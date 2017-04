Llegó la promoción conjunta a motivar a viajeros de Texas y Arizona

Puerto Vallarta, Jalisco.- Con el respaldo de un grupo de hoteles de la ciudad, Puerto Vallarta y Riviera Nayarit reforzaron su promoción en los sólidos mercados de Texas y Arizona, estados que después de California son de los que más visitantes aportan a esta región por la amplia conectividad que se tiene con ellos.



La exitosa campaña de promoción conjunta que organizan el Fideicomiso de Turismo Puerto Vallarta y la Oficina de Visitantes y Convenciones de la Riviera Nayarit, llegó al Dallas Market Hall donde se promocionó la región en el Travel & Adventure Show al que acudieron 5 mil personas, como la opción ideal de viaje para el próximo verano.



El mercado de Dallas es importante para ambas ciudades, su aeropuerto es uno de los más importantes para este destino, ya que de él se reciben semanalmente 13 vuelos de American Airlines.



En esa misma ciudad se llevó a cabo una cena-seminario en la que participaron 60 agentes de viajes que venden las propiedades de los destinos, quienes se mostraron interesados en las novedades y actividades que tienen a su disposición todo el año.



En esta cena se tuvo la presencia del cónsul adscrito de México en Dallas, Victor A. Arriaga, quien agradeció el apoyo y presencia de Puerto Vallarta y Riviera Nayarit en esta ciudad en la que se promueve lo mejor de México, siendo esta región favorita para vacacionar y disfrutar de una estancia inolvidable.



Nuevamente el servicio único y la calidad inigualable que se ofrece en los hoteles de Puerto Vallarta, es un excelente incentivo para vacacionar con nosotros, además, la paridad que actualmente ofrece el dólar resulta ser altamente atractiva para los visitantes norteamericanos.



Continuando con la semana de trabajo, se realizó en Houston una cena/seminario en conjunto, en la que el entusiasmo por conocer y actualizarse de la diversidad de hoteles, restaurantes, festivales y demás oferta turística de ambos destinos fue lo mejor de la noche.



Houston es la ciudad que emite más vuelos a México con 21 semanales, y la segunda de importancia para Puerto Vallarta después de Los Ángeles.



Los hoteles que participaron fueron: Garza Blanca & Mousai, Grupo Posadas, Velas Resorts, Hyatt Ziva, Westin, Meliá, Hilton, Krystal, Now Amber & Secrets, Vallarta Bay, Las Palmas by the Sea, Canto del Sol, Almar, Playa Los Arcos y hoteles Buenaventura



Posteriormente en la ciudad de Phoenix, Arizona, se realizó de igual forma una cena/seminario exclusivo de Puerto Vallarta para reforzar la presencia de esta región con los agentes de viajes de la región de Phoenix y Tucson que tienen a su disposición más de 27 vuelos semanales directos con American Airlines y United Airlines.



En Phoenix se tuvo la oportunidad de visitar el call center de American Airlines, en el que se capacitó a más de 80 agentes de viajes en sesiones educativas de Puerto Vallarta y algunos hoteleros de este destino turístico.



En la visita se respondieron todas sus dudas sobre las propiedades y actividades que se tienen a su servicio en este destino.



Por todas estas acciones se contribuye a la posibilidad de contar con un nuevo año de récord en la ocupación hotelera de Puerto Vallarta. Tan solo en el mes de enero la ocupación de hoteles y moteles cerró con 84.61% en comparación del 2016 de 80.56%, mostrando un incremento de casi 5% más este año.