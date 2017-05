Mensaje de la señora Gloria Carrillo en torno al Día de la Madre

Puerto Vallarta, Jal.- La señora Gloria Carrillo Gómez, próxima presidente del Club Rotario PuertoVallarta Sur, dio la bienvenida a las mamás invitadas en esta ocasión al desayuno, y comentó que “ayer (el miércoles 10) la mayoría pasamos un día muy especial, en donde recordamos cuando fuimos por primera vez madres. El ser madre es, aparte de ser una bendición de Dios, es el mejor regalo y la mejor experiencia que puede tener una mujer porque al recibir a un pequeño ser en sus brazos y saber que de ella depende el resto de su vida, válgame que es una gran responsabilidad”, dijo.

Y agregó: “Cada día, nuestros hijos se verán reflejado las acciones que nosotras pongamos, porque para educar hay que educar pero con el ejemplo, no hay que exigirles cosas que nosotros no hacemos, esa es una de las mayores dificultades que se tienen con los adolescentes porque cuando se les exige algo que ven que en su casa no hay, dicen, ¿y por qué yo sí?

“Entonces, son muchos retos. El mundo ha evolucionado en tal forma, en tal manera que se cambiaron los sistemas de educación; normalmente la pareja educaba a la familia; la madre se quedaba en casa, el padre trabajaba -en la mayoría de los casos-; el día de hoy las circunstancias económicas que atraviesan no nada más nuestro país sino a nivel mundial nos pide que todos trabajemos, que todos aportemos para fortalecer nuestra economía.

“Y los hijos se están educando solos en casa; entonces aquí es donde hay que cambiar nuestra forma de contacto con ellos. Ese pequeño ser que recibimos en los brazos, hay que cada día mejorar la comunicación con ellos, tener mejor calidad de comunicación, ser más amigos que padres, saber qué quieren, saber qué hay dentro de ellos, cada vez nos limitamos más en comunicación.

“Entonces tenemos que hacer una comunicación efectiva, recordar que con miel se endulza, y no podemos por la presión misma que traemos al llegar a nuestras casas, querer exigir y querer de alguna forma desahogarnos ahí de todas las presiones del día, eso nos aparta de ellos.

“Cuando lleguemos a casa hay que olvidar celulares, si ven televisión hay que verla un momento, pero cuando nos sentemos a la mesa a disfrutar la merienda hay que convivir en familia, eso es lo único que puede acercarnos a ellos, tener momentos de calidad, pero momentos de calidad con ellos.

“Hablo cuando hay padre y madre, cuando únicamente hay madre, ella tiene que hacer una doble función, un doble rol, y sí se puede; yo lo he hecho y he tenido cargos que me han exigido estar desde las 8:00 de la mañana a veces hasta las 12:00 de la noche; más sin embargo, me ingenié para sacar a los hijos.

“Sí se puede hacer, pero hay que tener, primero, ver en nosotros mismos en que podemos hacer las cosas, hay que sacar lo mejor de nosotros para salir adelante, pero sobre todo, el mundo; la principal energía que mueve al mundo y que mueve a todos los seres humanos, sean hombres, mujeres, niños, ancianos, es el amor; llevando siempre amor en nuestro corazón, nada, ninguna barrera nos va a detener, podemos hacer las cosas y las podemos hacer bien y a la primera”, comentó finalmente la señora Gloria Carrillo.