Presentan oficialmente al nuevo director de Fidetur, Javier Aranda Pedrero

Puerto Vallarta, Jal.- La mañana de este viernes fue presentado ante los medios de comunicación locales el nuevo director general del Fideicomiso de Turismo Puerto Vallarta (Fidetur), Javier Aranda Pedrero, quien sucede en el cargo a Agustín Álvarez Valdivia tras la renuncia de éste el pasado 28 de febrero. Aranda Pedrero ya había sido presentado en este cargo el pasado 28 de marzo en el marco del Tianguis Turístico de Acapulco 2017.

ALVARO GARCIARCE MONRAZ

Fue precisamente el presidente de este organismo, Álvaro Garciarce Monraz, presidente también de la AHMPV (Asociación de Hoteles y Moteles de Puerto Vallarta) quien dio la bienvenida y presentó al nuevo director general de Fidetur, a quien consideró como “una persona con vasta experiencia en la industria turística, reconocido en todos los medios tanto nacionales como internacionales, sobre todo en turismo de destinos de playa, entre otros ámbitos, y quien posee una vasta y amplia relación con todos los operadores nacionales como internacionales”, manifestó Garciarce Monraz.

“En lo particular voy a trabajar de la mano con él; en el Tianguis Turístico 2017 en Acapulco yo personalmente como presidente del Comité Técnico del Fideicomiso me di cuenta directamente de la relación que él tiene con toda la industria turística, como ya lo expresé, tanto nacional como internacionalmente”, recalcó.

Y abundó: “Yo considero importante también que sigamos trabajando por el destino, nosotros como Fideicomiso de Puerto Vallarta como vallartenses que nos sentimos de alguna manera consideramos tener aquí los intereses bien puestos y la camiseta bien puesta, debemos seguir en terapia intensiva, hemos tenido gracias a Dios buenos comentarios, algunas publicaciones interesantes, como ser uno de los destinos más seguros del país, inclusive desbancando a competidores muy fuertes como pueden ser Los Cabos, Riviera Maya o Cancún, pues eso nos compromete más tanto a las diferentes cámaras con las que yo tengo contacto, a los hoteleros, los prestadores de servicio, etcétera”, refirió el presidente de Fidetur.

“Yo les he dicho que no bajen la guardia, que sigamos en terapia intensiva; si nosotros seguimos trabajando con un buen objetivo, con metas muy claras pues nos tiene que ir mejor, no podemos permitirnos ningún menoscabo, la comunicación con Gobierno Federal, Estatal y el mismo Municipal ha sido muy corta, muy de alguna manera para estar cuidando estos puntos de seguridad, de limpieza, de orden, de comunicación”, expresó.

“Ustedes bien saben que el Comité de Líneas Aéreas logramos restablecer la conectividad con Guadalajara, integrar líneas nuevas como Aeromar, que antes de alguna manera volaba a través de Aeroméxico, pero ahora ya es independiente; así como Aero Calafia; viene un nuevo vuelo de Finlandia, está el vuelo también para verano, de Monterrey, con Aeroméxico, etcétera; yo les pediría en este caso a todos los medios de comunicación seguir transmitiendo la buena vibra, de positivismo, sigamos atrayendo más visitantes, eso es lo que ocupa Puerto Vallarta”, recalcó.

JAVIER ARANDA PEDRERO

Enseguida hizo uso del micrófono Javier Aranda Pedrero quien en su presentación ante la prensa local dijo: “Es un privilegio para mí poder estar incorporándome desde el Tianguis Turístico a la actividad promocional de Puerto Vallarta. Somos oriundos de la Ciudad de México, nací allá hace algún tiempo, en 1960, allá estudié publicidad estoy hecho dentro de la mercadotecnia”.

Y añadió que “desde que estaba yo en la escuela empecé a participar en el quehacer mercadológico, en aquellos entonces como promotor de una disquera muy renombrada que era RCA Víctor, y a partir de ahí seguí haciendo diferentes acciones tanto en las área de promoción como de producción y publicidad con diferentes agencias”.

EXPERIENCIA

Aranda Pedrero tiene una amplia trayectoria en el sector turístico. Cursó la carrera de Publicidad en el Centro de Estudios en Ciencias de la Comunicación. Hasta 1989 tuvo diversas actividades precisamente en publicidad, en la capital del país, pero ese año se trasladó al Caribe y desde entonces ha desempeñado diferentes roles en las áreas de mercadotecnia.

Fue gerente de un hotel en Cozumel, gerente de la Cámara Restaurantera de ese destino, director general de la Asociación de Hoteles y Moteles de Cozumel y gerente del Fondo Mixto de Cozumel. En 1997 fue el primer director del Fideicomiso de Promoción Turística de ese lugar.

En 2005 fue designado subsecretario de promoción de la Secretaría de Turismo de Quintana Roo, y en 2007 asumió la dirección del Fideicomiso de Promoción Turística de la Riviera Maya. Después inició una prolongada trayectoria en el Consejo de Promoción Turística de México (CPTM), inicialmente como director ejecutivo de Relación de Destinos y Socios. Durante cinco años fue responsable del CPTM en Europa. Durante su estancia en Madrid también fue presidente de las Oficinas Nacionales Extranjeras de España (ONETE), y su labor fue muy apreciada por los principales actores turísticos europeos, quienes valoraron su profesionalismo y su capacidad de traducir en resultados los esfuerzos de mercadotecnia.

Acompañaron a Álvaro Garciarce Monraz y Javier Aranda Pedrero en el presídium ahí en el hotel Sheraton Buganvilias, Luis Angel Cantú Treviño, presidente ejecutivo de Adeprotur, y Luis Villaseñor, director de Promoción y Relaciones Públicas de Fidetur Puerto Vallarta.