edición 2017 de los Radio Disney Music Awards (RDMA), el máximo evento de la música para toda la familia el sábado 29 de abril, en el Microsoft Theater de Los Ángeles. En esta 5ª edición, además, Nick Jonas, el artista multiplatino, compositor, actor y filántropo, será honrado con el premio “Héroe” por su trabajo para crear conciencia sobre la diabetes tipo 1. Por otro lado, Britney Spears, la artista multiplatino y ganadora de varios premios Grammy será reconocida con el premio “Ícono“, por primera vez en RDMA. “Ícono” reconoce la carrera de un artista distinguido que trasciende la cultura pop y que su música es amada por generaciones de fans de Radio Disney.

Hailee Steinfeld, artista de Republic Records, interpretó una mezcla de sus hits “Love Myself,” “Rock Bottom” y “How I Want Ya” en la edición 2016 de los RDMA, y siguió dominando los rankings con su música. Su último sencillo, “Starving”, pasó cuatro semanas en el primer puesto del Radio Disney Top 30. En la edición 2017 de los RDMA, Steinfeld está nominada para dos ARDY (como se denominan las estatuillas de los RDMA’s), entre ellos “La revelación – Artista revelación del año” y “XOXO – Mejor canción para enamorarse.”

La actuación revelación de Noah Cyrus en los iHeart Music Awards marcó su llegada a la escena musical. En su primera actuación en los RDMA, también está nominada para dos ARDY, incluyendo “El debutante – Mejor artista nuevo”. Su sencillo debut, “Make Me (Cry)” pasó 12 semanas consecutivas en el Radio Disney Top 30 y ha recibido más de 200 millones de transmisiones globales en audio y video combinadas.

La edición 2017 de los RDMA marcará la primera actuación de Julia Michaels en el show. Experimentada compositora, Michaels ha escrito varias canciones que sonaron en el escenario de los RDMA 2016, entre ellas “Make Me Like You”, interpretada por Gwen Stefani, y “Love Myself”, interpretada en un mezcla por Steinfeld. Michaels también ha escrito para otros artistas preferidos de Radio Disney, como Justin Bieber, Selena Gomez, Britney Spears y más. Nominada a los RDMA de 2017 por “El debutante – Mejor artista nuevo”, su sencillo “Issues” debutó en el primer puesto del Radio Disney Top 30 y desde entonces pasó ocho semanas en el chart.

La cantante y compositora Grace VanderWaal, de 13 años de edad, se convirtió en una sensación viral después de interpretar su canción original “I Don’t Know My Name” en “America’s Got Talent”. Eventualmente se coronó como la ganadora del programa, que le valió un contrato con Columbia Records. VanderWaal está nominada en la categoría “El debutante – Mejor artista nuevo”.

Nick Jonas, quien fue diagnosticado con diabetes tipo 1 a los 13 años, recibirá el prestigioso premio Hero en reconocimiento a su labor como fundador de Beyond Type 1, una organización sin fines de lucro que aprovecha el poder de los medios sociales y la tecnología para brindar recursos a aquellas personas que viven con esa condición, al tiempo que provee fondos para la investigación, educación, promoción y programas para mejorar las vidas de quienes viven con diabetes de tipo 1. En la ceremonia, Jonas recibirá el premio de manos del actor Jack Black su entrañable amigo y quien también es reconocido como filántropo. Además, Jonas está nominado en tres categorías de los RDMA 2017, entre ellas “Él es el elegido – Mejor artista masculino”.

En la ceremonia se entregará también el premio Héroes del cambio a dos jóvenes líderes, por su apasionado trabajo para forjar un futuro mejor, como parte del compromiso de Disney con la comunidad en inspirar a millones de niños y familias para que creen el mundo que imaginan.