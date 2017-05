10 recomendaciones para celebrar el Día del Niño en Riviera Nayarit

Puerto Vallarta, Jal.- Riviera Nayarit es un destino turístico que siempre tiene una opción para chicos y grandes por igual. En el marco del Día del Niño, la Oficina de Visitantes y Convenciones de la Riviera Nayarit recomienda 10 hoteles con programas y actividades para festejar a los niños en su día.



Occidental Nuevo Vallarta

Sus dos albercas son familiares, incluso una de ellas es exclusiva para niños con todas las medidas de seguridad necesarias. Hay un estupendo Club Infantil con un programa completo de entretenimiento para niños desde 4 hasta 12 años, mismo que es monitoreado por expertos.



Grand Velas Riviera Nayarit

Para comenzar su Kids’ Club está pintado con manitas e imágenes de la playa, así como de “Pancho”, el changuito que es mascota del hotel, cuenta con área de videojuegos y pantallas. Otra amenidad es el jardín al aire libre con juegos y deportes, e incluso tienen una playa privada exclusiva para construir castillos de arena. Además pueden hacer manualidades, juegos con pelota y pinturas, alimentar peces, buscar tesoros y hasta hay una mini discoteca. El Spa para Niños tiene servicios geniales: Masaje Conejito de Pascua, Masaje Tarzán y Jane, Masaje Lluvia de Flores y el Masaje Copos de Nieve.



Four Seasons Resort Punta Mita

Para niños de 5 a 12 años está el programa supervisado Kids For All Seasons, que ofrece sala de juegos y área al aire libre. En la alberca pueden hacer natación o relajarse en el río lento. El programa brinda numerosas excursiones diseñadas para aprovechar el ambiente natural. Para los adolescentes de 13 a 18 años hay opciones como navegar en kayak, jugar golf, recorridos en senderos naturales, videojuegos y mucho más. Para todos hay deportes tradicionales como baloncesto y voleibol, entre otros.



The St. Regis Punta Mita Resort

Para los niños se han diseñado actividades especiales como crear juguetes mexicanos como baleros con materiales reciclados; hornear galletas con figuras divertidas, decorar cup cakes y hasta cocinar pizzas; pueden disfrutar de las famosas Hamster Balls, que son pelotas gigantes en las que se meten para experimentar diferentes emociones; interactuar y conocer animales de la región es de lo más atractivo. Su Campamento para Niños Marietas es formidable.



Grupo Vidanta

Aquí hay mucho por hacer en su Kids’ Club donde se ofrecen clases y talleres para niños de 5 a 12 años. El Santuario Acuático para niños de todas las edades cuenta con resbaladillas, fuentes y áreas creativas. Su Río Lento tiene un recorrido para relajarse y apreciar la naturaleza. Y el lugar favorito de los peques es la Alberca de Olas y la Pirámide Maya con resbaladero.



Iberostar Playa Mita

Todos merecen unas vacaciones 5 estrellas con todo incluido y, especialmente los niños, por eso, en Iberostar la estancia de los niños es gratuita. Y para ellos hay programas infantiles únicos, actividades, parques acuáticos y Kids Clubs repletos de carcajadas y juegos en todo momento.



Hard Rock Hotel Vallarta

Cada pequeña estrella de rock se merece un gran escenario y eso es justo lo que brinda ¡The Little Big Club™! Un programa anual para niños exclusivo de la propiedad ubicada en Nuevo Vallarta. Nada más y nada menos que Angelina Bailarina™ y Bob el Constructor son los encargados de enseñar a los niños a cantar, bailar y trabajar en equipo a través de juegos, educación interactiva y actividades por demás divertidas. El horario de este espacio es de 9:30 am a 4:30 pm.



Grand Palladium

Pensando en los consentidos del hogar, esta propiedad localizada en Punta de Mita, tiene una serie de servicios espectaculares. “Juega en Palladium con los Raggs” es un programa de entretenimiento que realiza shows y actividades semanales. La cara de los niños cuando ven a los protagonistas de Raggs interactuando con ellos es invaluable. Por si fuera poco tienen un espacio pensado para cada etapa: Baby Club para niños de 1 a 3 años, Mini Club para niños de 4 a 12 años y el Junio Club para jóvenes de 13 a 19 años.



Hoteles Marival

Para llevar el servicio todo incluido a otro nivel han creado El Programa Family Emotion®, que incluye amenidades como Marival Kids, el picnic familiar y sus instalaciones especiales para niños, así como una serie de servicios personalizados y regalos sorpresa.



Paradise Village

Su programa infantil contempla actividades diarias apropiadas para niños de 4 a 11 años, tales como talleres de cocina, fiesta de piñatas, el show de guacamayas, “pintacarias”, arte, manualidades y karaoke, sin olvidar los videojuegos. La diversión continúa en sus dos espectaculares piscinas en forma de laguna con bellas cascadas, cuevas submarinas, templos mayas y toboganes en forma de reptiles. Para los más pequeños es ideal la piscina con profundidad cero.