Travel Age West nomina a Riviera Nayarit en sus Wave Awards 2017

Las nominaciones de los Travel Age West Wave Awards 2017 han sido anunciadas con la presencia de Riviera Nayarit, sus hoteles y cadenas hoteleras en varias categorías, demostrando una vez más que el Tesoro del Pacífico Mexicano tiene todo para ser el mejor destino turístico del país.



Por cada categoría se seleccionan alrededor de cinco candidatos, por lo que se dan casos en los que hay más de un representante del destino en la misma lista. Estas votaciones son exclusivas para agentes de viajes y cierran el 30 de abril de 2017, mientras que la premiación se celebrará el 15 de junio de 2017.



En la categoría de Mejores Destino de México, para los destinos con el mayor grado de satisfacción por parte de turistas y agentes, Riviera Nayarit comparte nominación con Puerto Vallarta, Riviera Maya, Cancún y Los Cabos.



El Hotel W Punta de Mita es el más nuevo resort en el destino y su calidad se ha notado desde el primer día, es por eso que está nominado en la categoría Mejor Hotel Nuevo o Renovado de México.



Las Mejores Cadenas Hoteleras Todo Incluido de México, es una categoría en la que aparecen AMResorts y Hard Rock Hotels, ambos con una propiedad en Riviera Nayarit.



En el ámbito del lujo Riviera Nayarit siempre es tema, y esta no fue la excepción. En la categoría de las Mejores Marcas de Lujo de Hoteles a nivel mundial, están las cadenas The St. Regis Hotels & Resorts y Four Seasons Hotels & Resorts, ambas con un hotel en Punta Mita, la Península del Glamour de Riviera Nayarit.



Cabe mencionar que el Consejo de Promoción Turística de México (CPTM) está nominado a nivel internacional entre las oficinas de turismo que dan mejor soporte a los agentes de viajes, compitiendo contra Australia, Jamaica, Nueva Zelanda y Tahití.



Para conocer todas las categorías y nominados, visitar: http://www.travelagewest.com/content/waveawards/Ballot.aspx?ballotid=91.