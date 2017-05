Lista la 13ª edición de Restaurant Week en Puerto Vallarta y Riviera Nayarit

Puerto Vallarta, Jal.- Del 15 al 31 de mayo de 2017, 42 prestigiados restaurantes de la región ofrecerán sus más exclusivos platillos para seguir promoviendo y realzando la gran variedad de ingredientes y sabores que caracterizan a la gastronomía de nuestro destino.

Durante 17 días, 42 restaurantes de Puerto Vallarta y Riviera Nayarit participarán en la edición número trece de Restaurant Week para deleite de turistas y locales, quienes tendrán la oportunidad de probar menús especiales de tres tiempos a un costo reducido.

Sumándose a la tendencia de la gastronomía en otros destinos, desde su primera edición en el 2005, Restaurant Week ha logrado reunir a los mejores restaurantes de nuestra región para que ofrezcan exquisitos menús a precios accesibles, lo que ha convertido a Restaurant Week en unos de los mejores eventos culinarios en Puerto Vallarta y Riviera Nayarit.

El evento está organizado por Vallarta Lifestyles Media Group y patrocinado oficialmente por el Fideicomiso de Turismo de Puerto Vallarta y la Oficina de Visitantes y Convenciones de la Riviera Nayarit.

Los precios de los menús de este año serán de $269 y $399 pesos, los cuales, en algunos restaurantes participantes, representan hasta un 50% menos de su valor regular. El costo del menú no incluye bebidas ni propinas.

Los restaurantes que se unen por vez primera al evento son: 3Ktrinas, Boccon di Vino, Florios, Lupita Costa Grill, Mantamar Beach Club Bar & Grill, Mestiza, Panchöfurter Brats & Bier Haus y Tintoque.

Aquí el resto de los participantes: Anejo Limon, Archie´s Wok, Barcelona Tapas, Barrio Bistro, Bistro Organico, Bravos, Café des Artistes, Coco Tropical, Daiquiri Dick´s, Di Vino Dante, El Arrayán, Florios, Fusión Gourmet, Gaby´s Restaurant Bar, Hacienda San Ángel Gourmet, Kaiser Maximilian, La Cigale Casual French Bistro, Layla´s Restaurante, Maia, Mark´s Bar and Grill, Mikado, Nicksan, No Way José!, Pizzeria La Dolce, Roberto´s, Seasons PV, Señor Frog´s, Serrano´s Meat House, Taste Restaurant @ Casa Cupula, The Iguana, The River Café, The Swedes, Trio Café-Bar-Restaurant, Tuna Blanca y Vitea.

Para mayor información, por favor visita: www.restaurantweekpv.com.