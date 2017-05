Invita el Club Rotario Puerto Vallarta Sur al 13º Festival de Altruismo este domingo 14 de mayo

Puerto Vallarta, Jal.- Con el tradicional toque de campana, saludo a la Bandera y lecturas de la Prueba cuádruple y el Objetivo de Rotary este jueves 11 de mayo dio inicio una sesión semanal más del Club Rotario Puerto Vallarta Sur en el hotel Marriott Casa Magna, que en esta ocasión se vio engalanada con la presencia de las damas rotarianas que acompañaron a sus esposos a festejar el Día de las Madres.

Y como invitadas especiales asistieron cinco mamás que tienen hijos con cáncer a los cuales el Club Rotario mediante uno de sus programas apoya en todo para sacarlos adelante, en especial con becas para que logren sus objetivos. Sin duda fue un muy grato convivio en el que en esta ocasión se dio más importancia al festejo en sí que a los temas de programas, aunque sí se le dio suma importancia al 13º. Festival Internacional de Altruismo que se realizará este domingo 14.

Comentó Héctor Arminio, secretario del Club, que este 13º. Festival Internacional de Altruismo (FIA), a realizarse a partir de las 6:00 de la tarde este domingo 14 en hotel Marriott, es con el único fin de unir esfuerzos de toda la comunidad para recaudar fondos para veinte diferentes asociaciones de beneficencia.

Este es un evento organizado por Marriott Casa Magna y Kelly Trainor, cónsul de Estados Unidos en Puerto Vallarta y que a lo largo de los años se ha convertido en el estandarte del altruismo y la buena voluntad, donde empresarios, restauranteros, músicos, bailarines y la misma comunidad se unen donando sus servicios, sus deliciosos platillos y talentos musicales para ofrecer a los asistentes una tarde inolvidable.

En 2016, el festival recaudó 883 mil 260 pesos, superando más del 10% lo recaudado en su edición anterior. Este 2017 se busca no sólo superar la meta de fondos sino también fomentar el compromiso de la comunidad vallartense con los proyectos de las veinte asociaciones participantes, quienes se estarán exponiendo en el día del evento, sus proyectos, necesidades y contribuciones a la comunidad más vulnerable.

En lo que respecta al Club Rotario Puerto Vallarta Sur que cada año tiene exitosa participación, en esta ocasión los fondos que logre recaudar serán aplicados a tres de sus principales programas como lo son los de Operación de ojos, Niños con cáncer, y Entrega de Becas.

Otros breves temas tratados en la sesión fueron sobre las subvenciones en la comunidad de Las Mesas para la construcción de una clínica y la red de Internet, y la subvención de los filtros de agua, a las cuales se les está dando el seguimiento necesario para llevarlas a cabo.

MENSAJE DE LA SEÑORA GLORIA CARRILLO EN TORNO AL DIA DE LA MADRE

La señora Gloria Carrillo Gómez, próxima presidente del Club, dio la bienvenida a las mamás invitadas en esta ocasión al desayuno, y comentó que “ayer (el miércoles 10) la mayoría pasamos un día muy especial, en donde recordamos cuando fuimos por primera vez madres. El ser madre es, aparte de ser una bendición de Dios, es el mejor regalo y la mejor experiencia que puede tener una mujer porque al recibir a un pequeño ser en sus brazos y saber que de ella depende el resto de su vida, válgame que es una gran responsabilidad”, dijo.

Y agregó: “Cada día, nuestros hijos se verán reflejado las acciones que nosotras pongamos, porque para educar hay que educar pero con el ejemplo, no hay que exigirles cosas que nosotros no hacemos, esa es una de las mayores dificultades que se tienen con los adolescentes porque cuando se les exige algo que ven que en su casa no hay, dicen, ¿y por qué yo sí?

“Entonces, son muchos retos. El mundo ha evolucionado en tal forma, en tal manera que se cambiaron los sistemas de educación; normalmente la pareja educaba a la familia; la madre se quedaba en casa, el padre trabajaba -en la mayoría de los casos-; el día de hoy las circunstancias económicas que atraviesan no nada más nuestro país sino a nivel mundial nos pide que todos trabajemos, que todos aportemos para fortalecer nuestra economía.

“Y los hijos se están educando solos en casa; entonces aquí es donde hay que cambiar nuestra forma de contacto con ellos. Ese pequeño ser que recibimos en los brazos, hay que cada día mejorar la comunicación con ellos, tener mejor calidad de comunicación, ser más amigos que padres, saber qué quieren, saber qué hay dentro de ellos, cada vez nos limitamos más en comunicación.

“Entonces tenemos que hacer una comunicación efectiva, recordar que con miel se endulza, y no podemos por la presión misma que traemos al llegar a nuestras casas, querer exigir y querer de alguna forma desahogarnos ahí de todas las presiones del día, eso nos aparta de ellos.

“Cuando lleguemos a casa hay que olvidar celulares, si ven televisión hay que verla un momento, pero cuando nos sentemos a la mesa a disfrutar la merienda hay que convivir en familia, eso es lo único que puede acercarnos a ellos, tener momentos de calidad, pero momentos de calidad con ellos.

“Hablo cuando hay padre y madre, cuando únicamente hay madre, ella tiene que hacer una doble función, un doble rol, y sí se puede; yo lo he hecho y he tenido cargos que me han exigido estar desde las 8:00 de la mañana a veces hasta las 12:00 de la noche; más sin embargo, me ingenié para sacar a los hijos.

“Sí se puede hacer, pero hay que tener, primero, ver en nosotros mismos en que podemos hacer las cosas, hay que sacar lo mejor de nosotros para salir adelante, pero sobre todo, el mundo; la principal energía que mueve al mundo y que mueve a todos los seres humanos, sean hombres, mujeres, niños, ancianos, es el amor; llevando siempre amor en nuestro corazón, nada, ninguna barrera nos va a detener, podemos hacer las cosas y las podemos hacer bien y a la primera”, comentó finalmente la señora Gloria Carrillo.

AURORA DE LA TORRE

Por su parte, la socia Aurora de la Torre, encargada del programa de Niños con cáncer, presentó a sus invitadas, cinco mamás a las que se refirió de la siguiente manera: “Tenemos unas invitadas muy especiales, unas madres que aparte de tener todos los compromisos y lo que se lleva día a día con la familia, tienen, yo lo considero, como un regalo de la vida, no es un reto, es un honor vivir con un niño que tiene cáncer; entonces agradezco mucho al Club Rotario Puerto Vallarta Sur que nos ha dado la oportunidad de abrir un programa especialmente para familias con niños con cáncer.

“Y esta mañana tenemos aquí a cinco mamacitas muy lindas que están recibiendo becas a través de los rotarios, en especial tenemos a una mamá que tiene cuatro hijos, tres universitarios que están becados por nosotros, son tres jóvenes en la Universidad, que no iban a una porque se complica la vida.

“Las otras mamacitas que están aquí tienen un niño o niña que también están becados; nosotros comenzamos a becar estos niños en diciembre, si ustedes recuerdan los presenté y entre todos dimos donación como para siete becas para los niños; desde ahí empezamos, en enero ya empezamos a darles comida, alimentos, el primer sábado del mes se les da alimentos para que lleven a su casa; se les da un desayuno donde ellos reciben una charla médica, lo que se les presente.

“Tenemos ya comprado la comida junio, pero estamos preparándonos para futuras necesidades. Vamos a seguir ofreciendo los desayunos. El pasado día 29 para celebrar el Día del Niño se abrió por primera vez su primer día de una clase de computación; gracias a todos ustedes, a los rotarios, a los compañeros que colaboran.

“Los niños tenían muchas ganas de aprender a usar las computadoras y también quieren aprender Inglés, eso ya está en proceso, pero gracias a todo el amor que tenemos y que damos, porque todos estamos aquí porque queremos apoyar a alguien que lo necesita. Les agradezco mucho de parte de todas las familias con niños con cáncer que nos apoyen y que sigamos dándoles un abrazo”, expresó finalmente Aurora de la Torre.

DOCTOR JAIME MIRAMONTES

En tanto, el socio rotario doctor Jaime Miramontes comentó que el día 26 de este mes tiene una jornada de operaciones de ojos para pura gente adulta en esta ocasión; y se refirió a uno de ellos muy en especial, “es alguien muy conocido de aquí de ustedes, vamos a operarle un ojito, él tiene lo que llamamos visión única, un ojo está casi cieguito y el otro tiene cataratas, vamos a operarlo de cataratas”, dijo el eminente médico oftalmólogo.

ARTHUR FUMERTON

Por su parte, el socio Arthur Fumerton, encargado del programa de Volcanes, dijo que la Fundación y el sistema de John Powell, que él no tiene una reunión porque hay otro sistema en el Internet que ahí es donde hacen sus reuniones, entonces dice que el grupo del club donde él sesiona con ellos a través del Internet, donaron 2 mil 500 dólares para hacer el pago de los maestros que están dando clases de Inglés ahí en Volcanes.

Finalmente, se tomó la foto del recuerdo con todas las mamás asistentes quienes fueron recibidas con una rosa al llegar al salón de la sesión.

Asistieron a esta sesión los siguientes socios: Ismael Pérez Madera, Jaime Miramontes, Miguel Ortiz Ayala, Carlos Farías Trujillo, Efraín Peña Navarro, Arthur Fumerton, Claudio Vásquez, Héctor Arminio, Gloria Carrillo Gómez, Aurora de la Torre, José Luis Arellano Islas, Saúl López Orozco, Jorge Zambrano Hernández, John Crump, Jesús Ruiz Higuera, Alberto Pérez Carbonell, Eleanor Hawthorn, y Joaquín Molina Bauza.

Los invitados fueron: Luis Horcasitas Fernández, Yolanda Arvizu de Arellano, doctora Maira Rosalía Flores, Gabriela de Ruiz, Marti Correa de García, Gil García, Ken Rieser, Kathy Rieser, Yolanda Millán de Ortiz, Adela Gómez de Carrillo, Elena Pérez de Farías, Alicia Cisneros de Pérez, Martha Guadalupe Vargas de Peña, Betty Espíritu de López, Carolina Corona de Zambrano, y las cinco mamas de niños con cáncer. El servicio estuvo a cargo del staff de banquetes: Hugo Ariza, Gustavo Rolón, Fernando Ortiz y Gerardo Prado.