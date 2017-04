Riviera Nayarit es de los mejores 22 Destinos Lunamieleros de Lujo del Mundo

Puerto Vallarta, Jal.- La Riviera Nayarit ha sido seleccionada como uno de los mejores 22 Destinos Lunamieleros de Lujo del Mundo del 2017 por parte de Flight Network, gracias a su autenticidad, belleza natural, atardeceres idílicos, escaparates únicos que mezclan el mar y la montaña.

“¿Todavía no has agendado tu luna de miel? No hay problema, sólo espera hasta que te sumerjas en esta lista de los destinos de luna de miel más lujosos, exóticos, atractivos e impresionantes del mundo”, describe el artículo de Flight Network.

“Esto es resultado de la promoción integral que hemos hecho en Canadá a través de los años y por ende el destino se ha posicionado entre los favoritos de los viajeros canadienses. Nos postulamos en su momento, ahora estamos felices y agradecidos de que nos hayan seleccionado”, declaró el director general de la Oficina de Visitantes y Convenciones (OVC) de la Riviera Nayarit, Marc Murphy.

Dentro de los 22 destinos elegidos en los cinco continentes, sólo hay dos destinos turísticos mexicanos. En el orden de aparición en el listado, Riviera Nayarit es el cuarto lugar.

El artículo hace una reseña de cada destino y además destaca un lugar en específico del mismo, en el caso de Riviera Nayarit se menciona a Playa Escondida de Sayulita.

Flight Network es un consorcio creado y operado en Canadá, posicionado como el más importante y grande del país norteamericano. Tiene, entre otras cosas, relaciones comerciales con las aerolíneas más destacadas a nivel mundial, lo que le provee del mayor volumen de vuelos desde y hacia Canadá.

Para ver la lista complete visita: http://www.flightnetwork.com/blog/22-worlds-best-luxury-honeymoon-destinations-2017/