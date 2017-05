Periodistas fallecidos son recordados en el marco del Día Mundial de la Libertad de Prensa

Puerto Vallarta, Jal.- Por un año más y exhortados por la periodista Martha Ramírez Ruiz, un grupo de colegas se reunieron la mañana del martes en la Plaza Principal para conmemorar el Día Mundial de la Libertad de Prensa con una guardia en memoria de compañeros fallecidos, así como de periodistas agredidos, desaparecidos y asesinados en el país.

Ahí, ante la estatua del jurisconsulto Ignacio L. Vallarta se montó una guardia y Martha Ramírez Ruiz dio un breve mensaje, en tanto que la directora de Comunicación Social, Sara María Chávez Medina dio lectura a los nombres de los colegas fallecidos, se colocaron dos coronas y unas pancartas alusivas a la conmemoración y se guardó un minuto de silencio en su memoria.

“Este día damos formalidad de montar la guardia en memoria a los periodistas fallecidos. En Puerto Vallarta hasta eso vivimos en el paraíso, no padecemos de asesinatos, no hay periodistas desaparecidos; sin embargo, algunos sí llegan a sufrir agresiones pero son gajes del oficio, no llega a mayores. Lamentablemente México ocupa el nada honroso tercer lugar de más agresión a periodistas”, comentó Martha Ramírez.

Y a continuación la directora de Comunicación Social, Sara María Chávez mencionó los nombres de compañeros que se nos han adelantado en el camino: Oscar Rosales, Pedro Cortés Parra, René de Kercadio, Alan Domínguez, Ramón Barajas, Ramón Rodeles, Juan de Dios de la Torre, Jaime Sánchez Sánchez, Pablo Ramírez, Ramón Audelo Landázuri, Alfredo López Labra, Fernando Dueñas, Jesús Escobedo, Sergio Martínez Luquín, Jorge Ruiz Aguilar, Hilda Gartman, José Luis Planter.

También José Reyes Brambila, José Luis Cervantes Piña, Leticia Velarde, David García Barroso, Manuel Regalado, Juan González Belloso, Jorge Robles Ramírez, Leopoldo Maldonado, Mariquita Sandoval, Wayne McLeod, Mónica Mejía, Ricardo Mendoza, Lorenzo León Zazueta, Domingo Ramírez, Héctor Gómez “El Gato”, Severo Chavarín, José Guadalupe “Chino” Cruz, Salvador Gómez Aldaco, y más recientemente Juan José Loredo León.