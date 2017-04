Pide SEDIS actualización de datos a beneficiarios de Programas Sociales

Puerto Vallarta, Jal.- El titular de la Secretaría de Desarrollo e Integración Social (SEDIS), Miguel Castro Reynoso, invitó a los beneficiarios de los programas sociales a concluir la actualización de datos para que puedan recibir el apoyo económico correspondiente a través de la nueva tarjeta Perfiles CitiBanamex.

De acuerdo con datos de la dependencia, de las 48 mil 470 personas adscritas a programas sociales, hasta el 11 de abril se han entregado tarjetas a 37 mil 346 beneficiarios.

Sin embargo, más de 5 mil 600 se encuentran en proceso de ser entregadas y 5 mil 521 beneficiarios faltan de abrir su cuenta.

Para estos últimos, Castro Reynoso indicó que deben acudir a cualquier sucursal de esta entidad bancaria a iniciar el trámite de apertura de cuenta y concluir el trámite de actualización de datos en la coordinación del programa al que pertenece. Reiteró que no hay atrasos en los pagos.

“Esta mutación de la tarjeta anterior a la actual no es porque nosotros queramos, sino porque hoy la ley nos obliga a que tengan cuentas individuales actualizadas. El gobierno del estado no está retrasado, nosotros tenemos sus recursos, lo que necesitamos es que puedan permitirnos atenderlos para revisar de manera muy particular qué es lo que está pasando”, declaró Miguel Castro.

Para quienes no acudieron a recoger su nueva tarjeta durante el mes de noviembre o febrero, personal de la SEDIS se pondrá en contacto con ellos durante los próximos 15 días para indicar el día, la hora y sucursal a la que podrán acudir por el nuevo plástico.

EL DATO

Pasos para abrir la cuenta

1.- Acudir a cualquier sucursal bancaria BANAMEX y tramitar una cuenta Perfiles Citibanamex



2.- Una vez realizado dicho proceso, acudir a la coordinación del programa al que pertenece con la siguiente documentación

• Formato de actualización de datos de la SEDIS (Se solicita en la dependencia)

• 2 fotos tamaño infantil (color o blanco y negro)

• Comprobante de domicilio (no mayor a tres meses de antigüedad)

• Copia del contrato con el banco y el beneficiario